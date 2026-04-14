Parece una hamburguesa, pero es uno de los platos más icónicos del Perú: el nuevo delivery del Grupo Quispe

En una ciudad como Madrid, donde las hamburguesas gourmet se han convertido en un lenguaje común, hay propuestas que juegan al despiste.

Pan redondo, relleno generoso, aspecto reconocible… pero basta un bocado para entender que no estamos ante otra hamburguesa más.

Lo que llega ahora a domicilio bajo el nombre de Perro Calato es, en realidad, uno de los formatos más icónicos de la cocina peruana: el sánguche.

El sánguche: identidad peruana en formato urbano

Lejos de ser un simple sándwich, el sánguche es un símbolo cotidiano en Perú. Se come en mercados, en puestos callejeros o en locales especializados, y forma parte de la memoria colectiva del país. Su secreto está en el equilibrio: carnes jugosas, salsas vibrantes y contrastes dulces y ácidos que convierten cada bocado en una explosión de sabor.

Esa tradición es la que ahora aterriza en Madrid reinterpretada por el Grupo Quispe, que decide salir de la mesa formal para abrazar un concepto más callejero, directo y contemporáneo.

Detrás de esta nueva propuesta están César Figari y Constanza Rey, impulsores del Grupo Quispe, responsables de haber elevado la cocina peruana en Madrid desde 2018 con proyectos como Quispe, Ponja Nikkei o Sillao.

Su trayectoria ha estado marcada por una premisa clara: reivindicar el mestizaje culinario del Perú, donde conviven herencias criollas, japonesas y chinas. Con Perro Calato, esa misma filosofía se traslada a un terreno más accesible, pensado para el consumo en casa, pero sin renunciar a la calidad del producto ni al rigor técnico.

Perú en formato delivery

El plato estrella de Perro Calato es el sánguche de chicharrón. Aquí, la panceta de cerdo ibérico sustituye al clásico cerdo peruano, acompañada de boniato y salsa criolla —esa mezcla fresca de cebolla, ají y lima que define gran parte del sabor peruano—. El resultado: una pieza contundente, jugosa y profundamente aromática.

Le siguen otras versiones igual de sugerentes, como el sánguche de pavo con mayonesa de mostaza o la butifarra peruana, donde el jamón cocido de cerdo ibérico se combina con alioli de estragón y salsa criolla.

Sandguche de pavo.

Todo ello acompañado de patatas fritas elaboradas con variedades nativas peruanas, un guiño al origen que trasciende el simple acompañamiento. La experiencia no termina en lo salado. Los postres también juegan un papel protagonista.

El suspiro a la limeña —con manjar de vainilla y merengue— mantiene su esencia clásica, mientras que el Chocolúcuma introduce al comensal madrileño en uno de los sabores más característicos del Perú: la lúcuma, reinterpretada con textura de chocolate.

Perro Calato no es solo un nuevo concepto de delivery. Es una declaración de intenciones: demostrar que la cocina peruana puede adaptarse a formatos contemporáneos sin perder identidad.

Que lo callejero puede ser sofisticado. Y que, incluso en un envoltorio que recuerda a una hamburguesa, puede esconderse toda la complejidad cultural de un país.

Disponible exclusivamente a través de Glovo, esta propuesta confirma que el Grupo Quispe sigue explorando caminos para acercar el Perú gastronómico al público madrileño. Esta vez, directo a casa… y entre dos panes.