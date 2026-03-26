Suquet de rape, fricandó y flan a bordo de los Singapore Airlines: el chef Nandu Jubany, de Cataluña al cielo

El trámite de tener que viajar en avión y tener que lidiar con las propuestas de caterings mediocres parece ser ya cosa del pasado. Las aerolíneas llevan años apostando por colaboraciones con chefs de renombre que aseguren que la experiencia gastronómica está a la altura de la del vuelo.

Eso es precisamente lo que persigue Nandu Jubany con su desembarco en Singapore Airlines: llevar el alma de la cocina catalana a 10.000 metros de altura sin perder autenticidad ni emoción.

La iniciativa, que coincide con el 20º aniversario de la aerolínea en Barcelona, no es un simple gesto de prestigio.

A partir del 1 de mayo de 2026, los pasajeros de Clase Business en la ruta directa entre la capital catalana y Singapur podrán acceder a cuatro menús de temporada diseñados por el chef, todos ellos estructurados en tres platos y concebidos como un recorrido sensorial por el recetario tradicional reinterpretado.

Tradición catalana en clave de altura

El reto no es menor. Cocinar en tierra firme ya exige precisión; hacerlo para una cabina presurizada implica repensar cada receta. En esta operativa, Jubany no trata de adaptar platos, sino de reconstruirlos para que funcionen en vuelo.

La presión, la humedad y la percepción del gusto obligan a recalibrar sazones, texturas y tiempos de cocción. El resultado es una propuesta donde la tradición se mantiene intacta en espíritu, pero evoluciona en forma.

El chef Nandu Jubany se sube a la cocina de altos vuelos.

El suquet de rape, uno de los grandes protagonistas, conserva su esencia marinera: un guiso profundo, ligado al tomate y al ajo, que evoca la cocina de barca. Sin embargo, su ejecución ha sido afinada para preservar intensidad sin saturar el paladar en altura.

El mismo equilibrio se encuentra en el fricandó de ternera, plato emblemático de la cocina catalana. La carne, melosa, se funde con la salsa de setas en una versión que prioriza la ligereza sin renunciar a la complejidad aromática.

El canelón de calabacín que compone uno de los menús que servirá Nandu Jubany.

Producto, territorio y técnica

Fiel a su filosofía, el chef apuesta por ingredientes de proximidad: gambas mediterráneas, verduras de temporada, pollo de granja. Esta elección no solo responde a una cuestión de calidad, sino a una narrativa: cada plato debe contar de dónde viene.

Esa narrativa se articula también en los postres, donde clásicos como la crema catalana —aunque no detallada en esta primera presentación, sí coherente con el repertorio del chef— encajan como cierre natural de un menú que busca reconectar al viajero con una identidad culinaria concreta.

El desarrollo de estos menús ha sido un proceso largo y meticuloso, llevado a cabo junto a Gate Gourmet, con múltiples pruebas y degustaciones. Saben que lograr que un guiso mantenga su carácter a bordo exige tanto conocimiento técnico como sensibilidad gastronómica.

Una experiencia que va más allá del plato

Lo interesante de esta colaboración no es solo lo que se come, sino lo que representa. Kevin Lee, responsable de la aerolínea en España y Portugal, lo plantea como una forma de acercar Cataluña al mundo y en un contexto donde la restauración aérea suele homogeneizarse, esta propuesta procura ajustarse a un relato y una identidad reconocible.

Los cuatro menús de temporada, acompañados por la cuidada selección de vinos de la aerolínea, refuerzan esa idea de viaje gastronómico. No se trata de alimentar al pasajero, sino de situarlo en un territorio, incluso antes de aterrizar.

La apuesta de Singapore Airlines, en este sentido, redefine el concepto de lujo a bordo. Además de ofrecer un servicio impecable o confort; apuestan por una experiencia culinaria con raíces, capaz de resistir incluso las condiciones adversas del vuelo.