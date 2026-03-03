El 'croissant' de un 2 estrellas Michelin que puedes probar por 8 € en esta panadería de Madrid (sólo por tiempo limitado)

Santo Bakehouse llega a Uber Eats. Para celebrar este lanzamiento digital, la panadería liderada por el británico George Kallias y la panadera americana Valerie Hassan inaugura una nueva serie de colaboraciones internacionales con algunos de los panaderos y pasteleros que más admira de todo el mundo.

La primera de estas ediciones especiales tendrá lugar este jueves 5 de marzo por la mañana con una edición limitada muy especial: el Truffle Croissant de Kasama, el restaurante de Chicago reconocido con dos estrellas por la Guía Michelin, que venden en su bakery matutina y que corona el menú degustación de sus dos estrellas.

Con motivo de esta colaboración, los chefs y propietarios de Kasama, Tim Flores y Genie Kwon, estarán presentes en Santo Bakehouse el jueves por la mañana, donde elaborarán personalmente 50 unidades exclusivas de su icónico Truffle Croissant. Dicho cruasán estará también disponible en su nuevo espacio online de Uber Eats.

El cruasán elaborado con masa laminada y mantequilla francesa en el obrador de Santo Bakehouse en Madrid, está relleno de una crema de queso con trufa y coronado con miel, perlas de azúcar y trufa rallada negra —tuber melanosporum— de Teruel, de Trufas Alonso.

Uno de los cruasanes de Santo Bakehouse. Foto cedida

Saldrá a la venta a las 11 de la mañana de este jueves en la tienda de Santo Bakehouse de la calle Espíritu Santo y en Uber Eats, al precio de 8 euros la unidad, y estará disponible hasta que se agoten las 50 unidades de la edición limitada.

Una oportunidad única para probar en Madrid una de las piezas más celebradas de la escena gastronómica de Chicago, en una edición limitada y efímera.

Sobre Santo Bakehouse

Santo Bakehouse es una panadería artesanal fundada por Val y George, centrada en fermentaciones largas, técnicas tradicionales y una mirada contemporánea hacia la panadería y la pastelería internacional.

El proyecto combina producto artesanal, investigación y colaboración con referentes del sector, consolidándose como uno de los espacios de referencia para el pan y la bollería de autor en Madrid.

Valerie Hassan y George Kallias se conocieron en Madrid. Val, originaria de la costa este de Estados Unidos, llevaba años trabajando como panadera en casa y se trasladó a Madrid para incorporarse a una panadería artesanal local.

George, por su parte, cuenta con experiencia en su ciudad natal, Bristol (Reino Unido), donde trabajó en varios restaurantes y panaderías, incluyendo una etapa en restaurantes con estrella Michelin.

Su pasión compartida por la panadería artesanal y la excelencia técnica, junto con el alto nivel de calidad que han demostrado de forma constante, ha dado lugar a una panadería con raíces europeas refinadas, guiños a la repostería estadounidense más popular y la excelencia de la tradición británica de pastelería salada, combinadas con influencias dulces procedentes de los países nórdicos, Europa Central y el Mediterráneo oriental.

Sobre Kasama

Tim Flores y Genie Kwon son los chefs y fundadores de Kasama, en Chicago. En 2022, Kasama se convirtió en el primer restaurante filipino del mundo en recibir una estrella de la Guía Michelin.

En 2023, ambos fueron galardonados con el James Beard Award al Mejor Chef: Great Lakes, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la gastronomía estadounidense.

Kasama también ha sido incluida en la lista de The World’s 50 Best Restaurants para Norteamérica, consolidando su posición como uno de los proyectos más influyentes de la nueva cocina estadounidense.

Su propuesta combina técnica clásica, identidad filipina y una aproximación contemporánea tanto a la pastelería como a la cocina salada, con una fuerte personalidad y reconocimiento internacional.

Su colaboración con The Bear y el hecho de que su espacio funciona en formato bakery desayuno de día y restaurante Michelin de noche lo han convertido en un destino único para los amantes de la cocina internacional.