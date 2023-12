Middle Feast, la iniciativa gastro en Barcelona que recauda fondos para los refugiados

La gastronomía con fin solidario siempre sabe mejor y las buenas intenciones pueden mover todas las cocinas del planeta, simplemente con un poco de aportación. Y como resultado nacen iniciativas como Middle Feast, un evento 100% benéfico que busca recaudar fondos con un almuerzo que se celebrará el próximo 17 de diciembre, donde se servirá comida de la parte mediterránea de Oriente Medio.

Detrás de ello están un "grupo de amigues de Barcelona a quienes nos encanta la comida en todas sus formas", que sin dedicarse a la cocina de manera profesional comparten un gran vínculo con ella. "Mientras Adriana Eskenazi pinta comida y en

sus ratos libres cocina, Pablo Gerschuni es producer y en sus ratos libres maneja utensilios e ingredientes a base de prueba y error; Sonia Vergara produce eventos y también cocina o produce cosas de cocina todo a partes iguales; Marta Peinado

es arquitecta y sibarita, todo a la vez y Laura Egea maneja las redes sociales con el mismo buen gusto que tiene pare elegir lo que pone en la mesa" comparten desde la organización cuya implicación y mano de obra en el evento es totalmente voluntaria.

Los fondos en esta ocasión irán para la agrupación de Now You See me Moria, un proyecto en el que documentan y narran en su cuenta de Instagram el día a día en el campo de refugiados de Moria, en Grecia."Colaboran con distintos artistas

y agrupaciones para visibilizar los problemas con los que se encuentran y buscar ayuda. Entre otras muchísimas cosas, hacen alusión a los pocos recursos que tienen para conseguir comida, solo pudiendo acceder al catering del campo en el que les sirven poca comida, de muy pobre calidad - a veces incluso en mal estado - y después de larguísimas colas de uno en uno. No tienen cocina, no tienen apenas menaje ni utensilios, pero aun así se las arreglan para cocinar bien cuando reciben alguna donación para ir a comprar a los supermercados" señalan.

El dinero recaudado durante el almuerzo y la subasta que tendrá lugar durante la tarde (a la que se puede acceder por 5 € y tendrá un aforo de alrededor 150 personas), quieren que vaya destinado a que "las familias puedan adquirir utensilios y comida. Y al fin y al cabo, puedan cubrir las necesidades que ellas mismas consideren más urgentes y que las políticas migratorias y los campos no les facilitan". Durante este tiempo atrás han estado reuniendo diferentes perfiles que contribuirán a la causa de diferentes maneras, colaboraciones que han ido anunciando desde su cuenta de Instagram a partir de exquisitas ilustraciones haciendo referencia a cada uno de los proyectos. "Contamos con muchos amigos artistas que donarán obra para la subasta (piezas no muy grades a precios de salida asequibles y que puedan venderse casi en su totalidad)", las chicas de La Gildería, por ejemplo, también han querido participar, el vermút de Priorat B&D Lab también se podrá probar.

Alrededor de 45 personas podrán disfrutar de un almuerzo inspirado en Oriente Medio, "con quienes compartimos la mayoría de ingredientes básicos y raíces de les organizadores" y que también ha inspirado al nombre de la iniciativa: Middle Feast. Un menú por 40 € compuesto por aperitivo, principal, postre y vino) Por la tarde el resto del público será bienvenido a compartir un rato con buena música, "estamos en contacto con dj’s y músicos que vendrán a pinchar y a tocar sin remuneración como aportación a la causa".

También se dispondrá de un lugar donde poder hacer donaciones en metálico durante el evento y se podrá participar en el sorteo de diferentes "lotes de productos de bebida y comida adquiriendo tikets que también irán a la recaudación. Nuestra idea es recaudar de 3.000€ a 4.000€ a lo bajo. La transparencia es absolutamente clave, así que a la hora de hacer la donación publicaremos en nuestra cuenta de Instagram (que funcionará como web) el detalle de absolutamente todo y la copia del recibo de la donación. La recaudación del atril se contará en directo en el mismo evento".

