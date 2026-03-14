Una hamburguesa de buñuelos, petardos de chocolate y dónde comer en la mascletá: 3 planes 'gastro' en las Fallas de Valencia

Este fin de semana dan comienzo las Fallas, la gran fiesta de la ciudad de Valencia. Durante el domingo y la mañana del lunes tendrá lugar la llamada plantà, el momento en el que todos los monumentos deben estar completamente montados y listos para ser evaluados por el jurado para otorgar los diversos premios.

A algunos, como al cantante Morrisey, la celebración ya les ha superado: el británico suspendió el viernes su concierto en la terreta porque "no pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival". Sin embargo, otros están deseosos de salir a las calles para ver las obras de los artistas falleros, comer buñuelos y vivir la noche valenciana.

Pero no sólo de buñuelos vive el hombre. En este artículo os traemos tres planes gastronómicos para vivir estas Fallas de 2026 de una forma diferente y suculenta. ¡Prepara la pirotecnia que empezamos!

Bombetas de chocolate

La chocolatería Utopick Chocolates de Valencia ha lanzado una serie de productos especiales con motivo de las Fallas. Uno de ellos son las Bombetas PEIM!, pequeños bocados de chocolate que encierran una auténtica mascletá de sabor.

Parecen simples bombones, pero no lo son. En su interior hay un corazón líquido que rinde homenaje a varios licores valencianos como la cazalla o el cremaet, convirtiendo cada pieza en una experiencia tan divertida como inesperada.

Junto a las versiones clásicas ya mencionadas, y las bombetas de petazetas —sin alcohol y pensadas para los más pequeños—, convive la caja mix con 15 unidades y tres sabores locales incorporados hace menos tiempo: mistela, licor de arroz y agua de València.

Además de este producto, este año han lanzado el Bunyol d’Or, en homenaje al producto típico de estas fechas, que se elabora con una ganache de calabaza con especias. Completan su propuesta festiva más dulce con piruletas, tabletas con mensajes y hasta masclets de chocolate.

Hamburguesa de buñuelos

La Buñolería El Contraste ha lanzado una colaboración estas Fallas con la marca de hamburguesas Jenkin's, una edición limitada que sólo podrá probarse durante estas fechas.

En la calle San Valero, junto a la Falla Reino de Valencia San Valero, la marca ha activado Casal Jenkin's, un concepto inspirado en el espíritu de los casales falleros, pero que funciona como un foodtruck.

Allí la protagonista será la hamburguesa La Buñolera, con carne Black Angus USA Prime de 180 gramos, queso cheddar ahumado, bacon jam, salsa Mirror y pan de buñuelo. Además, quienes la prueben recibirán pequeños objetos vinculados al imaginario fallero pensados para recrear el ambiente de los casales.

Un nuevo Sol para disfrutar

En el número 28 de la Calle del Pintor Salvador Abril, cerca de la Plaza del Ayuntamiento, donde tiene lugar la mascletá, está el restaurante 2 Estaciones, que hace un mes recibió su primer Sol Repsol, un reconocimiento más que merecido a la trayectoria de Mar Soler y Alberto Alonso.

Mar Soler y Alberto Alonso en 2 Estaciones. Foto cedida

La identidad de 2 Estaciones se construye alrededor del paso del tiempo: cada cambio de estación implica una renovación completa de la carta, el espacio y la propuesta visual. Una forma de entender la gastronomía basada en la estacionalidad, la relación directa con productores y una sostenibilidad transversal que también alcanza al equipo y a la organización del trabajo.

Trabajan con platos a la carta y con tres menús: el Menú Degustación (49 €), el Menú Invierno (64 €) y el Menú 2 Estaciones (85 €). Pásate a conocerlos: no te arrepentirás.