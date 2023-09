Hojas de Col, la nueva colección de ensayos gastronómicos se estrena con Alicia Kennedy

La editorial Col&Col inaugura una nueva línea editorial que reflexiona en torno al acto de comer con el nacimiento de Hojas de Col, una colección de ensayo breve donde se aborda la gastronomía desde diferentes perspectivas de la mano de plumas consagradas y nuevas voces.

La escritora y periodista Alicia Kennedy estrena esta colección con Desde mi escritorio, una recopilación de sus mejores ensayos publicados entre 2020 y 2023, además de algunas de sus colaboraciones con medios especializados traducidos al español. La joven autora neoyorquina envía cada semana boletín homónimo, From the Desk of Alicia Kennedy, a más de 28 000 suscriptores.

[María Nicolau, la cocinera que enciende los fogones para salvar al mundo]

En los mejores medios estadounidenses

Esta escritora de Nueva York radicada en San Juan, Puerto Rico, escribe habitualmente en medios como Bon Appétit, Eater, Harper’s Bazaar o Foreign Policy, además de colaborar con programas de radio y podcast para hablar sobre temas relacionados con la alimentación, la cultura y el consumo de carne.

Ha dado clases sobre turismo gastronómico y el futuro de la alimentación en las universidades de Boston, Nueva York e Indiana, en el MIT, en King's College o Basque Culinary Center, entre otros centros docentes.

Comenzó trabajando como redactora en el Village Voice y en la revista NYLON y como editora en Edible Brooklyn. Durante una época se especializó en periodismo sobre coctelería y destilados. Mark Bittman seleccionó un ensayo publicado en MOLD para incluirlo en The Best American Food Writing 2023. De su trabajo se ha escrito en The New York Times, Vogue, T: The New York Times Style Magazine, New York Magazine, GQ o Food52, entre otros.

Una periodista de nueva generación

Alicia Kennedy en la foto del perfil en substack

Este primer volumen reúne los mejores textos en los que aborda la intersección entre comida, ética y capitalismo con la mirada actual y comprometida de quien pertenece a una nueva generación de periodistas gastronómicos. El futuro de la alimentación, el consumo de carne, la relación de los medios de comunicación con los negocios gastronómicos, la figura de los cocineros y cocineras, la cocina doméstica o la vertiente más emocional del comer son algunas de las puntas de iceberg que transita Kennedy en este título.

«Es ilusionante tener esta colección de ensayos disponible en español», explica la autora que también acaba de publicar No Meat Required: The Cultural History and Culinary Future of Plant-Based Eating (Bacon Press), quien, además, alberga la esperanza de que la gastronomía ocupe en la producción literaria el puesto que merece y que aumente el número de traducciones de obras sobre el tema. «A través de la comida puedo conocerme», admite en el prólogo de Desde mi escritorio, «y resulta emocionante ver mis artículos reunidos en un mismo espacio, donde podrán estarse quietos por un tiempo».

Desde mi escritorio, ya disponible en librerías y plataformas digitales, inicia así este recorrido fértil y diverso en torno al mundo de la gastronomía y da paso, en los próximos meses, a firmas certeras como las de la periodista gastronómica mexicana Ana Luisa Islas, la escritora Mercedes Cebrián o el sociólogo vasco Iñaki Martínez de Albeniz.

Hojas de Col, una colección inédita

En la colección Hojas de Col se exploran diferentes perspectivas sobre todo lo relacionado con el acto de comer, considerando la gastronomía como un hecho transversal que trasciende el plato. Por eso, participan en esta colección especialistas en cocina, pero también en otros campos —desde la filosofía hasta la música, la historia o la nutrición—, para componer un recorrido reflexivo por todos los caminos que convergen en la mesa.

El objetivo de la colección, según su editora, la escritora gastronómica y docente Lakshmi Aguirre, es el de «dar un espacio de libertad a nuevas voces para que indaguen, cada una desde su especialidad, en todo lo que compone el hecho gastronómico y que ha sido relegado a los márgenes hasta ahora. Habrá firmas jóvenes y también otras ya reconocidas en el sector, pero serán las miradas, las nuevas formas de mirar la gastronomía, las que marquen la colección. Los brotes en la sombra. Quizá consigamos abrir melones… y cerrar heridas».

A lo largo 2023 y 2024 se espera la publicación de diferentes títulos siguiendo la estela de un formato cercano al cuadernillo que permite que la lectura sobre la gastronomía trascienda la superficie misma de la cocina para llegar a ocupar otros espacios: «Se trata de poder leer sobre comida en tantos lugares como en los que comemos y en los que sentimos hambre».

A Alicia Kennedy le seguirán los ya mencionados Ana Luisa Islas, Mercedes Cebrián e Iñaki Martínez de Albeniz. El próximo año se esperan los títulos de la periodista María Arranz, el poeta Ben Clark, el coctelero Borja Insa, el cocinero Julián Otero, el periodista y especialista en sala Guillermo Elejabeitia, la periodista, creativa y gestora Sasha Correa, la poeta Aurora Luque y el cocinero Julen Bergantiños, entre otros y otras.

Sigue los temas que te interesan