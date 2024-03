La Aemet alerta de un cambio radical de tiempo por Semana Santa en Madrid: ¿va a llover en la capital?

Desde el mes de marzo los madrileños no han disfrutado de ningún día festivo. Por lo que la Semana Santa es una fecha que se espera con muchas ganas.

En concreto, en la Semana Santa va a ser festivo en Madrid el jueves 28 y el viernes 29 de marzo, por lo que al juntarse con el fin de semana, forma un puente de cuatro días.

Sin duda, se trata de unas fechas que los madrileños van a aprovechar para descansar y aprovechar al máximo este tiempo libre. De esta forma, es muy importante conocer el tiempo para organizar los planes de estos días y una posible escapada.

Madrid en primavera-

¿Cuál es el tiempo que va a hacer en Madrid en Semana Santa?

La Semana Santa se encuentra a la vuelta de la esquina y muchos madrileños ya están pensando en el tiempo que va a hacer para poder organizar sus planes para estos días, así como las futuras escapadas que tengan previstas.

En concreto, una de las situaciones que más preocupa es si va a llover en la Comunidad de Madrid, ya que esto puede causar la cancelación de algunas actividades. Sobre todo, otro de los hechos que más preocupan es si se va a poder disfrutar de las celebraciones más tradicionales como las procesiones, en el caso de que llueva.

El tiempo.es ya ha advertido de que la Semana Santa en España se suele caracterizar por un tiempo inestable, sin embargo, en esta ocasión se esperan temperaturas más cálidas de lo normal.

De momento, en la Comunidad de Madrid no se espera que haya lluvias durante la Semana Santa, aunque, según Meteored, los primeros días de esta semana se esperan cielos nubosos y cubiertos.

Además, durante esta semana se espera un descenso de las temperaturas a partir de lunes 25 de marzo, que pasarán de los 18 grados a los 14 grados de máxima. Mientras que el resto de días, van a continuar bajando hasta los 11 grados de máxima y los 10 grados, durante el martes y el miércoles.

De momento, aunque se espera que este año las temperaturas, tanto en los archipiélagos como en gran parte de Andalucía, en el sudeste y en la mitad este de la Península, sean más calurosas, parece que esto no va a pasar en Madrid, por lo menos durante los primeros días de la semana.

En cuanto a las temperaturas, tradicionalmente durante Semana Santa, se registran desde los 7º C de media en el interior a los 15-16º C en el sur de España y en el Este o los 19-20º C habituales de las Islas Canarias.

¿Cuál ha sido el tiempo en los últimos años en Semana Santa en España?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un estudio que se basa en los datos de la climatología de los últimos 43 años de la tercera semana de marzo, por lo que es orientativo para conocer cuál es el clima que va a hacer desde el 24 de marzo al 1 de abril.

De esta forma, donde menos suele llover en España durante la Semana Santa es en Almería, Murcia y Canarias. Le siguen otras zonas como el sur de Andalucía, Badajoz, Comunidad Valenciana, interior de Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y algunas zonas de Cataluña, donde suele haber entre dos y tres días de precipitación. Mientras que en Baleares, lo habitual es que haya entre dos y cuatro días de lluvia.

En concreto, en el interior de la península, en Madrid y en Cataluña, se suelen registrar entre tres y cuatro días de precipitaciones de forma habitual durante la Semana Santa. Mientras que las zonas más lluviosas en estas fechas son Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

Con respecto a las temperaturas, la media general de España en estas fechas es de 12º, mientras que las temperaturas más bajas se suelen registrar en Castilla y León, Guadalajara, Cuenca y Teruel, y los más altos, incluso llegando a los 16º en la costa de Andalucía y Sevilla.