La mejor hamburguesa de España está en Ourense: "una obra de arte" con queso y buey gallego por 15 euros

El jurado del VI Campeonato de España de Hamburguesas, organizado bajo el sello Best Burger Spain, ha coronado a SaboRosa como 'Mejor Hamburguesa de España 2026' tras una cata a ciegas entre 15 finalistas seleccionados de un total de 430 establecimientos de todo el país.

El premio se ha decidido este martes en Madrid, pero el título ha viajado hasta Ourense, hasta el restaurante Bágoa Gastrobar, señalando a Galicia como uno de los grandes polos de la hamburguesa gourmet en España este año.

En la clasificación, el segundo puesto ha recaído en Flaquita, del establecimiento Flaco, en Santiago de Compostela, y la tercera posición ha sido para Umami Queen, de Soap Lounge, en Villar del Arzobispo (Valencia), lo que refuerza la hegemonía gallega en el podio de 2026.

Para Bágoa, este galardón consolida una trayectoria de años: el local ya triunfó en 2024 en el mismo campeonato como 'Mejor hamburguesa gourmet de España' y en otros certámenes especializados.

Bágoa Gastrobar está situado en el casco histórico de Ourense y se presenta como un local especializado en hamburguesas con tres años y medio de trayectoria, capitaneado por el cocinero Martín Fernández y su socia Alba Vigo al mando de la sala.

El proyecto nació con una idea clara: trabajar con producto gallego de proximidad y trasladar esa filosofía al formato hamburguesa, huyendo del artificio y apoyándose en el sabor y la memoria gustativa local.

El equipo ya se había hecho un nombre en el circuito gourmet al ganar la IV edición del concurso Burger Combat, donde Martín Fernández fue reconocido como mejor chef de hamburguesas gourmets de España.

El actual éxito en Best Burger Spain 2026 confirma que aquella victoria no fue algo efímero, sino el preludio de un discurso culinario sólido alrededor de la carne, el pan y las salsas hechas a medida.

Así es SaboRosa, la mejor hamburguesa de 2026

La SaboRosa se construye sobre una de las materias primas más reconocibles del territorio: el buey de raza rubia gallega, madurado y cocinado a la brasa para potenciar sus notas ahumadas y su textura jugosa.

Esta burger de buey se acompaña de un pan brioche tierno, ligeramente dulce, pensado para sostener el jugo sin perder esponjosidad ni restar protagonismo a la carne.

El resto de ingredientes se mueven entre el confort y la identidad: mermelada de panceta ahumada, pacenta de porco celta, queso semicurado ahumado de producción gallega, cebolla y una mayonesa de ajos asados que aporta cremosidad y un fondo tostado.

El resultado es una hamburguesa de perfil contundente pero armónico, que muchos que la han probado describen como "una auténtica obra de arte". La podéis probar en su restaurante a un precio de 15 euros.