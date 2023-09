El restaurante asiático de Ibiza Gran Hotel: cangrejo de Alaska, Martini wasabi y tacos de wagyu

El lujoso Ibiza Gran Hotel (5 estrellas), ha incorporado un nuevo espacio gastronómico esta temporada. Se trata del restaurante Novikov Ibiza, un lugar que trae a la isla la esencia de un típico mercado de comida asiática con el sello de calidad de los productos frescos de la costa ibicenca. Un proyecto que ya ha triunfado en ciudades como Londres (donde abrió hace ya 10 años), Miami, Dubái o Bodrum.

Novikov Ibiza es sinónimo de colores, ingredientes y texturas, un proyecto donde la tradición callejera se fusiona con los más altos estándares de un restaurante de lujo. Además, cuenta con una ubicación excelente: sobre la ajardinada terraza del hotel, impregnada por la riqueza de los alrededores y envuelta en el encanto que emana del puerto de La Marina.

La filosofía de su cocina saca el máximo partido a especialidades clásicas como el pato pekinés para darle un giro en versiones que incluyen incluso caviar y foie gras. Asimismo, cuentan con una meticulosa selección de ingredientes de alta calidad y una asombrosa oferta de una gran variedad de mariscos y verduras frescas que ofrecen un viaje diferente a través de sabores y técnicas de cocina de renombre.

Los tacos de wagyou del restaurante Novikov Ibiza.

Entre las opciones más recomendables, destacan grandes propuestas como el famoso cóctel Wasabi Martini, el plato de cangrejo de Alaska o los tacos de wagyu. Como postre sobresale su delicioso matcha crème brûlèe, perfecto para degustar en la acogedora terraza del local.

Otros de sus cócteles de autor más famosos son Caliente (con Amores Mezcal Verde, Volcán Blanco, Jengibre, Lima, Ágave y Jalapeños) o el Melon Mai Ti (Bacardi 8, Ron Plantation Overproof, extracto de melón, lima y Muyu Chinotto). También tienen combinados sin alcohol como el Cocoloco o el Where is your smile?.

Novivok Ibiza se encuentra en el interior del Ibiza Gran Hotel, en la calle Ceramista Joan Daifa, y abre en servicio exclusivo de cenas: todos los días menos los lunes, de 19:45 a 4:00 de la madrugada. Para hacer una reserva puedes contactar con ellos por teléfono o a través de su correo electrónico.

