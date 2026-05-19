El nuevo brote del ébola es un peligro real y la culpa es de Trump y Kennedy: cerraron el laboratorio que podría frenarlo

Una médico se equipa con EPI para entrar en una zona de tratamiento de alto riesgo en República Democrática del Congo. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El brote actual de ébola, causado por la variante Bundibugyo, ha provocado 350 casos y 89 muertes en el Congo, Uganda y Sudán del Sur. El laboratorio del NIAID en EE. UU., clave para investigar el ébola, fue cerrado por decisión de Robert F. Kennedy Jr. y Donald Trump, frenando avances hacia una vacuna para esta cepa. No existen vacunas ni tratamientos autorizados para la variante Bundibugyo, lo que dificulta el control del brote actual y aumenta la preocupación internacional. La OMS ha declarado la emergencia internacional y advierte que el mundo no está preparado para afrontar nuevas pandemias debido a la falta de vigilancia y acceso a recursos médicos.

El Centro Integrado de Investigación del NIAID, ubicado en Estados Unidos, es uno de los pocos en el mundo capacitados para estudiar el virus del ébola. A principios del pasado año, el secretario de Salud y Recursos Humanos, Robert F. Kennedy Jr., decidió cesar su actividad.

Esta decisión, tomada en consonancia con la postura escéptica de Kennedy respecto a la investigación de enfermedades infecciosas, ha sido rescatada por algunos expertos del país a raíz del último brote de ébola por el que la OMS ya ha declarado la emergencia internacional.

Su epicentro se encuentra en Ituri, provincia de la República Democrática del Congo (RDC), aunque ya se han detectado dos casos en Uganda y otro en Sudán del Sur; en total hay unos 350 y han fallecido 89 personas.

El responsable de este brote es la variante Bundibugyo, de la que sólo se habían documentado antes dos brotes. El primero, en Uganda, ocurrió entre 2007 y 2008, dejando 42 fallecidos y 131 casos; el segundo, también en la RCD, se produjo en 2012, con 38 casos y 13 muertes.

Una variante sin vacunas

Pese a que en el brote de Uganda la letalidad rondó el 40%, cuenta con una tasa de mortalidad estimada de entre el 20% y el 30%. Se trata de un porcentaje inferior comparado con el de la variante Zaire, que presenta una tasa de letalidad media de aproximadamente el 75%.

Al contrario de lo que sucede con esta última, para Bundibugyo actualmente no existen vacunas ni tratamientos autorizados. No se espera que las que ya están aprobadas para la variante Zaire puedan resultar eficaces debido a la biología de los virus.

Y es que, como señala a EL ESPAÑOL el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) Álex Almuedo, es una cepa de la que se tiene poca información. De ahí la importancia de centros como el que Kennedy cerró hace ahora más de un año.

El ya mencionado laboratorio del NIAID es uno de los pocos en el mundo equipados con la tecnología necesaria para estudiar patógenos de nivel 4 como el ébola. Al haber paralizado las líneas de investigación también se ha detenido el potencial avance hacia una vacuna para esta cepa.

"Es un país que durante muchos años ha ayudado enormemente en este sentido", apunta Almuedo, quien confía en verlo como una posibilidad de recuperación más que como una pérdida.

Termómetros en la entrada de un centro de tratamiento del ébola en la ciudad de Butembo, al este del Congo. Reuters

No obstante, la respuesta científica que se le pueda dar a los brotes de filovirus (familia a la que pertenece el ébola) en África depende en gran medida de lo que suceda en el NIAID o en los Centros de Control de las Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) del país.

Este último organismo informó, nada más declararse la emergencia internacional por parte de la OMS, que ya estaban trabajando para reubicar a un pequeño número de estadounidenses que se habían visto directamente afectados por el brote.

Este lunes, los CDC también han invocado el Título 42, una ley de salud pública por la que se restringe la entrada al país durante brotes de enfermedades transmisibles. La medida estará vigente durante al menos los próximos 30 días.

Por su parte, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) considera que la probabilidad de contagio en Europa es muy baja por el momento.

La zona afectada por este brote, según explica Almuedo, no es turística, pero "sabemos que el virus tiene la potencialidad de propagarse con un viaje en avión". Eso sí, es mucho menos transmisible que virus respiratorios como la gripe o la Covid-19.

No preparados para pandemias

La declaración de emergencia internacional de la OMS no supone que este brote se haya convertido en una pandemia global, como señala Daniela Manno, profesora clínica adjunta en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, en declaraciones a Science Media Centre.

Lo que refleja es que el escenario se considera lo suficientemente grave como para requerir acción internacional coordinada, vigilancia reforzada, movilización de recursos y colaboración transfronteriza.

En paralelo, la OMS también ha advertido de que el mundo no está preparado para afrontar una nueva pandemia puesto que los brotes de enfermedades infecciosas se han vuelto más frecuentes y también más dañinos.

"Para poder reaccionar bien antes hay que estar bien preparados", comenta Almuedo. "Lo que han hecho es una llamada a la acción para que los países puedan responder ante todo tipo de gérmenes".

Desde la OMS aseguran que los indicadores clave que debieron haber mejorado tras la pandemia han acabado retrocediendo, como ha sucedido con el acceso a las vacunas y a otros suministros con los que hacer frente a una nueva emergencia sanitaria.

Todo ello ha quedado recogido en un informe elaborado por el grupo de la OMS que se creó precisamente por las deficiencias expuestas durante la epidemia de ébola en África Occidental.

En él, se identifican tres prioridades urgentes: crear un sistema independiente de vigilancia del riesgo pandémico, asegurar una financiación sólida para la prevención y avanzar en el acceso equitativo a los tratamientos. En EEUU, sin embargo, la preferencia parece ser otra.