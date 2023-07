El mejor taco de España: con birria de cordero y se prepara en Castellón

El plato estrella de México se ha vestido de gala para celebrar el primer Campeonato de Tacos de España. Un concurso que ha tenido lugar este martes en el Restaurante Penthouse, dentro del Espacio WOW de Madrid, en plena Gran Vía, y al que han acudido los finalistas que habían sido seleccionados previamente por el jurado.

De los 102 tacos que se presentaron en la primera fase de selección, sólo 15 fueron elegidos para competir en esta final nacional y aspirar al pódium de Mejor Taco de España. En esa etapa inicial, fue el propio público quien ejerció como crítico gastronómico junto a más de 40 inspectores culinarios que recorrieron los establecimientos participantes.

En esta ocasión para lograr el veredicto se ha llevado a cabo una cata a ciegas, tras la cual los expertos, todos ellos cocineros con estrella Michelin, han votado al mejor de todos los tacos. El ganador indiscutible ha sido Los Chamacos, una taquería mexicana ubicada en el centro de Castellón. El triunfo ha sido gracias a su taquito "Birria" (de birria de cordero) y a la espléndida habilidad del chef Andrés Salas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taqueria Los Chamacos 🌵🇲🇽 (@los_chamacos_cs)

El segundo premio se lo ha llevado el taco de cochinita pibil del restaurante Amaranto, en Tarragona, un local que se define como "cocina mexicana de mercado, de calle, de fiesta de barrio". Por último, el tercer puesto ha ido a parar a Zaragoza, al restaurante Nolagras, de la mano de los chefs Alejandro Viñal (Mejor Hamburguesa Aragón) y David Lorente.

Además del premio al Mejor taco 2023 de España, también han recibido galardón el primero, segundo y tercero de Mejor Taco Delivery by Uber Eats; oro, plata y bronce al mejor Taco maridado by Corona, Mejores Tacos Audacious, Mejor taco con queso by President Profesional y los tres mejores tacos de cada Comunidad Autónoma.

El campeonato ha contado con el patrocinio y la colaboración de Uber Eats, Corona, President Profesional, Cuyna y Fundación Casa de México en España.

