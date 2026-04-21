Quirófano, prótesis y alta médica, ¿cómo lograrlo todo el mismo día?

Olympia Quirónsalud realiza con éxito su primera prótesis de hombro con alta en el mismo día para un paciente de 50 años que se recupera rápidamente y, al fin, sin dolor.

Las claves

Las claves Generado con IA Las cirugías ambulatorias permiten que pacientes reciban una prótesis de hombro y obtengan el alta médica en el mismo día, regresando a casa apenas seis horas después de la intervención. El éxito de estas operaciones se basa en técnicas menos invasivas, anestesia personalizada y un control eficaz del dolor, facilitando una recuperación inicial rápida en el entorno familiar. Solo la mitad de los pacientes que requieren prótesis de hombro son aptos para cirugía ambulatoria, siendo clave la ausencia de patologías severas y el soporte familiar adecuado. El modelo ambulatorio reduce riesgos hospitalarios y mejora la experiencia y recuperación emocional y funcional del paciente, permitiendo retomar tareas cotidianas en un mes y medio.

¿Te imaginas poder regresar a casa apenas seis horas después de pasar por quirófano? Las cirugías ambulatorias forman parte de una nueva realidad en la práctica traumatológica, que se dirige hacia procedimientos menos invasivos y recuperaciones cada vez más rápidas.

“En nuestros procesos quirúrgicos se ha experimentado un cambio: desde ingresos muy prolongados, pasando por estancias hospitalarias más reducidas y ahora llegamos a la cirugía ambulatoria como final del viaje”, explica el doctor Eulogio Martín Buenadicha, especialista en cirugía y traumatología deportiva en Olympia Quirónsalud.

Este centro médico-quirúrgico, situado en Madrid y centrado en el cuidado general de la salud y el deporte, realizó a principios de año su primera prótesis de hombro con alta en el mismo día.

A las pocas horas de entrar en quirófano, el paciente estaba de nuevo en pie, con la certeza de poder descansar esa noche en su propia casa. No era su primera vez en un quirófano, pues años atrás ya había sido intervenido del hombro contrario, aunque entonces la experiencia fue muy distinta.

En lo que respecta a la cirugía, aclara el doctor Martín Buenadicha, “no hay grandes diferencias. El modelo de prótesis es similar y la técnica quirúrgica es la misma. Siempre tratas de realizar una cirugía con un buen trato de los tejidos y siendo muy exquisito con la hemostasia para evitar sangrado excesivo”, asegura el doctor.

El doctor Eulogio Martín Buenadicha.

Sin embargo, gracias a “técnicas quirúrgicas menos invasivas, una anestesia altamente personalizada y un control del dolor mucho más eficaz, el paciente puede iniciar la recuperación en su propio entorno apenas unas horas después de la intervención”, añade el especialista.

En este caso, la cirugía se realizó a primera hora del día, lo que permitió al equipo médico “disponer de unas seis horas para valorar la evolución postoperatoria, controlar el dolor y asegurar una correcta tolerancia antes de dar el alta”.

La evolución de este paciente, de hecho, fue “extraordinariamente buena” y pudo iniciar el tratamiento con fisioterapia al día siguiente de la intervención. Con rehabilitación, “el paciente suele tener una funcionalidad básica que le permite utilizar su brazo para las tareas cotidianas al mes y medio. Después se va incrementando la exigencia de forma gradual”, declara el doctor Martín Buenadicha.

El perfil del paciente, clave para la cirugía ambulatoria

La prótesis de hombro está indicada en pacientes con daño articular severo, que en muchos casos implica un alto grado de artrosis o un daño estructural irreparable y “una vez se han agotado las opciones conservadoras”, según describe el doctor.

La intervención permite sustituir las superficies dañadas de la articulación para aliviar el dolor y recuperar la movilidad, pero tradicionalmente, este tipo de cirugía significaba varios días de hospitalización.

Pero no todos los casos son candidatos a la cirugía ambulatoria. En Olympia Quirónsalud, donde acuden con frecuencia pacientes jóvenes y deportistas, “podríamos decir que un 50% de los pacientes que requieren una prótesis de hombro podrían ser tratados de forma ambulatoria”, apunta el especialista.

Por lo general, se trata de “pacientes sin patologías generales severas y que tienen un buen soporte familiar. Es importante que el paciente no se vaya solo a casa, sino que esté respaldado por una estructura que pueda ayudarle si lo necesita”, añade.

Según el doctor Martín Buenadicha, “este modelo de cirugía ambulatoria se debe realizar en los pacientes indicados. Lo más importante es la seguridad. Quizá falta por mentalizar a nuestra sociedad de que este tipo de procedimientos es adecuado y que minimizar el tiempo de ingreso reduce ciertas complicaciones hospitalarias”.

Reducir la estancia hospitalaria no solo minimiza riesgos, también favorece la experiencia de recuperación. “La repercusión clínica es muy relevante, porque sacamos al paciente de un entorno hospitalario que altera algo su vida y la de su familia, permitiéndole recuperarse en su propio domicilio desde el primer día”, subraya el traumatólogo.

Además del factor físico, también es relevante el impacto emocional de recuperarse en casa. Cuenta el especialista que, tras esta intervención, “el paciente nos ha transmitido una muy buena experiencia durante todo el proceso, arropado familiarmente y por todo el equipo de Olympia Quirónsalud, lo que incluye un beneficio psicológico”. Unos meses después de su intervención, concluye el doctor, se ha apreciado una “recuperación funcional excelente”.