El 'otro' Arco que se celebra en Madrid donde la gastronomía se hace arte: 5 sabrosas obras que no puedes perderte en CAN

En su décimo aniversario, CAN Art Fair Madrid —la cita antes conocida como UVNT o Urvanity— se confirma como un gran banquete contemporáneo: más de 50 galerías, cinco secciones paralelas y casi 4.000 metros cuadrados en la nave central de Matadero Madrid para saciar el hambre visual de coleccionistas y curiosos.

CAN, Contemporary Art Now, refleja la evolución natural de una feria que nació abrazando lenguajes urbanos y hoy despliega un espectro más amplio, sofisticado y global.

Un 50% de las galerías proceden del extranjero —de Tokio a Nueva York— sin perder el pulso de las escenas españolas emergentes, de Palma a Girona. En este festín visual, seleccionamos cinco obras (y universos) imprescindibles.

Nicolás Santiago Romero Escalada

Una de las obras de Nicolás Romero, en Morfo Galería.

De las calles de Buenos Aires al circuito internacional, la trayectoria de Nicolás Romero es la de quien entendió el arte como espacio de libertad tras la dictadura argentina. Si comenzó firmando “Ever” en muros urbanos, hoy su práctica se vuelca en el estudio como laboratorio de reflexión social.

Sus obras funcionan como palimpsestos: estampas religiosas, iconos políticos, símbolos económicos y objetos domésticos, en los que también participa la comida, se superponen para revelar las tensiones del presente. Hay algo casi antropológico en su mirada; cada imagen es una huella del entramado social que habitamos. En CAN Madrid, su propuesta dialoga con los “Nuevos Surrealismos” latinoamericanos: cuando la máscara de la normalidad cae y deja ver lo extraño.

Sophie Aguilera

Una Sufridora Moderna de Sophie Aguilera.

La obra de Sophie Aguilera Lester demuestra que la cerámica ya no es disciplina periférica sino lenguaje central del arte contemporáneo. Afincada en Barcelona y formada en Bellas Artes, su carrera combina investigación técnica y proyección internacional —de la Archie Bray Foundation en EE. UU. a colaboraciones con Cartier

En feria, sus piezas dialogan entre lo escultórico y lo instalativo, tensando la fragilidad del material con una presencia rotunda. Hay en su trabajo una voluntad de atravesar fronteras: entre arte y diseño, entre objeto y relato, entre tradición artesanal y discurso contemporáneo. CAN, que este año incorpora la sección CAN Design dedicada al collectible design, encuentra en Aguilera Lester una aliada natural.

Lars Unkenholz

Unos caramelos, según Lars Unkenholz.

La pintura de Lars Unkenholz revisita el paisaje romántico alemán con una sensibilidad del siglo XXI. Sus lienzos evocan la tradición de lo sublime —esa naturaleza que sobrecoge y empequeñece— pero la filtran a través de una mirada contemporánea, casi cinematográfica.

En tiempos de crisis climática y saturación digital, sus paisajes no son escapismo sino espejo: escenarios donde lo bello convive con una inquietud latente. Un recordatorio de que el romanticismo, lejos de ser un capítulo cerrado, sigue latiendo bajo nuevas formas.

Andrew Leventis

La nevera donde esconde las flores Andrew Leventis.

El estadounidense Andrew Leventis recupera la tradición de las vanitas —calaveras, flores marchitas, símbolos de fugacidad— para reescribirla desde una identidad queer. Sus óleos, meticulosamente detallados, actualizan el simbolismo barroco y lo confrontan con los códigos culturales contemporáneos.

El resultado es un bodegón expandido: exuberante, preciso y cargado de capas de lectura. En el contexto de CAN Madrid, su obra funciona como bisagra entre historia del arte y política del presente, entre lo ornamental y lo reivindicativo.

Nina Murashkina

Un plato de cerámica de Nina Murashkina.

La ucraniana Nina Murashkina construye un universo propio donde Eros y Tánatos conviven bajo la bandera de lo que ella denomina “feminismo mágico”. Influida por el arte naíf ucraniano, las iconografías india y japonesa y la mitología antigua, sus heroínas —divinas, lujuriosas, inocentes— encarnan la doble naturaleza de la mujer.

Sus composiciones vibrantes no buscan describir la realidad, sino reinterpretarla. Cada figura femenina cabalga animales, sabios o mundos enteros, afirmándose como deidad triunfante. En el marco de Foco LATAM y los Nuevos Surrealismos, su obra subraya esa dimensión en la que lo fantástico revela verdades profundas.

Un aniversario que mira al futuro

La décima edición de CAN Madrid no es solo celebración: es declaración de intenciones. Con nuevas secciones como Counterflow o Solo/Duo Projects, y el refuerzo de Young Galleries, la feria apuesta por artistas que se mueven a contracorriente y por galerías jóvenes que oxigenan el mercado.

Como en la mejor gastronomía, el secreto no está en la cantidad —aunque 50 galerías impresionen— sino en la curaduría y en el diálogo entre sabores. En CAN Art Fair Madrid 2026, el arte se sirve en múltiples texturas: pintura, cerámica, instalación, diseño coleccionable. Un menú que confirma que el presente del arte contemporáneo no solo se contempla: se saborea.