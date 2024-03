6 regalos del Día del Padre para amantes de la gastronomía

Padre no hay más que uno - si nos ceñimos a una familia heteronormativa, claro-. Una obviedad que con la velocidad de la rutina puede caer en el olvido y, por ello, no está de más, dedicarle tiempo y detalles de calidad cuando se acerca la fecha de celebrarle. Y la ocasión se acerca: este martes 19 de marzo es el Día del Padre y estos son algunos regalos con los que puedes agasajarle. No se merece menos.

Para el padre jamonero

Ibéricos Montellano.

La excelencia se sirve en bandeja, concretamente en los packs de jamón y embutidos ibéricos de bellota que desde Ibéricos Montellano han preparado tras haber sido cortados a mano. Como no todos los padres son iguales, por muy sibaritas que sean, proponen diferentes alternativas para llevar hasta sus paladares la dehesa salmantina.

Si le va el deporte, Ibéricos Montellano, sugiere el pack de ocho loncheados que contiene El Elegido - 75% ibérico (139 €); a los gourmets les tiene preparado un pack (65 €) con una selección de ibéricos especiales: coppa a las finas hierbas, dos loncheados de jamón de bellota ibérico (75%) y salchichón trufado, acompañado de una tabla para cortar; si es de los de espíritu viajero (68 €), le esperan tres sobres de jamón de bellota, acompañado de lomo de bellota, chorizo y salchichón ibéricos.

Y si no hay manera de decidirse, lo mejor es apostar por el pack Indispensable (a partir de 575€), que incluye el jamón de bellota 100% Ibérico Supreme, con cubrejamón o un cuchillo jamonero de regalo. Sea como fuere, Papá se va a llevar a casa el resultado del esfuerzo y trabajo de la familia Curto Hernández, que selecciona los mejores cerdos de bellota y que ha sido premiado en 2018 con el Tenedor de Oro en Londres al Mejor Jamón Ibérico de Bellota y en 2023 recibió el premio Tres Estrellas en los Great Taste para El Elegido jamón ibérico 50% bellota.

Para el padre vinero

Bodega Valtravieso, Valtravieso Crianza.

Existen en la vida tantos motivos para los que brindar, que sería un sacrilegio no hacerlo con uno bueno. Te damos una pista: el último lanzamiento de una de las bodegas con más sello y esencia, además de solidaria, de D. O. Ribera del Duero. Se trata de Valtravieso Vino de Finca 2020 (P. V. P.: 25€), elaborado mayoritariamente con tinto fino y una menor proporción de cabernet sauvignon y merlot.

Una edición limitada de la que solo han producido 14.000 botellas, reflejo de la identidad de esta bodega, que por su ubicación se traduce en vinos elegantes, profundos y largos con toques frescos y minerales. Este es estilo vanguardista, fresco y a su vez profundo que refleja a la perfección la belleza y adversidad del páramo castellano.

Para el padre aceitero

Botella y lata de Axioma.

Al AOVE nunca le había venido mejor la expresión por la que se le conoce: Oro líquido. La subida de precios que ha protagonizado los últimos meses lo ha convertido prácticamente en un artículo de lujo. Por lo que regalar aceite, es regalar una joya. Y no sería de extrañar que alguno confundiera la botella de Axioma con un lingote de oro, más si cuando se trata de la edición limitada de AOVE picual de cosecha temprana.

Un aceite que nace de la finca jienense Los Robledos y se moltura en la Almazara La Loma (Baeza), una de las más innovadoras del país. Está disponible en formato lata de 3 litros y botella de 500 ml (solo se han embotellado 3.300 unidades) y en su proceso de producción, con los hermanos Soto al frente, se ha cuidado cada detalle con extrema atención; desde el respeto por la naturaleza, protegiendo sus olivos familiares, al diseño, pasando por la relación con los trabajadores con los que llevan casi toda una vida.

Para el padre cocinero

Coosur y Crock Pot unidos en el Día del Padre.

Enriquecer las experiencias culinarias, más si cabe, y facilitar la vida en los hogares, es el fin de la unión de icónicas marcas como las ollas de cocción lenta Crock Pot y los aceites de oliva Coosur.

