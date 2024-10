Inés Rodríguez, la logopeda con parálisis cerebral que triunfa en TikTok: "Al que me llame campeona, lo apuñalo"

"Al próximo que me llame campeona, lo apuñalo". Así comenzaba Inés Rodríguez (Tenerife, 25 años) el vídeo que la viralizó en redes sociales a principios de año. La joven tiene parálisis cerebral y se quejaba de las personas que la felicitaban "solo por existir". Sube contenido a redes sociales (@inusu_al) en el que cuenta cómo es su día a día. Visibiliza cómo es vivir con discapacidad y deja muy claro que es algo más habitual de lo que la mayoría de la sociedad cree.

Además de influencer, también es logopeda y siente que la parálisis le ayuda a conectar con algunos de sus pacientes, sobre todo cuando se trata de problemas del lenguaje y la comunicación. En esos casos, llega a compartir dificultades con ellos, lo que le permite adelantarse a algunas cosas e intercambiar consejos desde su propia experiencia.

En sus vídeos se la puede ver preparándose la comida, maquillándose o contando cómo es una noche de fiesta con sus amigas, entre otras muchas cosas. La tinerfeña presume de tener una comunidad "muy sana" y reconoce que no se esperaba la buena acogida de su contenido. "Me sorprendió ver que la gente estaba dispuesta a escuchar". Ocho meses después, sus seguidores han subido como la espuma y cuenta con casi 180.000 en TikTok y cerca de 150.000 en Instagram.

En un vídeo reciente decía que no creía que fuera activista. Tiene casi 180K seguidores en TikTok ¿Se siente un referente?

No me gusta mucho esa palabra. Me parece que sí que está la cosa fea para que una muchacha haciendo sus cosas en Internet sea referente de nadie. Aunque sí que me hace ilusión ver a las personas que me dicen que les gusta mi contenido y que visibilice ciertas cosas. Siento que lo que hago sirve para algo.

No me siento activista en cuanto a que creo que es algo que requiere una organización y yo no lo soy. Tampoco tengo un mensaje muy concreto. Tengo muchos y los voy lanzando según se me ocurren. Evidentemente, todo en torno a la discapacidad, aunque hay otras muchísimas cosas que me preocupan, además de eso, que voy intercalando.

Es logopeda y trabaja con personas con daño cerebral. ¿Su parálisis influye en tu trabajo?

Influye, porque es parte de mi persona. Hay ramas o prácticas que no puedo desempeñar porque requieren ejercicios de manipulación como, por ejemplo, el masaje facial. Cuando eso pasa tengo dos opciones: le derivo a otro profesional o, si el paciente puede, le doy herramientas e indicaciones para que él, o alguien de su entorno, lo haga. Es una limitación, pero igual que otros compañeros que no pueden hacerlo porque no es su ámbito de trabajo. La diferencia es que lo mío es por imposibilidad física.

A la hora de buscar trabajo siempre he intentado que sea en un lugar donde hay más profesionales a los que derivar. Simplemente, se trata de buscar un entorno en el que yo me sienta cómoda y me dé la libertad para trabajar a mi manera.

Rodríguez cuenta con un gran número de seguidores en Tik Tok. Rodrigo Mínguez

¿Hay alguna rama o algún aspecto concreto que le guste más?

Me gusta mucho trabajar temas de habla y de lenguaje. Sobre todo la afasia, un daño cerebral derivado del ictus y tumores, entre otros. Ahí hay que rehabilitar la capacidad del habla, de la comunicación. Gracias a la discapacidad que tengo, hay ciertas cosas que tienen mis pacientes que las tengo yo también, entonces las puedo prever o incluso darles trucos que sé que a mí me funcionan. Siento que conecto a ese nivel con ellos.

¿Ha tenido problemas en su trabajo por la parálisis cerebral?

Solo me ha pasado en dos ocasiones. Una porque no quiso que le tratara y otra porque no le podía ofrecer lo que necesitaba. En el primer caso, entiendo que fue por la discapacidad, aunque tampoco es un drama. Dentro de la relación entre terapeuta y paciente, una parte muy importante es tener cierta conexión. Si esto no ocurre, pues ya está.

Hizo un máster en daño cerebral, ¿le ha ayudado a comprender mejor su discapacidad en algún momento?

Sí, muchas cosas que veíamos en clase las entendí en mi persona. Esto me parece algo muy bueno porque cuando comprendes las cosas, sabes manejarlas mejor. Incluso en ciertos ejercicios del máster me tomaban como ejemplo.

Tiene una comunidad, en general, muy maja. ¿Ha tenido que lidiar también con el hate?

Soy un poco desastre con las redes. Subo los vídeos, dejo que el algoritmo haga sus cosas y me despreocupo. No suelo leer comentarios, algunos el primer día y luego ya está. Mi padre, que es mi fan número uno, sí que se los lee todos y de pronto me avisa si hay hate en alguna publicación. Normalmente, cuando lo veo ya ha respondido mucha gente defendiéndome.

De todas formas, no me preocupa porque la mayoría son cosas muy fáciles de argumentar y desmontar. Me afecta si son críticas que considero que tienen razón y reviso lo que he dicho por si lo tengo que cambiar. Las redes son un espacio muy abierto que da pie a cometer errores y, si pasa, se rectifica y ya está.

Rodríguez afirma que su parálisis le ayuda a conectar con sus pacientes. Rodrigo Mínguez

Siempre dice que conoce la discapacidad a nivel usuaria. ¿Hay algo que haya aprendido de otras personas que no conociera antes?

Totalmente. Hace unos días, en un evento de ASPACE [Una confederación que lucha por los derechos de las personas con esta afección], me di cuenta de que había muchas cuestiones que yo ni siquiera me había planteado y que es muy necesario abordar. Por ejemplo, el envejecimiento. Las personas con esta discapacidad tenemos una esperanza de vida cada vez mayor, pero esta parte no está para nada cubierta. Es importante asegurar que lo vivimos de una manera digna y con los cuidados necesarios.

También hay que fomentar la independencia de las personas con discapacidad. Hay una gama bastante amplia de esta población que podría llevar una vida moderadamente autónoma si se les dieran las herramientas. Los pisos tutelados son un ejemplo de ello.

En un vídeo reciente hablaba de lo que no se ve detrás de su parálisis cerebral. ¿A qué se refería?

Cada uno tenemos nuestras vidas y nuestras cosas, que nos hacen enfrentarnos todos los días a ciertos impedimentos y nos hacen ajustar nuestra realidad. En mi caso, mi adaptación es evidente, pero eso no le da derecho a nadie a comentarla conmigo porque yo no comento las suyas con nadie. Además, tengo otras muchas necesidades, como cualquier persona, de las que no te das cuenta porque no las ves, pero están ahí.

En ese sentido, ¿cree que hay un cambio generacional y ha aumentado la concienciación de la sociedad?

Creo que, en general, sí. Me parece que las nuevas generaciones estamos un poco más abiertas, sobre todo por el acceso a la información que tenemos. Aunque, mi visión puede estar sesgada porque la comunidad que estoy creando y el entorno que me rodea siempre han sido muy afectivos y acogedores. Sea como sea, aún queda muchísimo por hacer.

¿Alguna idea para generar ese cambio?

A la hora de crear leyes, por ejemplo, o de adaptar las ciudades. Se tiene que contar al 100% con gente discapacitada que viva día a día las dificultades que enfrentamos. Desde fuera, aunque tengas muy buena intención, es evidente que hay muchas cosas que no se van a hacer bien porque no se saben o ni siquiera se plantean.