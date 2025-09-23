Sanidad alerta de un error en una aplicación para el control de la glucosa usada por los enfermos de diabetes

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes de un error en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación que monitoriza la glucosa Dexcom G6 para iOS que podrían no funcionar según lo previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente.



Si la persona usuaria no es consciente de que el valor mostrado no es el más reciente, podría tomar una decisión de tratamiento incorrecta y sufrir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia, advierte esta agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.



La empresa está enviando una nota de aviso para informar a pacientes, personas cuidadoras y profesionales sanitarios del problema detectado y de las acciones a seguir, como la actualización de la aplicación.

La aplicación Dexcom G6 para iOS forma parte del sistema de MCG Dexcom G6, compuesto además por un sensor, un transmisor y un receptor.

Este sistema permite la medición continua de los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de dos años, y está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre (GS) mediante lectura capilar a la hora de tomar decisiones de tratamiento.



La interpretación de los resultados del sistema de MCG Dexcom G6 debe basarse en las tendencias de glucosa y en las lecturas acumuladas del sensor a lo largo del tiempo, no únicamente en un valor aislado.



El correcto uso de este sistema contribuye a la detección y al manejo temprano de episodios de hipoglucemia e hiperglucemia.