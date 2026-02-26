Qué es el 'Pentagon Pizza Report', la herramienta que el jefe del Pentágono amenaza con 'hackear' con "pizzas falsas"

"¡Más pizzas!, ¡esto es la guerra!". Así podría comenzar un remake de la famosa película Los Hermanos Marx en el Oeste (1940) basado esta vez en la coyuntura geopolítica actual de Estados Unidos y, concretamente, en la teoría del Pentagon Pizza Report o Pizza Index.

Pete Hegseth, secretario de Defensa de Donald Trump, hablaba así en Fox News al ser preguntado sobre esta conspiración gastro-política que se ha vuelto viral: "He pensado en pedir muchas pizzas en noches aleatorias sólo para despistar a todo el mundo".

"Algunas noches de viernes, cuando veas un montón de pedidos de Domino's, puede que sea yo en una app, desbaratando todo el sistema para mantener a todo el mundo desorientado. Analizamos todos los indicadores", agregaba con sorna.

Hegseth confirmaba de esta forma que conoce la existencia de Pentagon Pizza Report, un perfil de la red social X (antes Twitter) que se dedica a monitorizar la actividad de las pizzerías cercanas al Pentágono, ya que se cree que el aumento de pedidos coincide con operaciones militares importantes.

La cuenta, con 376.400 seguidores en el momento en que se escribe este artículo, fue creada en agosto de 2024, pero ganó especial popularidad con el ataque israelí a Irán del 12 de junio de 2025, cuando se reportó un pico de actividad en varias pizzerías cerca del Pentágono horas antes de que trascendiera la operación.

Ocurrió igual recientemente, con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, durante la Operation Absolute Resolve. Entre la noche del 2 y la madrugada del 3, varias pizzerías registraron un aumento súbito y muy elevado de pedidos y afluencia, en torno a 700-770% más actividad nocturna de lo normal, según los análisis del llamado Pizza Index.

La hipótesis es que cuando el Pentágono, la Casa Blanca o la CIA están gestionando una crisis, el personal trabaja hasta muy tarde y pide comida rápida, sobre todo pizza, pues es barata, rápida y fácil de compartir.

Por tanto, si de repente aumenta mucho la actividad en pizzerías próximas, puede ser síntoma de que algo importante está a punto de suceder (ya sean operaciones militares, ataques o algún tipo de crisis diplomática).

Esta teoría existe desde la Guerra Fría, cuando se popularizó la idea de que los servicios de inteligencia soviéticos vigilaban el aumento de repartos de pizza cerca de edificios estadounidenses para intuir niveles de alerta.

No obstante, para muchos analistas es sobre todo una broma o un indicador anecdótico de tensión, pero nunca un método serio de predicción, ya que no hay ninguna evidencia estadística sólida, sólo casos llamativos y coincidencias.

Pentagon Pizza Report no sólo mide el tráfico de las pizzerías de alrededor del Pentágono, también de Freddie's Beach Bar & Restaurant, un bar gay cercano, o del bar deportivo Crystal City Sports Pub, entre otros establecimientos.