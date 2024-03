Limonada de Semana Santa para recibir al Cristo de Medinaceli y otros planes gastro de la semana

Hoy es Jueves Santo, aunque ya hay algunos que arrancaron la Semana Santa -que se presenta pasada por agua- sin esperar al día festivo. Tenemos por delante todavía unos días de respiro que se pueden convertir en sinónimo de vacaciones y ofrecer una ventana a la desconexión con sugerentes planes en torno a la mesa en clave religiosa o no.

Desde el Viernes de Dolores, el 22 de marzo, hasta el Domingo de Resurrección, el 31 de marzo, las ciudades se vestirán de solemnidad siendo el epicentro de numerosos pasos y procesiones, comenzando por Madrid. Tanto si te echas la carretera, como si te quedas en casa, estas pistas ayudarán a tomar decisiones sobre tu agenda.

Un consomé para el Cristo de Medinaceli

La Semana Santa en Lhardy.

Una de las que no fallan, año tras año, que el Viernes Santo recorre el centro de Madrid, es la procesión del Cristo de Medinaceli. La Carrera de San Jerónimo se tiñe de morado y se llena de nazarenos y penitentes que conducen el paso. Su camino continúa por otros lugares icónicos que forman parte del ADN de Madrid, y eso incluye la puerta del histórico Lhardy.

Allí, como manda la tradición se obsequiará a los costaleros con la clásica limonada de Semana Santa, elaborada a base de vino tinto macerado con naranja, limón y otras frutas, al que se le añade canela y azúcar. Una bebida que estará disponible durante toda la Semana Santa en la tienda de Lhardy, donde también se puede disfrutar de otros productos tradicionales de la época como las torrijas o los huevos de Pascua.

Una reconfortante pausa que tendrá lugar alrededor de las 20:45 h y contará con la voz de la cantante Diana Navarro, quien desde uno de los balcones del restaurante acompañará el recorrido a ritmo de saeta.

De tapas por Toledo: a 4 euros

Tapa de la ruta gastronómica 'TapeTEA'. Foto: Ayuntamiento de Toledo.

Del 2 al 14 de abril Toledo acoge la ruta gastronómica 'TapeTEA', una iniciativa que surge de manos del Grupo Vive Toledo, donde varios de sus establecimientos adaptarán sus propuestas a favor de la Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).

Establecimientos como Alfileritos 24, La Tabernita, Cuchara de Palo, Comes, Go Street, Go Alcázar, El Trébol y La Abadía, ofrecerán cada uno una degustación de tapas que estarán a un precio de cuatro euros. De cada uno vendido se destinarán 50 céntimos a APAT.

Los cocineros de cada bar participante se esforzarán por ofrecer nuevas creaciones, apostando por el producto local, que sorprendan por su impacto visual, "teniendo en cuenta las sensaciones de personas con autismo a la hora de ver y probar las tapas", según ha indicado el chef Javier Chozas durante la presentación de la ruta.

Master en torrijas

Torrijas.

Es tiempo de torrijas -aunque el furor por este postre ha conseguido que se coman todo el año- y como manda la tradición toca ponerse manos a la obra para preparar unas caseras, a pesar de que este año nos salgan más caras. Recetas hay muchas, en los últimos años han surgido numerosas de ellas creativas, pero la clásica es imbatible. Una receta sin fisuras, para la que hay algún que otro truco, como el que recomienda el chef del Bohío, Pepe Rodríguez, y que comienza por escoger un buen pan, como el que sugiere Martín Berasategui.

Café y seguimos

Solo Café.

No hace mucho que el madrileño barrio de Salamanca cuenta con un nuevo vecino. Se esconde en el Mercado de la Paz, en la calle Ayala y desprende un aroma inconfundible que invita a quedarse. Se trata de Solo Café, "un lugar muy especial, donde conviven muchos negocios distintos pero que faltaba un lugar donde disfrutar de un café de especialidad delicioso. Es por ello que hemos elegido el mercado como el lugar idóneo para abrir Solo Café”, explican Wagner Rusca y Alexandre García, cofundadores.

Se trata del proyecto hermano de Bucólico Café (calle de Barbieri, 4) y trabajan el café de especialidad con opciones de todas las partes del mundo y preparado de todas las modalidades posibles así como algunos dulces caseros, también cuentan con tostadas y alguna opción más. Todo pensado para llevar.