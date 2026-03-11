50 años de Grupo Gourmets, la primera empresa editora 'gastro' de España: “Antes no había comunicación entre expertos"

"¡Qué bien!", ha exclamado Francisco López Canis, fundador de Grupo Gourmets, nada más subir al escenario del 50ª Aniversario del grupo editorial, celebrado este martes en el Mandarin Oriental Ritz Madrid.

"¿Quién iba a pensar que 50 años después íbamos a volver a este hotel, y con este grupo de invitados? Hemos tenido mucha suerte: hemos encontrado un respaldo fortísimo entre los profesionales del sector", ha agradecido.

En 1976, en Madrid, López Canis y Fernando Jover decidieron crear la primera empresa editora de España dedicada exclusivamente a gastronomía, vinos y productos de calidad, un sector bastante descuidado en los medios de entonces: "Cuando empezamos no había comunicación entre los profesionales".

Sin embargo, "hoy la gastronomía tiene una presencia social importantísima". Y también económica. "Hay mucha gente que viene a España sólo por la cocina, y eso es gracias a todos vosotros; esto es un movimiento de todos", ha asegurado el presidente de honor dirigiéndose a los 150 invitados, entre ellos chefs, distribuidores, bodegueros, directivos y otras figuras relevantes.

En el evento también ha estado presente Francisco López López-Bago, hijo de López Canis y actual presidente de Grupo Gourmets, quien también ha repasado la historia y los valores del Grupo: "En los 50 últimos años hemos evolucionado más que en el último siglo".

Durante la jornada, además, se ha hecho entrega de los 'Premios 50 Aniversario Grupo Gourmets', que han distinguido a 50 personas por su aportación a la gastronomía, ayer y hoy, así como su proyección a futuro.

Premios 50º Aniversario Grupo Gourmets

En total, 50 personas han sido distinguidas este martes por su aportación al sector, seleccionadas por su influencia, trayectoria y capacidad de innovar; individuos que, desde distintos ámbitos, han contribuido a poner en valor la riqueza culinaria del país, fortalecer su proyección internacional y transmitir la cultura gastronómica a nuevas generaciones.

"No están todos los que son, pero sí son todos los que están", han señalado. Todos los galardonados, a continuación.

Albert Adrià Enigma Barcelona Alejandro Serrano Restaurante Alejandro Serrano Miranda del Ebro, Burgos Amaia Ortuzar Ganbara San Sebastián Andoni Luis Aduriz Mugaritz Rentería, Guipúzcoa Ángel León Aponiente El Puerto de Santa María, Cádiz Banco de Alimentos Madrid Bittor Arginzoniz Asador Etxebarri Axpe, Vizcaya Carme Ruscalleda Cuina Sant Pau San Pol de Mar, Barcelona Dabiz Muñoz Diverxo Madrid Dani García Grupo Dani García Marbella, Málaga Diego Guerrero DSTAgE Madrid Elena Arzak Arzak San Sebastián Familia Monje Via Veneto Barcelona Ferran Adrià elBulli Foundation Rosas, Gerona Fina Puigdevall Les Cols Olot, Gerona Francis Paniego Echaurren Ezcaray, La Rioja Gonzalo Entrecanales Entrecanales Domecq e hijos Laguardia, Álava Hermanos García Azpiroz Pescaderías Coruñesas Madrid Hermanos Manzano Casa Marcial Arriondas, Asturias Javier Olleros Culler de Pau El Grove, Pontevedra Javier Sanz y Juan Sahuquillo Grupo Cañitas Casas-Ibáñez, Albacete Joan Roca El Celler de Can Roca Gerona Karlos Arguiñano San Sebastián Lola Palacios Álvaro Palacios Alfaro, La Rioja Luis Hurtado de Amézaga Herederos del Marqués de Riscal Elciego, Álava Maca de Castro Restaurante Maca de Castro Alcudia, Mallorca Manu Fariña Bodegas Fariña Casaseca de las Chanas, Zamora Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch Disfrutar Barcelona y Madrid Marta Seco & Sandro Silva Grupo Paraguas Martina Prieto Pariente Bodegas Prieto Pariente La Seca, Valladolid Mario Sandoval Coque Madrid Mateo Rodríguez Compañía de Vinos Telmo Rodríguez Labastida, Álava María y Beatriz Rodero Carmelo Rodero Pedro de Duero, Burgos Martín Berasategui Restaurante Martín Berasategui Lasarte-Oria, Guipúzcoa Michael Zaccagnini Sei Solo Roa de Duero, Burgos Mireia Torres Maczassek Familia Torres - Jean Leon Torrelavid, Barcelona Paco Morales Noor Restaurant Córdoba Pepe Raventós Raventós i Blanc San Sadurní de Noya, Barcelona Pepe Rodríguez El Bohío Illescas, Toledo Pedro Ruiz Aragoneses Alma Carraovejas Peñafiel, Valladolid Pepe Solla Casa Solla San Salvador de Poyo, Pontevedra Pedro Subijana Akelarre San Sebastián Quique Dacosta Restaurante Quique Dacosta Denia, Alicante Ramón Freixa Restaurante Ramón Freixa Madrid Ricard Camarena Restaurante Ricard Camarena Valencia Roc Gramona Gramona San Sadurní de Noya, Barcelona Sacha Hormaechea Sacha Madrid Sara Fort Paco Roncero Restaurante Madrid Ton Mata Recaredo San Sadurní de Noya, Barcelona Toño Pérez Atrio Cáceres

Tras 50 años, Grupo Gourmets se ha convertido en un grupo editorial referente, con todo un ecosistema a su alrededor: Club de Gourmets (la primera revista de España dedicada en exclusiva a la gastronomía), la Guía Vinos Gourmets, el Club Vinos Gourmets y la feria Salón Gourmets.