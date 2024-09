El psiquiatra Enrique Rojas revela los cuatro consejos clave para tener una vida ordenada y feliz

A medida que nos adentramos en el mes de septiembre, vamos recuperando la rutina y también el ritmo frenético de trabajo y obligaciones. Nos gustaría hacer las cosas con algo más de tiempo para meditarlas y de una manera más precisa, pero hasta las próximas vacaciones va a resultar más complicado. Por esta razón, los expertos recomiendan que cultivemos, si no lo hemos hecho hasta ahora, el valor de vivir con un cierto orden.

Si no podemos evitar tener muchas obligaciones en nuestra rutina, el orden y los horarios pueden ayudarnos a ir menos acelerados. Este modo de vida tiene muchos beneficios, pero no siempre es fácil alcanzarlo: algunos de nosotros somos procrastinadores y parece que necesitamos que el tiempo se nos eche encima para hacer lo que debemos. No existen grandes trucos para instaurar este modo de vida más allá de entrenar la voluntad.

En este sentido, el psiquiatra Enrique Rojas ha subido a su perfil de Instagram una publicación en la que destaca los cuatro grandes beneficios que aporta vivir con orden. Advierte que quien no ha trabajado la constancia y el orden en la infancia, cuando se ha hecho adulto lo tiene más difícil. Pero no por ello debe dejar de intentarlo: podemos llegar a ser personas con una vida ordenada, si queremos trabajar en ello.

Según Rojas, el primer beneficio que experimentan las personas que conservan el orden en sus vidas es que les conduce a ser más libres y responsables: "La madurez psicológica se va adquiriendo paso a paso, a base de trabajo y de superar las frustraciones", explica. En segundo lugar, el orden nos hace sentir paz de manera interna y también externa. La persona ordenada, según el experto, se siente en mayor contacto con la realidad.

En tercer lugar, los esfuerzos por mantener el orden vuelven en forma de alegría y eficacia, "se tiene la sensación de que se llega a todo si hemos sido capaces de no dispersarnos". Y, por último, este psiquiatra afirma que aumenta el cuidado por los pequeños detalles. "Poner amor en lo pequeño, esmerarse en hacerlo con corazón y cabeza y hacer las tareas con calma, despacio", describe el experto. Septiembre es uno de los meses en los que podemos sentirnos más inspirados para recuperar el orden y disfrutar de sus beneficios.