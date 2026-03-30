El pueblo declarado Conjunto Histórico a dos horas de Madrid con un restaurante de pizzas italianas que enamora a todos
Una escapada perfecta para estos días de Semana Santa.
Más información: El mejor asador de carnes del mundo, en un pueblo de 800 habitantes de León: un menú de 360 € que dura cinco horas.
Estamos inmersos en Semana Santa y muchos y muchas querrán aprovechar estos días para salir de sus lugares habituales y conocer otros sitios y su gastronomía.
A dos horas de Madrid y Cáceres en coche y a sólo una hora de Salamanca se encuentra un destino perfecto para desconectar de la rutina y comer divinamente.
Se trata de Piedrahita, "un rincón de Ávila que merece más visitas de las que recibe", tal y como lo ha descrito la prestigiosa Guía Repsol. Allí se ubica La Cayetana, una pizzería con horno de leña que acaba de ser premiada por esta guía con un Solete gracias a las pizzas que Antonio, pizzero italiano, elabora al momento con ingredientes de primera calidad.
"No es un sitio de menú del día ni de cocina de aprovechamiento, es un lugar donde la cena se convierte en el mejor plan de la noche", describen.
Además, cuenta con habitaciones para quedarse a dormir y conocer mejor el pueblo y sus alrededores. Y es que es también un hotel boutique ambientado en el S.XVIII, cuando Doña Cayetana de Alba vivía en el Palacio situado en la misma localidad.
"Una antigua espartería totalmente reformada para albergar cinco habitaciones, todas ellas distintas (alguna con jacuzzi), y una biblioteca donde relajarse tomando una infusión, leyendo tu novela preferida o simplemente mirando al cielo a través de sus múltiples ventanas en un maravilloso techo abuhardillado de madera", cuentan desde el propio establecimiento.
Qué ver en Piedrahíta y alrededores
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Plaza Mayor y casco histórico de Piedrahíta. Plaza porticada de traza medieval, corazón de la villa, rodeada de casonas y palacios que conservan la estructura amurallada circular original.
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Palacio de los Duques de Alba y jardines. Gran palacio neoclásico del siglo XVIII, antigua residencia veraniega de la Casa de Alba, donde Goya pintó cartones como “La vendimia”.
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Iglesia de Santa María la Mayor. Templo levantado sobre un antiguo castillo donado por la reina Berenguela, con mezcla de gótico y renacimiento y una torre almenada muy reconocible en el perfil de Piedrahíta. Dentro alberga el Museo de Arte Sacro.
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Puerto de Peñanegra (parapente y mirador). Paso de montaña a unos 1.919 metros, visible desde el pueblo, que une el valle del Corneja con la sierra de Gredos. Es uno de los mejores despegues de parapente de España.
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El Barco de Ávila y su conjunto histórico. A menos de media hora, es el núcleo de referencia de Gredos por su casco histórico, el puente medieval sobre el Tormes y el castillo de Valdecorneja. Puedes completar la visita con un paseo junto al río y una parada gastronómica centrada en las judías de El Barco, producto estrella de la zona.
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Parque Regional de la Sierra de Gredos (zona Alto Gredos). El entorno de Alto Gredos ofrece valles del Tormes y sus afluentes, gargantas cristalinas y rutas que van desde paseos suaves hasta ascensiones exigentes.