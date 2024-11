El Hospital Universitario HM Puerta del Sur celebra su X aniversario como referente asistencial en el sur de Madrid

En noviembre de 2014 abría sus puertas en Móstoles el Hospital Universitario HM Puerta del Sur con un fuerte compromiso con ofrecer a sus pacientes la máxima calidad asistencial posible, cimentada sobre la innovación tecnológica y la especialización. En esta década de existencia este centro, que es ya uno de los más relevantes con los que cuenta el Grupo HM Hospitales, se ha consolidado como la referencia asistencial de la sanidad privada en el sur de la Comunidad de Madrid.

Así lo atestiguan su ingente volumen de actividad asistencial, que supera los tres millones de consultas, las 785.000 urgencias, más de 100.000 ingresos hospitalarios, más de 175.000 intervenciones quirúrgicas — incluidas las ambulantes —, más de 44.000 endoscopias, más de 450.000 pruebas de laboratorio y 11.719 nacimientos, cifras que reflejan la confianza depositada por los pacientes en sus servicios y sus profesionales, así como el papel central que representa HM Puerta del Sur en la atención sanitaria privada en la región.

El presidente del HM Hospitales, Dr. Juan Abarca Cidón, ha destacado que, "este décimo aniversario es un reflejo del compromiso de HM Hospitales con los más altos estándares asistenciales y tecnológicos. Gracias al trabajo de nuestros excelentes profesionales, el hospital no solo se ha convertido en un referente en el sur de Madrid, sino también en un símbolo de innovación y excelencia en la sanidad privada española".

Sin duda, contribuye a esta reputación la existencia en este hospital del Centro Integral de Neurociencias Abarca Campal HM CINAC, dirigido por el Dr. José A. Obeso, y que se ha convertido por méritos propios en una institución de prestigio mundial en la investigación básica y clínica y el abordaje integral de las enfermedades neurodegenerativas, con especial fono en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. De hecho, este centro es globalmente conocido por ser pionero en ofrecer terapias no invasivas para revertir, mediante ultrasonidos de alta intensidad, los trastornos del movimiento de la enfermedad de Parkinson.

De hecho, los más de 400 procedimientos de ultrasonidos de alta intensidad (HIFU) efectuados, lo convierten en el centro de referencia en el desarrollo de nuevas terapias para la enfermedad de Parkinson y líder mundial en la aplicación de ultrasonidos en el tratamiento de los trastornos del movimiento.

A esta posición de liderazgo ha contribuido que en el plano de la investigación HM CINAC se convirtió en 2017 primer centro en lograr revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad mediante la aplicación del HIFU. Desde entonces se han superado varios hitos científicos, siendo uno de los principales la publicación en diciembre de 2020 en la prestigiosa revista, The New England Journal of Medicine, de los resultados de un ensayo clínico diseñado por HM CINAC, que aportó evidencia científica de clase I respecto a la eficacia y seguridad de esta técnica.

Más recientemente, en 2024, investigadores de HM CINAC han constado que se puede hacer este procedimiento de manera en ambos hemisferios del cerebro de forma segura y eficaz, y también este año, se ha logrado dar un nuevo paso en el proceso de consolidación de la apertura temporal de la barrera hematoencefálica mediante ultrasonidos de baja intensidad (LIFU) con microburbujas (guiado por resonancia magnética) para permitir la introducción de fármacos, como alternativa terapéutica para combatir en origen la neurodegeneración de la enfermedad de Parkinson.

El Hospital Universitario HM Puerta del Sur también se distingue por contar con un arsenal tecnológico de primer nivel, liderado por el Servicio de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, que también es referente nacional. En 2014, este centro marcó un hito al ser el primer hospital en España en instalar un PET-RM, una tecnología que combina la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética para ofrecer diagnósticos de alta precisión.

Asimismo, recientemente el hospital ha dado un paso adelante en la personalización de los tratamientos oncológicos con la creación de la primera Unidad Ambulatoria de Terapia Metabólica en la sanidad privada de Madrid. Gracias a esta unidad, los pacientes con tumores de próstata y neuroendocrinos reciben tratamientos de Teragnósis, un enfoque innovador que combina diagnóstico y tratamiento mediante el uso de radioisótopos. Esta tecnología permite identificar, prevenir y tratar enfermedades, principalmente oncológicas, con precisión y sin necesidad de hospitalización, mejorando notablemente la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

La directora médica de HM Puerta del Sur, la Dra. Virginia Soler, atribuye el papel de liderazgo que ejerce el hospital en la sanidad privada del Sur de la Comunidad de Madrid al “compromiso con la salud y el bienestar de los pacientes gracias a la apuesta por la innovación, la incorporación de tecnología sanitaria puntera, la personalización de los tratamiento o el desarrollo de servicios innovadores, pero sobre todo, por la dedicación que sus profesionales sanitarios ejercen día a día al ofrecer una atención sanitaria centrada en mejorar la vida de las personas”.

Además, HM Puerta del Sur se ha convertido en un centro de referencia en diversas áreas como Maternidad, dotada de todos los recursos para el parto respetado, ORL, traumatología, neumología, urología, oncología, cardiología, psiquiatría o pediatría, por señalar algunas de las más relevantes. Además, cuenta con unidades de referencia como la de Dolor o la del Sueño y ofrece servicios como HM Fertility Center o HM Dental Center.

Del mismo modo, ofrece un completo servicio de Urgencias 24 horas pediátricas y de adultos, así como un Bloque Quirúrgico de última generación con robótica, tecnología de vanguardia para el diagnóstico por imagen, UCI de adultos, neonatal, de Cuidados Intermedios y Hospital de Día.

También lidera en el campo de la investigación, más allá de HM CINAC, gracias una activa Unidad de Investigación de Vacunas baja el paraguas de la Fundación de Investigación HM Hospitales, que es referencia nacional.

A lo largo de estos diez años HM Puerta del Sur se ha convertido en un vecino más de Móstoles y del Sur de Madrid, que, junto a su red de policlínicos, como HM Getafe o HM IMI Toledo, expanden su capilaridad para estar más cerca de sus habitantes.

HM Puerta del Sur también destaca por ser una de las sedes del Instituto HM, la apuesta de HM Hospitales por la generación de profesionales sanitarios mediante la formación profesional, que tiene como una de sus principales características la implicación del personal del hospital en la formación de los alumnos que desempeñan su practicas obligatorias en el centro y disponen de bolsa de trabajo.

Otro punto reseñable tiene que ver con el enfoque en la sostenibilidad que emana de HM Puerta del Sur, y que tiene en la instalación de un aparcamiento solar con cinco puntos de recarga para coches eléctricos uno de sus principales argumentos. La energía generada, con una capacidad de 557 kWp, se autoconsume en las dependencias del hospital, apoyando su funcionamiento interno y reduciendo su impacto ambiental.