Dos factores clave para una dieta sana y equilibrada y herramientas para dar forma y alma a las recetas, las de toda la vida, pero con el toque de papá. Crock Pot se posiciona como un aliado para invertir menos tiempo en la cocina y más de calidad con la familia y Coosur como portador de ese elixir gastronómico que potencia los sabores de toda cocción.

En el caso de la Crock-Pot CSC112X, tiene una capacidad de 6,5 L y gracias a la tecnología y a los controles digitales, la olla dispone de un temporizador programable que puede ajustarse entre 30 minutos y 20 horas, sin tener que prestar atención a los fogones. Se trata de apartados que resultan casi 6 veces más eficientes que cocinar en un horno y hasta 2 veces más que hacerlo en una placa, por lo que todo son ventajas.

La selección que incluye la colaboración cuenta con Aceite de Oliva Virgen Extra Hojiblanca, Aceite de Oliva Virgen Serie Oro y Aceite de Oliva Suave 0.4, elegidos meticulosamente para acompañar desde guisos y carnes tiernas hasta verduras suavemente cocidas, postres y platos asados u otras propuestas gastronómicas.

Aceite de Oliva Virgen Extra Hojiblanca: extraído de aceitunas hojiblancas seleccionadas, este aceite de oliva virgen extra destaca por su balance perfecto entre un sutil picor, una amargura delicada, y notas afrutadas. Ideal para quienes buscan un sabor auténtico que realce, sin dominar, los sabores naturales de los ingredientes.

Aceite de Oliva Virgen Serie Oro: este aceite de oliva virgen es una joya de nuestra colección, proveniente de una selección exclusiva de aceitunas recolectadas en el punto óptimo de maduración. Su perfil de sabor complejo y su aroma intenso lo convierten en el acompañante ideal para guisos que requieren un toque de sofisticación y profundidad.

Aceite de Oliva Suave 0.4: diseñado para aquellos que prefieren un sabor más ligero, este aceite ofrece la calidad excepcional de Coosur en una versión suave que complementa a la perfección las recetas más delicadas. Su versatilidad lo hacen indispensable en cualquier cocina para salsas o postres, permitiendo que los sabores de otros alimentos brillen sin competencia.

Para el padre conservero

Conservas ROI&Co.

Regalar conservas puede convertirse en un bonito acto. No solo por el hecho de que estás solucionándole una comida o cena tonta a tu padre con el simple gesto de abrir una lata, sino porque estarás enseñándole el valor de lo artesano al tratar un producto que proviene del mar. Estas latas, en concreto, muestran unas coordenadas que geolocalizan el punto de extracción del marisco que contiene. Son las que producen ROI&Co, proyecto gastronómico, nacido en a Illa de Arousa, que defiende la tradición conservera gallega.

Cuentan cuatro referencias disponibles en su web: mejillón en escabeche (Lata de 120grs: 19€), navaja en aceite de oliva (Lata de 120grs: 28€), almeja en aceite de oliva (Lata de 120grs: 62€) y ostra en aceite de oliva (Lata de 120grs: 62€). Cada una indica el número exacto de piezas –serie– que contiene la lata, cuando tradicionalmente se venía indicando un número aproximado.

Para hacer todavía más especial esta fecha, en cada pedido incluyen una presentación de la marca y su filosofía a modo de periódico tradicional, junto a unas postales que incluyen fotos de la recogida del marisco, además de un detalle para acompañar la experiencia de consumo: una playlist con las canciones recomendadas por sus creadores.

Para el padre fashionista

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Oria Chef (@cristinaoriachef)

A salami, queso Camembert, tacos, pastel de chocolate... ¿a qué pueden saber tus pies? No, no hablamos en sentido literal, sino más bien en sentido figurado y todo se debe a los nuevos calcetines que ha lanzado Cristina Oria para vestir tus extrem¡dades (en este caso las de tu padre) de la forma más divertida. Tanto su contenido como el envoltorio abren el apetito y es un detalle al que sacarle mucho partido por 19,90 €.