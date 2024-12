Estos son los 5 problemas de salud por los que más acudimos al médico según la mayor base de datos de la sanidad española

Recuerde la última vez que estuvo en la sala de espera de su médico de cabecera. ¿Cómo era la gente que le rodeaba? Es probable que, si fue en otoño o invierno, lo que le vengan a la mente sean las toses, los estornudos y la gente sonándose.

También es probable que le vengan a la cabeza una o más personas mayores esperando pacientemente su turno. Un lugar común de la atención primaria es que el paciente tipo, ese que protagoniza la mayoría de las consultas, es una persona mayor con una o varias enfermedades crónicas que acude a la consulta por una revisión, renovar la receta electrónica o multitud de pequeños problemas.

Un vistazo a los datos de las consultas de atención primaria en España de 2023, que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, pone en entredicho esta visión: buena parte de los problemas más prevalentes notificados por los médicos de familia tienen más que ver con la gente joven.

Cada vez que un médico atiende a un paciente, rellena su historia clínica con el motivo de la consulta. Para categorizarla cuenta con la Clasificación Internacional de la Atención Primaria elaborada por la WONCA, la asociación mundial de los médicos de familia. Esta clasificación, conocida como CIAP-2, consta de más de 500 categorías y subcategorías.

La Base de Datos Clínicos de Atención Primaria reúne todos esos problemas de salud apuntados por los médicos de familia españoles a lo largo de los años. Entre las casillas rellenadas con más asiduidad se encuentran, por supuesto, las que aluden a problemas genéricos o no especificados.

Por ejemplo, el problema que tuvo un mayor número de casos en 2023 fueron los de la categoría "Trastornos del metabolismo lipídico", con 11,6 millones. "Se trata, por lo general, de consultas para el control del colesterol", explica Lorenzo Armenteros, médico en el Centro de Salud Islas Canarias de Lugo y representante de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

"Ahí se incluyen las consultas para prescribir fármacos, analíticas de control y consultas de seguimiento... No diferencia si es una dislipemia mixta, una hipercolesterolemia familiar, etc. pero hacer que quizá hay una frecuentación excesiva para el control de los lípidos".

Para Armenteros, ese es el principal problema de usar la CIAP-2, que agrupa muchas cosas distintas bajo un mismo epígrafe. Y, además, "la codificación es muy heterogénea y no se hace como deberíamos".

Hipertensión y problemas dentales

Son las categorías que sirven de cajón de sastre las que acumulan, claro está, un mayor número de casos. Entre los cinco primeros problemas de salud detectados por los médicos se encuentran "Factores de riesgo no especificados" (cuarto lugar, 8,5 millones de casos) y "Promoción de la salud" (quinto lugar, 7,6 millones de casos).

En segunda posición se encuentran las enfermedades de los dientes, con 9,8 millones de casos. "Nosotros no percibimos que se consulte mucho por ello, pero posiblemente en el CIAP-2 se recojan las patologías que atienden los odontólogos, que están dentro de la primaria y no tienen una historia clínica propia".

El tercer lugar lo ocupa la hipertensión no complicada, que acumuló 8,9 millones de casos a lo largo de 2023. "Aunque no lo parezca, también es una categoría batiburrillo, que incluye la esencial, la no especificada, la idiopática... Varios tipos de hipertensión pero no hay afectación del órgano diana".

A estos cinco primeros problemas de salud le siguen las infecciones respiratorias, las tendinitis e inflamaciones articulares agudas, las dermatitis de contacto o alérgicas o los trastornos de ansiedad. Todos acumulan más de seis millones de casos.

Para Armenteros, esto es signo de que la atención primaria no está copada por las personas mayores sino por jóvenes y personas de mediana edad. "El perfil del paciente ha cambiado mucho, el mayor ya no es tan prevalente: los mayores demandantes de la primaria y las urgencias extrahospitalarias son los nacidos desde los años 70 y 80 en adelante".

Este médico apunta que la demanda de atención médica se ha incrementado pero no entre las personas mayores sino en aquellos en edad de trabajar. "Los datos desmontan el mito del mayor; la patología dentaria es mayoritariamente de gente joven, las tendinitis también porque se relacionan con el esfuerzo laboral o físico".

Por supuesto, la ansiedad, "que tiene que ver con las situaciones laborales, el estilo de vida o la inadaptación de la persona", también está relacionada con un individuo más joven.

Armenteros señala que ese cambio en el perfil de la persona que acude a la consulta del médico se han potenciado tras la pandemia, especialmente en el caso los trastornos de la salud mental como la ansiedad y la depresión.

En el primero de ellos, el año antes de la pandemia se atendieron 4,7 millones de casos en los centros de salud. En 2023 fueron 6 millones. En cuanto a la depresión, ha sumado medio millón a los dos millones que se registraron en 2019.

Otro problema que ha crecido notablemente es la astenia y la sensación de cansancio, según Armenteros, que se sorprende que 'solo' se recojan poco más de 3 millones de casos "cuando tres de cada cinco consultas incluyen el cansancio como motivo principal o añadido para acudir al médico".

Aunque la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria es una herramienta muy útil para conocer la salud de los españoles, el médico de familia cree que hay otras opciones de clasificación que desharían ambigüedades:

"El CIE [la Clasificación Internacional de Enfermedades que publica la Organización Mundial de la Salud, que va por su undécima edición] es más fino, tiene valores más concretos y es el que se utiliza en el ámbito hospitalario. Con el CIAP-2 no se ve claramente la verdadera atención, solamente grandes grupos de solicitud de atención médica", lamenta Armenteros.