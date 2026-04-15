Es oficial: llega a Barcelona el festival donde probar los mejores cócteles del mundo y conocer a los expertos del sector

El mundo de la coctelería ya no es lo que era; ahora es mucho mejor. Lo que antes era un simple combinado, hoy es una disciplina que roza la alquimia y el activismo social. Bajo esta premisa llega a Barcelona la quinta edición del Barcelona Cocktail Fest (anteriormente conocido como Paradiso Sustainability Summit), que los próximos 18 y 19 de abril transformará el emblemático recinto de Palo Alto en el epicentro de la coctelería de vanguardia en Europa.

El evento no es solo una cita para el brindis, sino una cumbre de talentos. Este año, el festival ha logrado convocar a una selección de ensueño: 10 de los bares más influyentes del mundo según el prestigioso rankingThe World’s 50 Best Bars. Desde el sabor local de Paradiso (actual 4º del mundo) hasta la propuesta tropical y regenerativa de los colombianos Alquímico, pasando por la elegancia nórdica de Himkok o la creatividad peruana de Lady Bee.

Liderado por Giacomo Giannotti, cofundador de Paradiso, en colaboración con Italspirits de Giuseppe Gallo, el festival nace con la misión de "inspirar un cambio positivo". El programa profesional no se queda en la superficie y abordará debates tan contemporáneos como la salud mental en la hostelería (el temido burnout), el papel de la Inteligencia Artificial en la creación de sabores o el liderazgo femenino en la industria.

"Buscamos crear una plataforma donde la artesanía y la nueva era de la cultura del cóctel se den cita para promover prácticas resilientes y responsables", afirman desde la organización.

Gastronomía, vinilos y raíces afrodiaspóricas

Para quienes buscan una experiencia sensorial completa, el festival ha diseñado una oferta que marida el "trago corto" con el "baile largo". En el apartado gastronómico, los asistentes podrán disfrutar de las aclamadas hamburguesas de Antonia’s Burger, el misticismo culinario peruano de Warike Project o el café de especialidad de Nomad Coffee.

La banda sonora del fin de semana estará a cargo de una selección de DJs locales e internacionales que recorrerán desde el house de los 90 con Paula GM, hasta el cierre ritual del domingo con Libertango (Fatou Diagne), cuyos ritmos afrodiaspóricos —como el amapiano y el kuduro— prometen convertir a Palo Alto en una pista de baile multicultural.

Con esta nueva identidad, el Barcelona Cocktail Fest deja de ser un evento técnico para convertirse en un festival de estilo de vida que conecta a bármanes, marcas y consumidores. Una oportunidad única para probar, en un solo recinto, las mezclas que normalmente requerirían un billete de avión a Singapur, Atenas o Florencia.