Adiós a los tuppers viejos: así puedes darles una segunda vida y organizar tu casa, un éxito en España

Un tupper de tu madre puede salvarte la vida. O, al menos, la semana. Pocas cosas pueden igualar a la maravilla de tener en tu nevera tropecientos envases de ese guiso mítico de tu progenitora, listos para ser recalentados rápidamente cuando lo necesites.

Sin embargo, esos mismos tuppers que un día te hicieron feliz pueden volverse en tu contra de un momento a otro. Mamá exige su regreso, pero nunca vuelven a ella y se van acumulando en tu despensa sin orden ni concierto, hasta que un día quedan prácticamente inservibles. Y es que, aunque los tuppers no caduquen, su vida se agota por el uso, ya que a menudo cogen olores extraños, se deforman o las tapas dejan de cerrar correctamente.

Así pues, ¿qué hacemos con aquellos envases de comida que ya no utilizamos? ¿Los tiramos o podemos darles una segunda vida? A continuación, os dejamos algunas ideas para reciclarlos que pueden ser muy prácticas y que no habrías llegado a imaginar.

Unos 'tuppers' de comida para llevar.

1. Posavasos

Las tapas de los tuppers pueden convertirse en unos excelentes posavasos para evitar que nuestras bebidas ensucien la mesa, más aún si son coloridas. También se pueden decorar pintándolas a nuestro gusto para que vayan a juego con los vasos o las copas.

2. Organizadores para los cajones del baño

No es necesario comprar cajas o separadores para ordenar los utensilios que tienes en el mueble del baño. Con unos tupperwares que encajen en la medida de los cajones puedes reorganizar todos esos productos y objetos que tienes esparcidos. Además, no pasa nada si han perdido la tapa, porque no la necesitas para esta nueva función.

3. Semilleros y maceteros para las plantas

Otro práctico uso que puede dársele a los tuppers es el de semillero o macetero para que tus plantas germinen. Puedes plantar tus semillas en ellos hasta que sea el momento de trasnplantarlos a una maceta o al suelo del jardín; o directamente puedes utilizarlos como si fuesen maceteros de verdad, escogiendo los que mejor se ajusten al tamaño de la planta.

4. Estuches para el material escolar de los niños

Si estás cansado o cansada de que tus hijos desordenen y pierdan constantemente los lápices, bolígrafos y otro tipo de material escolar, puedes tratar de almacenarlo todo en tuppers herméticos para facilitar su búsqueda y organización. En un tupper los rotuladores, en otro las gomas de borrar... También es una forma de evitar tener que lavar los estuches de tela que suelen ensuciarse fácilmente con las pinturas o con el uso continuado.

5. Protectores de adornos de Navidad o cosas frágiles

A veces no sabemos dónde colocar los adornos de Navidad y, en muchas ocasiones, son demasiado frágiles como para ponerlos en cualquier parte y tenemos que envolverlos con papel protector y tener mucho cuidado. Los tuppers pueden ayudar perfectamente a conservar bien esos adornos u otros objetos frágiles y protegerlos de golpes o caídas.

6. Dispensadores de pañuelos de papel

Sí, sí, como lo lees. Podemos convertir los tuppers en dispensadores de pañuelos de papel. Simplemente tenemos que introducir pañuelos en su interior y hacer una pequeña franja o ranura en forma de estrella en el centro de la tapa, a través de la cual iremos sacando los pañuelitos.

7. Huchas

Si cerramos bien un tupper y le hacemos una hendidura en la tapa a través de la cual quepan monedas, tendremos fácilmente una hucha para nuestros ahorros. Puede ser especialmente últil para los más pequeños, ya que es una manualidad muy sencilla que podemos hacer con ellos, que se puede decorar a su gusto, y que puede ayudarles a aprender a administrar el dinero que reciban en sus cumpleaños.