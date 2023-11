The Bear, la existosa serie nominada 13 premios Emmy®, prepara una tercera temporada

No hemos venido a hacer spoilers, pero sí para confesar lo en vilo que ha tenido a tantos como han podido disfrutar The Bear, la serie de chefs, que les encanta a los chefs (y no solo a chefs). Pocas tramas en torno a la mesa han emocionado más, ni pocos actores como Jeremy Allen White han sabido transmitir tan bien la adrenalina en ebullución que sale de las entrañas de una cocina.

La primera temporada está nominada a 13 premios Emmy®, incluyendo la de Mejor serie de comedia. Las dos primeras temporadas están disponibles en Disney +, plataforma que acaba de anunciar que habrá una tercera temporada.

"“The Bear", que cautivó al público en su primera temporada y que triunfó aún más en su segunda, se ha convertido en todo un fenómeno cultural", ha declarado Nick Grad, presidente de FX Entertainment. “Estamos muy orgullosos de asociarnos con Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior y el resto del equipo creativo, así como con el reparto encabezado por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach. Lo que han conseguido tanto ellos como el equipo técnico es algo realmente extraordinario y nosotros, nuestros socios de Hulu y Disney+ estamos ansiosos por ver el próximo capítulo de la historia de "The Bear".”

Actualmente, la primera temporada está nominada a 13 premios Emmy®, que incluyen Mejor serie de comedia, nominaciones a las interpretaciones de Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Jon Bernthal y Oliver Platt, junto con nominaciones al mejor guion, dirección, reparto, diseño de producción, montaje, edición de sonido y mezclas de sonido. La serie aclamada por la crítica también fue elegida Mejor serie de TV del año por el AFI en su primera temporada y acumuló numerosos premios, incluidos un premio WGA, un premio PGA, un premio Film Independent Spirit, un premio American Cinema Editors y un premio ACE Eddie. Además, Jeremy Allen White ganó el Globo de Oro, el SAG, el TCA y el Critics Choice como actor principal en una serie de comedia.

La segunda temporada cuenta cómo Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba a abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

Sin embargo, resulta que lo único más complicado que gestionar un restaurante es abrir uno nuevo. El equipo tendrá que enfrentarse a la pesada burocracia que implican los permisos y los proveedores; y la belleza y el caos creativo que supone la planificación de los menús. Esta transición también aportará un nuevo enfoque sobre el negocio de la restauración. La nueva situación obligará a todo el personal a adaptarse a nuevas formas de colaboración. Tendrán que superar los límites de sus capacidades y de sus relaciones, aprendiendo lo que significa estar al servicio de los demás: tanto en lo que se refiere a los clientes como entre ellos.

"The Bear" de FX es una creación de Christopher Storer (Ramy, Eighth Grade), que ejerce de productor ejecutivo junto a Joanna Calo (BoJack Horseman, Undone), Hiro Murai (Atlanta, Estación Once) de Super Frog, Josh Senior y Matty Matheson, con Tyson Bidner (Ramy) como productor. La serie está producida por FX Productions.

