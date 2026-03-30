El pueblo declarado Conjunto Histórico a dos horas de Madrid con un restaurante de pizzas italianas que enamora a todos

Estamos inmersos en Semana Santa y muchos y muchas querrán aprovechar estos días para salir de sus lugares habituales y conocer otros sitios y su gastronomía.

A dos horas de Madrid y Cáceres en coche y a sólo una hora de Salamanca se encuentra un destino perfecto para desconectar de la rutina y comer divinamente.

Se trata de Piedrahita, "un rincón de Ávila que merece más visitas de las que recibe", tal y como lo ha descrito la prestigiosa Guía Repsol. Allí se ubica La Cayetana, una pizzería con horno de leña que acaba de ser premiada por esta guía con un Solete gracias a las pizzas que Antonio, pizzero italiano, elabora al momento con ingredientes de primera calidad.

"No es un sitio de menú del día ni de cocina de aprovechamiento, es un lugar donde la cena se convierte en el mejor plan de la noche", describen.

Además, cuenta con habitaciones para quedarse a dormir y conocer mejor el pueblo y sus alrededores. Y es que es también un hotel boutique ambientado en el S.XVIII, cuando Doña Cayetana de Alba vivía en el Palacio situado en la misma localidad.

"Una antigua espartería totalmente reformada para albergar cinco habitaciones, todas ellas distintas (alguna con jacuzzi), y una biblioteca donde relajarse tomando una infusión, leyendo tu novela preferida o simplemente mirando al cielo a través de sus múltiples ventanas en un maravilloso techo abuhardillado de madera", cuentan desde el propio establecimiento.

Una de las pizzas del restaurante. Foto cedida

Qué ver en Piedrahíta y alrededores