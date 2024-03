Los mejores chorizos del mundo están en La Rioja y Castilla y León: estos son los sitios donde se hacen

En el reality show de Georgina Rodríguez, la esposa del futbolista portugués aseguraba que en ocasiones veía corazones por todas partes, incluso en el embutido. "Yo me encuentro corazones por todos lados. Me estoy comiendo un trozo de pan y se me hace un corazón, me como un trozo de chorizo y se me hace un corazón...”, decía la influencer, para regozigo de sus seguidores. Y no nos extraña: el chorizo es uno de los productos más queridos de nuestra gastronomía (aunque la mayoría de la gente no lo pida en la primera cita, como demostraba un estudio elaborado por la aplicación Badoo).

No obstante, pese a sus pesadas e imprevisibles digestiones, el chorizo sigue levantando pasiones allá donde va. Prueba de ello es la celebración de la novena edición de la Feria del Chorizo Artesanal de Covaleda (Soria), un evento que ha reunido este fin de semana a más de una veintena empresas del sector y donde, un año más, se ha llevado a cabo el concurso del Mejor Chorizo del Mundo.

El jurado del certamen ha estado compuesto por José Ramón Ruiz, Jessica Pascual, Anselmo García y Cristina Aldavero, que han sido los encargados de degustar las muestras de todos los finalistas. Tras la deliberación, Castilla y León se ha alzado como la comunidad más premiada, logrando cuatro de los cinco títulos que estaban en disputa.

👉🏻 El subdelegado @Soria_Gob, @LatorreMiguels ha acompañado a la ciudadania de #Covaleda en la IX Feria del Chorizo Artesanal



👉🏼Hoy el despiece del cerdo y exhibición del folclore tradicional de Covaleda



👉🏻Mañana la gran final del Mejor Chorizo del Mundo con más de 100 muestras pic.twitter.com/Kk8Os3GwkI — Subdelegación del Gobierno en Soria (@Soria_Gob) March 16, 2024

Los mejores chorizos del mundo en 2024

Los premios se han repartido en un total de cinco categorías: la categoría especial (para chorizos saborizados), la categoría de chorizo ibérico, chorizo delgado, el tradicional chorizo cular y el artesanal, elaborado exclusivamente en carnicerías. Como decíamos, Castilla y León ha sido la comunidad que ha reunido más reconocimientos, con galardones en Burgos, Soria o Salamanca; aunque alguno también ha ido a parar a ciudades como Logroño.