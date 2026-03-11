Todos los premiados del 50ª aniversario de Grupo Gourmets.

Todos los premiados del 50ª aniversario de Grupo Gourmets. Foto cedida

Actualidad gastronómica

50 años de Grupo Gourmets, la primera empresa editora 'gastro' de España: “Antes no había comunicación entre expertos"

El hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid ha acogido este martes el primer acto oficial con el que el Grupo ha iniciado la celebración de su 50º Aniversario.

Más información: Francisco López Canís, fundador de Salón Gourmets: "Ahora el público está más formado, ha viajado más".

Publicada

"¡Qué bien!", ha exclamado Francisco López Canis, fundador de Grupo Gourmets, nada más subir al escenario del 50ª Aniversario del grupo editorial, celebrado este martes en el Mandarin Oriental Ritz Madrid.

"¿Quién iba a pensar que 50 años después íbamos a volver a este hotel, y con este grupo de invitados? Hemos tenido mucha suerte: hemos encontrado un respaldo fortísimo entre los profesionales del sector", ha agradecido.

En 1976, en Madrid, López Canis y Fernando Jover decidieron crear la primera empresa editora de España dedicada exclusivamente a gastronomía, vinos y productos de calidad, un sector bastante descuidado en los medios de entonces: "Cuando empezamos no había comunicación entre los profesionales".

848675682_241633613_1706x960

Sin embargo, "hoy la gastronomía tiene una presencia social importantísima". Y también económica. "Hay mucha gente que viene a España sólo por la cocina, y eso es gracias a todos vosotros; esto es un movimiento de todos", ha asegurado el presidente de honor dirigiéndose a los 150 invitados, entre ellos chefs, distribuidores, bodegueros, directivos y otras figuras relevantes.

En el evento también ha estado presente Francisco López López-Bago, hijo de López Canis y actual presidente de Grupo Gourmets, quien también ha repasado la historia y los valores del Grupo: "En los 50 últimos años hemos evolucionado más que en el último siglo".

Durante la jornada, además, se ha hecho entrega de los 'Premios 50 Aniversario Grupo Gourmets', que han distinguido a 50 personas por su aportación a la gastronomía, ayer y hoy, así como su proyección a futuro.

Premios 50º Aniversario Grupo Gourmets

En total, 50 personas han sido distinguidas este martes por su aportación al sector, seleccionadas por su influencia, trayectoria y capacidad de innovar; individuos que, desde distintos ámbitos, han contribuido a poner en valor la riqueza culinaria del país, fortalecer su proyección internacional y transmitir la cultura gastronómica a nuevas generaciones.

"No están todos los que son, pero sí son todos los que están", han señalado. Todos los galardonados, a continuación.
Albert Adrià Enigma Barcelona
Alejandro Serrano Restaurante Alejandro Serrano Miranda del Ebro, Burgos
Amaia Ortuzar Ganbara San Sebastián
Andoni Luis Aduriz Mugaritz Rentería, Guipúzcoa
Ángel León Aponiente El Puerto de Santa María, Cádiz
Banco de Alimentos Madrid
Bittor Arginzoniz Asador Etxebarri Axpe, Vizcaya
Carme Ruscalleda Cuina Sant Pau San Pol de Mar, Barcelona
Dabiz Muñoz Diverxo Madrid
Dani García Grupo Dani García Marbella, Málaga
Diego Guerrero DSTAgE Madrid
Elena Arzak Arzak San Sebastián
Familia Monje Via Veneto Barcelona
Ferran Adrià elBulli Foundation Rosas, Gerona
Fina Puigdevall Les Cols Olot, Gerona
Francis Paniego Echaurren Ezcaray, La Rioja
Gonzalo Entrecanales Entrecanales Domecq e hijos Laguardia, Álava
Hermanos García Azpiroz Pescaderías Coruñesas Madrid
Hermanos Manzano Casa Marcial Arriondas, Asturias
Javier Olleros Culler de Pau El Grove, Pontevedra
Javier Sanz y Juan Sahuquillo Grupo Cañitas Casas-Ibáñez, Albacete
Joan Roca El Celler de Can Roca Gerona
Karlos Arguiñano San Sebastián
Lola Palacios Álvaro Palacios Alfaro, La Rioja
Luis Hurtado de Amézaga Herederos del Marqués de Riscal Elciego, Álava
Maca de Castro Restaurante Maca de Castro Alcudia, Mallorca
Manu Fariña Bodegas Fariña Casaseca de las Chanas, Zamora
Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch Disfrutar Barcelona y Madrid
Marta Seco & Sandro Silva Grupo Paraguas
Martina Prieto Pariente Bodegas Prieto Pariente La Seca, Valladolid
Mario Sandoval Coque Madrid
Mateo Rodríguez Compañía de Vinos Telmo Rodríguez Labastida, Álava
María y Beatriz Rodero Carmelo Rodero Pedro de Duero, Burgos
Martín Berasategui Restaurante Martín Berasategui Lasarte-Oria, Guipúzcoa
Michael Zaccagnini Sei Solo Roa de Duero, Burgos
Mireia Torres Maczassek Familia Torres - Jean Leon Torrelavid, Barcelona
Paco Morales Noor Restaurant Córdoba
Pepe Raventós Raventós i Blanc San Sadurní de Noya, Barcelona
Pepe Rodríguez El Bohío Illescas, Toledo
Pedro Ruiz Aragoneses Alma Carraovejas Peñafiel, Valladolid
Pepe Solla Casa Solla San Salvador de Poyo, Pontevedra
Pedro Subijana Akelarre San Sebastián
Quique Dacosta Restaurante Quique Dacosta Denia, Alicante
Ramón Freixa Restaurante Ramón Freixa Madrid
Ricard Camarena Restaurante Ricard Camarena Valencia
Roc Gramona Gramona San Sadurní de Noya, Barcelona
Sacha Hormaechea Sacha Madrid
Sara Fort Paco Roncero Restaurante Madrid
Ton Mata Recaredo San Sadurní de Noya, Barcelona
Toño Pérez Atrio Cáceres

Tras 50 años, Grupo Gourmets se ha convertido en un grupo editorial referente, con todo un ecosistema a su alrededor: Club de Gourmets (la primera revista de España dedicada en exclusiva a la gastronomía), la Guía Vinos Gourmets, el Club Vinos Gourmets y la feria Salón Gourmets.