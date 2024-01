La dura crítica de Karlos Arguiñano a programas como 'MasterChef': "Nadie ha aprendido a cocinar"

Karlos Arguiñano no se muerde la lengua. Nunca lo ha hecho. Y en este inicio del año 2024, tampoco. El chef vasco no ha dudado en compartir su contundente opinión sobre programas de cocina en televisión. En particular, ha aludido a 'MasterChef'. Es lo que se ve en una charla viralizada en TikTok con aspirantes a cocineros. Allí, el famoso hostelero destacó su firme decisión de no participar en este tipo de programas, argumentando que no cree en esa versión de su oficio.

Según alegó, estos formatos no son programas de cocina, sino "realities de cocina". Su dura crítica se centró en la tendencia a favorecer el espectáculo sobre la esencia de esta profesión, comentando que se busca más el drama y la confrontación que el compañerismo esencial en el arte culinario.

"La cocina es compañerismo", afirmó, enfatizando que la colaboración entre cocineros es crucial para lograr platos excepcionales. El cocinero vasco lanzó una dura moraleja al declarar que, en este tipo de programas, "nadie realmente aprende a cocinar". La "dinámica", expuso, "parece más una guerra" que una experiencia educativa en gastronomía.

Y la crítica se intensificó al referirse a la edición de niños, expresando su opinión clara de que la cocina es para jóvenes a partir de los 15 años. Destacó, como en otras ocasiones, que los niños deberían realizar actividades propias de su edad, separadas de los fogones, argumentando que esta es más adecuada para chicos y chicas más grandes.

Después de la publicación de estos segundos de charla, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos eran de respaldo a las palabras de Arguiñano. Uno de ellos venía de Marcos Villar, participante de MasterChef 7. Villar no solo apoyó las opiniones del chef vasco, sino que también compartió su experiencia personal como concursante de MasterChef, afirmando que Arguiñano decía "toda la verdad" y destacando al reconocido cocinero como su favorito.

Disgustado con los programas de niños

Arguiñano ya había hecho este tipo de declaraciones en otras ocasiones. "Son ya 26 años los que llevo en televisión y me sigo divirtiendo como la primera vez. Estar en la cocina es un placer para mí", confesaba hace años el cocinero, que aprovechaba para hablar de su familia y arremeter contra otros formatos.

"Tengo ocho nietos. Mi gran problema es aprenderme los nombres de todos... me tienen loco. El mayor tiene diez años es en mi opinión la edad para entrar en la cocina... como ayudante. Si ven cómo participan haciendo, por ejemplo, unos pimientos del piquillo rellenos de tortilla de patata y morcilla de Burgos, la próxima vez que los vean los comerán y no les será extraño", adelantaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hotel Restaurante Karlos Arguiñano (@karlos_arguinano)

En ese sentido, exponía su opinión sobre los programas y concursos de cocina con niños: "Los peques a esa edad tienen que jugar al fútbol, a pelota, leer libros o nadar en la piscina", admitía, y ya era firme con su negativa.

¿Participaría en alguno? Su respuesta fue también tajante: "Me lo han propuesto, pero es algo que no me divierte lo más mínimo. Lo que a mí me entretiene es ir al mercado a la compra, es meterme en la cocina y disfrutar y no andar a la carrera para eso ya están las carreras de motos. Otra cosa que no me gusta es que me pongan nota. Cuando iba al cole sacaba muy malas calificaciones y lo que no me gusta para mí, no lo quiero para nadie".

