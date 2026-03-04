La obesidad infantil se dispara en España: afecta a 2,1M de menores con enfermedades que antes sólo sufrían los adultos

Expertos señalan que el entorno obesogénico y la falta de políticas estructurales dificultan revertir la tendencia de la obesidad infantil en España.

La obesidad infantil sigue siendo un problema en España. Pese a que la tendencia apunta a que disminuirá en las próximas décadas, se estima que aún hay 2,1 millones de menores que viven con obesidad o sobrepeso en nuestro país.

Así se recoge en el último World Obesity Atlas, un informe que elabora cada año la Federación Mundial de la Obesidad con datos de cerca de doscientos países. España es puesta como ejemplo por esta organización en la lucha contra la obesidad infantil gracias a las medidas adoptadas.

Sin embargo, hay expertos que consideran que continúa habiendo fallos por los que "resulta muy complicado cambiar la tendencia" de una enfermedad que es crónica y multifactorial.

"La falta de continuidad y de financiación sostenida no permite evaluar el impacto real de los programas preventivos", señala a EL ESPAÑOL Fernando Vidal-Ostos de Lara, miembro del Área de Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Otro de los errores es que "el foco se ha centrado en la responsabilidad individual" y no lo suficiente en transformar el contexto en el que crecen los menores. El llamado entorno obesogénico dispara las probabilidades de que desarrollen obesidad.

Algunos estudios realizados por investigadores españoles han demostrado que los elevados niveles de ruido incrementan de forma directa el riesgo de obesidad infantil, ya que altera la calidad del sueño, un factor que también se ha relacionado con el aumento de peso.

Además del "escaso abordaje estructural del entorno", hay otros motivos por los que el porcentaje de obesidad en los niños de cinco a 19 años se sitúa alrededor del 10% en España. Entre ellos destaca el abandono de la dieta mediterránea, a favor de un consumo elevado de ultraprocesados.

Estos cambios en la alimentación también se han traducido en que haya "muchos niños que no desayunen", como apunta Gema Medina, vicepresidenta de la Sociedad Española contra la Obesidad (SEEDO).

Pese a que resulte contradictorio, saltarse una comida puede provocar un aumento de peso ya que el nivel de hambre conforme pasen las horas será mucho mayor de lo que realmente su cuerpo vaya a necesitar.

También hará que tengan menos energía para realizar cualquier actividad física. En este sentido, es llamativo que el grupo de 5 a 14 años es el más activo, en base a la última Encuesta de Salud de España; sin embargo, el ejercicio que realizan no es suficiente para evitar la obesidad.

De hipertensión a diabetes

Los datos de la Federación Mundial de la Obesidad muestran que casi 1,4 millones de niños de entre 10 y 19 años en España viven con obesidad o sobrepeso. La cifra en los de cinco a nueve años es algo menor, con 735.000.

En este último grupo, sin embargo, es donde más hincapié ponen los especialistas ya que si se aborda a tiempo es posible que se impidan algunas enfermedades que ya se están viendo en niños cuando antes sólo se observaban en adultos.

Es el caso de la hipertensión, un problema que históricamente se había asociado a una comorbilidad en la etapa adulta. Ahora, se calcula que hay 144.000 menores en España que viven con hipertensión.

"Las consecuencias van mucho más allá del peso", incide Vidal-Ostos de Lara. Además de la hipertensión, "a corto plazo puede aparecer diabetes tipo 2 o alteraciones lipídicas cada vez en edades más tempranas".

A largo plazo, la probabilidad de que la obesidad persista es alta y hay un mayor riesgo de sufrir problemas del corazón, los cuales ya se están advirtiendo entre los menores españoles pues al menos 225.000 presentan signos de enfermedad cardiovascular.

Aunque esta problemática "no se puede atribuir únicamente al ámbito familiar", los padres sí tienen cierta responsabilidad en la obesidad de sus hijos incluso antes de que hayan nacido. Como ya han descubierto algunas investigaciones, el entorno en el que se desarrolla el feto es crucial.

La predisposición a la obesidad empieza ya en la vida intrauterina, explica Medina. Las condiciones metabólicas en el útero pueden hacer que aumente el riesgo de obesidad infantil, aunque el peso del padre en el momento de la concepción también influye en estos factores epigenéticos.

A ellos hay que sumarles los socioeconómicos. Al igual que sucede con la obesidad en adultos, el código postal es determinante. En España, la prevalencia de obesidad infantil en hogares de bajo nivel socioeconómico es el doble de la de los de mayor nivel.

Esta diferencia "refleja desigualdades" tanto en el acceso a una alimentación saludable como en lo que respecta a la disponibilidad de tiempo. "La obesidad infantil también es un problema de inequidad en salud", advierte Vidal-Ostos de Lara.

Por ello considera que no sólo son necesarias las intervenciones individuales sino que también requiere políticas públicas estructurales: "Sin una regulación efectiva, resulta muy complicado cambiar la tendencia".