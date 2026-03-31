La mejor mona de Pascua de Cataluña se vende en una pastelería de más de 150 años famosa por sus turrones

La mona de Pascua de 2026 en Cataluña tiene nombre propio: la de la pastelería La Colmena, en pleno corazón del barrio Gòtic de Barcelona. Este histórico obrador, con más de un siglo de tradición a sus espaldas, ha logrado volver a situarse en el centro del mapa dulce catalán gracias a una pieza que combina artesanía clásica, narrativa visual y un punto de fantasía muy contemporáneo.

La Colmena, fundada en 1849, es de esas casas de pastelería que forman parte del paisaje emocional de la ciudad: mostradores de madera, recetas que pasan de generación en generación y una clientela fiel que vive cada campaña como un ritual. En este contexto, que la mejor mona de Cataluña salga de su obrador no es solo un premio puntual, sino el reconocimiento a una forma de entender el oficio: producto cuidado, técnica sólida y respeto absoluto por la tradición, sin renunciar a evolucionar.

La mona de chocolate ganadora, bautizada con el nombre de 'Jack Sparrot' e inspirada en el universo de Piratas del Caribe, es mucho más que una figura de chocolate. Se trata de una escultura comestible minuciosamente trabajada en la que el juego, la aventura y el imaginario infantil se dan la mano con un acabado de alta pastelería.

El protagonista es un loro de chocolate que parece a punto de alzar el vuelo, acompañado de elementos que refuerzan esa sensación de relato: base, decoraciones y pequeños detalles que invitan a mirarla de cerca antes incluso de pensar en romperla.

El galardón se enmarca en la quinta edición del certamen impulsado por Sr. y Sra. Cake, que busca reconocer "la calidad de las monas de Pascua artesanas, elaboradas con creatividad y maestría". El jurado, compuesto por figuras de referencia como el panadero Daniel Jordà, la directora de la Baking School Barcelona Sabadell, Maria Cruz Barón, y el ganador de 2025, Joe Moretones, ha valorado especialmente la técnica, la originalidad y la habilidad para reinterpretar un producto tradicional sin perder su esencia.

En este contexto, Xavier Arevalo, autor de la creación premiada, explicó a EFE que "hacía tiempo que iba detrás del premio", por lo que recibirlo le hace "especial ilusión". También subrayó que este tipo de reconocimientos suponen un importante escaparate para el sector y pueden impulsar las ventas, algo que su propia pastelería ya ha experimentado con galardones anteriores.

El triunfo de La Colmena se completa con un podio de alto nivel en el que también brillan L’Atelier Barcelona, que ha obtenido el segundo puesto con una mona inspirada en Gaudí, y la pastelería Mimpi de Sabadell, galardonada con el tercero. Una clasificación que pone de manifiesto el excelente nivel del certamen y la evolución de las monas de Pascua en Cataluña, cada vez más orientadas hacia propuestas creativas donde la tradición dialoga con las referencias culturales contemporáneas.

Otros imprescindibles de La Colmena

Además de destacar por sus monas de chocolate, La Colmena también es conocida por su turrón artesano de crema quemada, que ganó el título de mejor de España en 2022, con una receta que se mantiene desde 1849. En 2023, también fue premiado su panellet de piñones, un dulce tradicional catalán típico de Todos los Santos. Y para estas fechas también ofrecen pasteles de Pascua de trufa, mazapán, frutas o mantequilla, entre otros sabores.