50 años de Grupo Gourmets, la primera empresa editora 'gastro' de España: “Antes no había comunicación entre expertos"
El hotel Mandarin Oriental Ritz Madrid ha acogido este martes el primer acto oficial con el que el Grupo ha iniciado la celebración de su 50º Aniversario.
"¡Qué bien!", ha exclamado Francisco López Canis, fundador de Grupo Gourmets, nada más subir al escenario del 50ª Aniversario del grupo editorial, celebrado este martes en el Mandarin Oriental Ritz Madrid.
"¿Quién iba a pensar que 50 años después íbamos a volver a este hotel, y con este grupo de invitados? Hemos tenido mucha suerte: hemos encontrado un respaldo fortísimo entre los profesionales del sector", ha agradecido.
En 1976, en Madrid, López Canis y Fernando Jover decidieron crear la primera empresa editora de España dedicada exclusivamente a gastronomía, vinos y productos de calidad, un sector bastante descuidado en los medios de entonces: "Cuando empezamos no había comunicación entre los profesionales".
Sin embargo, "hoy la gastronomía tiene una presencia social importantísima". Y también económica. "Hay mucha gente que viene a España sólo por la cocina, y eso es gracias a todos vosotros; esto es un movimiento de todos", ha asegurado el presidente de honor dirigiéndose a los 150 invitados, entre ellos chefs, distribuidores, bodegueros, directivos y otras figuras relevantes.
En el evento también ha estado presente Francisco López López-Bago, hijo de López Canis y actual presidente de Grupo Gourmets, quien también ha repasado la historia y los valores del Grupo: "En los 50 últimos años hemos evolucionado más que en el último siglo".
Durante la jornada, además, se ha hecho entrega de los 'Premios 50 Aniversario Grupo Gourmets', que han distinguido a 50 personas por su aportación a la gastronomía, ayer y hoy, así como su proyección a futuro.
Premios 50º Aniversario Grupo Gourmets
En total, 50 personas han sido distinguidas este martes por su aportación al sector, seleccionadas por su influencia, trayectoria y capacidad de innovar; individuos que, desde distintos ámbitos, han contribuido a poner en valor la riqueza culinaria del país, fortalecer su proyección internacional y transmitir la cultura gastronómica a nuevas generaciones.
"No están todos los que son, pero sí son todos los que están", han señalado. Todos los galardonados, a continuación.
|Albert Adrià
|Enigma
|Barcelona
|Alejandro Serrano
|Restaurante Alejandro Serrano
|Miranda del Ebro, Burgos
|Amaia Ortuzar
|Ganbara
|San Sebastián
|Andoni Luis Aduriz
|Mugaritz
|Rentería, Guipúzcoa
|Ángel León
|Aponiente
|El Puerto de Santa María, Cádiz
|Banco de Alimentos
|Madrid
|Bittor Arginzoniz
|Asador Etxebarri
|Axpe, Vizcaya
|Carme Ruscalleda
|Cuina Sant Pau
|San Pol de Mar, Barcelona
|Dabiz Muñoz
|Diverxo
|Madrid
|Dani García
|Grupo Dani García
|Marbella, Málaga
|Diego Guerrero
|DSTAgE
|Madrid
|Elena Arzak
|Arzak
|San Sebastián
|Familia Monje
|Via Veneto
|Barcelona
|Ferran Adrià
|elBulli Foundation
|Rosas, Gerona
|Fina Puigdevall
|Les Cols
|Olot, Gerona
|Francis Paniego
|Echaurren
|Ezcaray, La Rioja
|Gonzalo Entrecanales
|Entrecanales Domecq e hijos
|Laguardia, Álava
|Hermanos García Azpiroz
|Pescaderías Coruñesas
|Madrid
|Hermanos Manzano
|Casa Marcial
|Arriondas, Asturias
|Javier Olleros
|Culler de Pau
|El Grove, Pontevedra
|Javier Sanz y Juan Sahuquillo
|Grupo Cañitas
|Casas-Ibáñez, Albacete
|Joan Roca
|El Celler de Can Roca
|Gerona
|Karlos Arguiñano
|San Sebastián
|Lola Palacios
|Álvaro Palacios
|Alfaro, La Rioja
|Luis Hurtado de Amézaga
|Herederos del Marqués de Riscal
|Elciego, Álava
|Maca de Castro
|Restaurante Maca de Castro
|Alcudia, Mallorca
|Manu Fariña
|Bodegas Fariña
|Casaseca de las Chanas, Zamora
|Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch
|Disfrutar
|Barcelona y Madrid
|Marta Seco & Sandro Silva
|Grupo Paraguas
|Martina Prieto Pariente
|Bodegas Prieto Pariente
|La Seca, Valladolid
|Mario Sandoval
|Coque
|Madrid
|Mateo Rodríguez
|Compañía de Vinos Telmo Rodríguez
|Labastida, Álava
|María y Beatriz Rodero
|Carmelo Rodero
|Pedro de Duero, Burgos
|Martín Berasategui
|Restaurante Martín Berasategui
|Lasarte-Oria, Guipúzcoa
|Michael Zaccagnini
|Sei Solo
|Roa de Duero, Burgos
|Mireia Torres Maczassek
|Familia Torres - Jean Leon
|Torrelavid, Barcelona
|Paco Morales
|Noor Restaurant
|Córdoba
|Pepe Raventós
|Raventós i Blanc
|San Sadurní de Noya, Barcelona
|Pepe Rodríguez
|El Bohío
|Illescas, Toledo
|Pedro Ruiz Aragoneses
|Alma Carraovejas
|Peñafiel, Valladolid
|Pepe Solla
|Casa Solla
|San Salvador de Poyo, Pontevedra
|Pedro Subijana
|Akelarre
|San Sebastián
|Quique Dacosta
|Restaurante Quique Dacosta
|Denia, Alicante
|Ramón Freixa
|Restaurante Ramón Freixa
|Madrid
|Ricard Camarena
|Restaurante Ricard Camarena
|Valencia
|Roc Gramona
|Gramona
|San Sadurní de Noya, Barcelona
|Sacha Hormaechea
|Sacha
|Madrid
|Sara Fort
|Paco Roncero Restaurante
|Madrid
|Ton Mata
|Recaredo
|San Sadurní de Noya, Barcelona
|Toño Pérez
|Atrio
|Cáceres
Tras 50 años, Grupo Gourmets se ha convertido en un grupo editorial referente, con todo un ecosistema a su alrededor: Club de Gourmets (la primera revista de España dedicada en exclusiva a la gastronomía), la Guía Vinos Gourmets, el Club Vinos Gourmets y la feria Salón Gourmets.