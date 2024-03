Los bares de Toledo que participarán en la ruta 'TapeTEA': tapas solidarias a cuatro euros

Varios establecimientos del Grupo Vive Toledo, como son Alfileritos 24, La Tabernita, Cuchara de Palo, Comes, Go Street, Go Alcázar, El Trébol y La Abadía, acogerán del 2 al 14 de abril la ruta gastronómica 'TapeTEA' a favor de las Asociación de Personas con Autismo de Toledo (APAT).

Una ruta que se ha presentado este lunes en un acto con la presencia de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas; la presidenta de APAT, Juncal Roldán; la presidenta de la Federación Autismo de Castilla-La Mancha, Cristina Gómez; el responsable del Grupo Vive Toledo, Ventura del Álamo; y los chefs Javier Chozas y Jesús Lebrusan.

Por su parte, Tolón ha dado las gracias a APAT y mostrar su apoyo por "la inversión en solidaridad que lleva haciendo desde hace años el Grupo Vive Toledo.

De su lado, la concejala Marisol Illescas ha agradecido a APAT que cuente con el Ayuntamiento y ha comprometido su apoyo a la Asociación. "Siempre vamos a estar para todo en lo que podamos humildemente ayudar, apoyar, visibilizar", ha indicado.

Cuatro euros

'TapeTEA' se celebrará del 2 al 14 de abril, unas fechas en las que los ocho establecimientos citados ofrecerán la degustación de tapas a un precio de cuatro euros, de los que 50 céntimos se destinarán a APAT.

Según han indicado los chefs que elaborarán las tapas, Javier Chozas y Jesús Lebrusan, optarán por productos manchegos, con presentaciones "totalmente diferentes y con impacto visual, teniendo en cuenta las sensaciones de personas con autismo a la hora de ver y probar las tapas".