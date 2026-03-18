Ya es oficial: la Guía Michelin elige la mejor tarta de queso de Madrid, una receta "poco dulce y equilibrada" a 8 € la ración

La Guía Michelin se ha propuesto encontrar las mejores tartas de queso de sus restaurantes destacados de España. "Un clásico que, en manos precisas, siempre tiene algo que aportar", aseguran los expertos.

A su parecer, este postre tiene "una capacidad de evolución que tiende a infinito", con opciones tan diversas como el queso azul, el Tetilla gallego, el Stilton marinado con whisky, el Idiazábal, o el majorero de Fuerteventura, que le aporta un especial toque salino.

En total, han localizado seis recetas por las que merece la pena esperar al postre —aquel que carga sobre sus hombros con "la gran responsabilidad de ser el útlimo bocado de una comida memorable", tal y como apuntan—. Dos de estos platos coinciden en la capital, en Madrid, y hasta allá nos vamos para conocerlos mejor.

La mejor tarta de queso de Madrid

Una de estas tartas exquisitas se encuentra en Ovillo, el proyecto más personal del chef Javier Muñoz-Calero. "Un restaurante diáfano y de atractiva estética industrial que, lejos de moverse por modas, nos enamora tanto por la propuesta, de tinte creativo, como por su filosofía solidaria", explican desde Michelin.

Calero se confiesa poco goloso, por lo que su tarta de queso es "poco dulce", "equilibrada" y proporciona "disfrute sin cansancio". Y continúa: "Es una receta que me acompaña desde mis comienzos en Zuberoa, donde la cocinaban con carbón. Yo he incorporado quesos que descubrí después, con especial mimo en el Tetilla gallego, que le da cremosidad, y el Stilton marinado con whisky, que aporta profundidad".