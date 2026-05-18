María Ciudad, enferma de fibromialgia: "Siento dolor, escozor, irritación e incomodidad"

Las claves

Las claves Generado con IA La fibromialgia afecta al 2,4% de la población adulta en España, siendo el 90% de los casos mujeres. María Ciudad describe la enfermedad como un sufrimiento constante: dolor, escozor, irritación e incomodidad. Las pacientes enfrentan escepticismo médico, estigma social y dificultades laborales, agravando su situación. María denuncia la falta de investigación y recursos, reclamando un trato digno y protocolos médicos actualizados.

La fibromialgia afecta aproximadamente al 2,4% de la población adulta en España, con una prevalencia abrumadoramente femenina de casi el 90% de los casos diagnosticados.

La fibromialgia no es solo cansancio extremo o malestar muscular persistente. Es una alteración en el procesamiento del dolor que convierte estímulos leves en torturas constantes, sumiendo a las pacientes en una vulnerabilidad extrema ante un sistema sanitario ciego.

El silencio envuelve a menudo las patologías que no dejan huellas externas en la piel. María Ciudad vive bajo el yugo de la fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por un dolor generalizado que la medicina todavía intenta comprender hoy.

"Hay veces que me arrancaría las piernas del dolor", confiesa con una crudeza que estremece en una entrevista. Sus palabras resumen el calvario de miles de mujeres que enfrentan jornadas agotadoras: "Siento dolor, escozor, irritación e incomodidad".

Un estigma lacerante

El periplo médico de María refleja una realidad desoladora marcada por el escepticismo profesional. Durante años, muchas enfermas son derivadas a salud mental, sugiriendo que su sufrimiento es producto de la imaginación, retrasando diagnósticos vitales para su bienestar físico.

A nivel social, el estigma resulta igualmente lacerante para quienes padecen este mal invisible. Al no presentar signos físicos evidentes, el entorno suele juzgar la falta de energía como pereza, obligando a las pacientes a justificar constantemente su invalidez.

Además del dolor físico, la denominada "fibroniebla" nubla la capacidad cognitiva de Ciudad. Olvidos repentinos, falta de concentración y desorientación se suman a un cuadro clínico que erosiona la identidad de la mujer que era antes de enfermar gravemente.

El sistema público de salud ofrece pocas respuestas efectivas ante este desafío crónico. Las listas de espera para las unidades de dolor son interminables, dejando a pacientes como María en un limbo terapéutico donde los fármacos habituales apenas funcionan.

La situación laboral es otro frente de batalla para las enfermas de fibromialgia. La incapacidad para mantener horarios fijos o realizar esfuerzos físicos conlleva la pérdida de empleos y una precariedad económica que agrava el estrés de la enfermedad.

María denuncia la falta de investigación y de recursos destinados a patologías mayoritariamente femeninas. Existe una brecha de género en la medicina que minimiza el dolor de las mujeres, considerándolo algo inherente a su condición biológica o estado emocional.

"Queremos que se nos crea", insiste María durante su relato lleno de valentía. Su testimonio busca romper el muro de cristal que aísla a estas pacientes, reclamando un trato digno y protocolos médicos actualizados que contemplen la complejidad biopsicosocial.

La resiliencia de Ciudad es un faro para otras personas afectadas por esta dolencia. A pesar de las limitaciones severas, sigue luchando por una visibilidad que obligue a las instituciones a tomar medidas urgentes para mejorar su propia vida.

El avance científico promete nuevas vías de abordaje, pero la realidad diaria sigue siendo oscura. Mientras no exista una cura definitiva, el apoyo psicológico y la comprensión social se presentan como los únicos paliativos reales para este sufrimiento desgarrador.