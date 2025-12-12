Por qué la gripe ha tumbado a media España semanas antes de Navidades: "Las urgencias han batido récords tras el puente"

Los virus respiratorios llevan imparables varias semanas y las urgencias hospitalarias "han batido cifras récord después del puente de la Constitución".

Así lo expresa el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Javier Millán.

"El martes posterior al puente registramos entre un 15 y un 20% más de frecuentación de los servicios de urgencias", señala a EL ESPAÑOL.

La incidencia de los virus respiratorios invernales —principalmente, gripe, Covid y virus respiratorio sincitial— suele empezar a crecer en octubre y alcanzar un pico a mediados de enero.

Este año, sin embargo, el umbral epidémico se alcanzó a principios de octubre y no ha hecho más que aumentar desde entonces.

Según los datos recopilados por el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda del Instituto de Salud Carlos III, en la primera semana de diciembre la incidencia de los virus respiratorios creció un 30,9% hasta los 840 casos por cada 100.000 habitantes.

Por contextualizar, la cifra es casi el doble de la registrada el año pasado y también supera las de 2022 (con la pandemia todavía activa) y 2023.

Tres comunidades —Aragón, Murcia y Cataluña— han impuesto ya el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios y otras están planteándoselo.

"Normalmente, empezamos a ver un aumento progresivo de los casos con las navidades, primero en niños y luego en población adulta", apunta Javier Millán.

"Este año, en lugar de ver el pico en la segunda y tercera semana de enero, se ha adelantado a las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre".

El virus responsable de esta situación excepcional es el de la gripe. En una semana, ha duplicado su incidencia en atención primaria, pasando de 78,3 a 164,6 casos por 100.000 habitantes.

Esta cifra multiplica por 9 la del año pasado por las mismas fechas y cuadruplica la del anterior.

La positividad a la gripe (el porcentaje de pruebas que dan positivo al virus) es del 41,6%, cuando la semana previa era del 26,8%.

Covid y virus respiratorio sincitial, en cambio, están muy por detrás, con porcentajes de positividad del 1,5% y 3,4%, respectivamente.

El vicepresidente de los médicos de urgencias señala que este aumento se debe, "probablemente, a la nueva variante" de la gripe.

Se le llama K pero en realidad deriva de uno de los dos grupos principales de gripe A (la más prevalente hasta mediados del invierno), el H3N2.

"Se transmite de forma más rápida", comenta Millán. "Aunque no está demostrado que sea más grave, sí que parece que se propaga con mayor rapidez".

Menos inmunidad

La velocidad de propagación no parece tener tanto que ver con una característica de la propia variante como de la situación epidémica.

Como explicaba a este periódico el especialista en enfermedades infecciosas Diego García Martínez de Artola, en los últimos años el grupo de gripe A más prevalente era el H1N1, heredero de la pandemia del año 2009.

"La inmunidad que íbamos generando por las infecciones de H1N1, aunque fuera de bajo nivel, confería cierta protección", señalaba.

Al tratarse de una nueva variante y, además, pertenecer al grupo no prevalente, las defensas generadas no sirven.

Esta variante K ha ido generando estragos por donde ha pasado. En Australia provocó la peor epidemia de su historia, mientras que en Japón obligó a cerrar más de un centenar de escuelas al ver cómo aumentaban los ingresos en menores de 14 años.

Por otro lado, al acumular en su genoma siete mutaciones, se temía que la efectividad vacunal cayera notablemente.

Sin embargo, análisis preliminares realizados en Reino Unido han mostrado que la vacuna mantiene cierta eficacia: hasta el 75% frente a hospitalizaciones en menores de edad y hasta el 60% en los adultos.

La sintomatología de esta variante es similar al de virus anteriores. El 84% de los asistidos en primaria presentan fiebre y tos, seguido de malestar general (77,9%), congestión nasal (70,2%) y dolor de garganta (61,5%).

Con el aumento de casos, ha llegado el aumento de las hospitalizaciones. "Notamos un mayor número de ingresos respecto del resto del año", comenta Javier Millán, "porque vienen pacientes más complicados, mayores y vulnerables".

Según los datos proporcionados por el Instituto Carlos III para la primera semana de diciembre, el 46,4% de los ingresados por gripe presentaba hipertensión; el 39,7%, enfermedad respiratoria crónica (incluido el asma) y un 38,1%, patologías metabólicas como la diabetes.

La tasa estimada de hospitalización por gripe es de 7,5 casos por 100.000 personas, habiendo crecido desde los 4 casos de la semana pasada.

La cifra es superior a la registrada en 2024, pero solo está ligeramente por encima de la notificada en 2023.

Sin embargo, el portavoz de los sanitarios de urgencias advierte que, "de momento, la incidencia es bastante mayor en población pediátrica que en adulta, lo que nos hace pensar que va a haber un incremento de casos en adultos en las próximas semanas".

Coincidirá con los días festivos y las celebraciones navideñas, así como con los cierres de algunos centros de salud, por lo que Millán teme que van a ser "semanas complicadas, difíciles, donde los servicios de urgencias van a estar muy tensionados".

Los especialistas insisten en que aquellas personas susceptibles de enfermedad grave por gripe (mayores de 60 años y niños entre los 6 y los 59 meses) deben vacunarse para prevenir complicaciones en caso de contagio.

Además, es altamente recomendable usar mascarilla en espacios públicos si se tienen síntomas como tos o dolor de garganta.