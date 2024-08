Los médicos celebran restringir las bebidas sin alcohol 0,0: "Son lo que los vapeadores al tabaco"

El Ministerio de Sanidad ha sorprendido a muchos al incluir a las bebidas comercializadas como sin alcohol o 0,0 dentro del anteproyecto de ley con el que pretenden poner freno al alto consumo de alcohol en menores. Concretamente, el texto propone prohibir la publicidad "directa, indirecta o encubierta" de estos productos y también en los espacios públicos que se encuentren a 200 metros de zonas frecuentadas por menores de edad, como centros de educación, sanitarios o, incluso, parques.

El anteproyecto en su conjunto ha recibido rápidamente el apoyo de varias asociaciones médicas y de salud pública, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). "Llevamos esperando desde hace mucho tiempo una ley de alcohol y menores, que en los últimos años ha salido y entrado del cajón en varias ocasiones", explica Francisco Pascual, médico y presidente de Socidrogalcohol.

Pascual, de hecho, afirma que su apoyo al texto será "sin fisuras" porque considera que cualquier medida en este sentido es buena para los menores y la sociedad en su conjunto. "Entre los estudiantes de 12 y 13 años, que cursan 1º y 2º de la ESO, un 34,6% reconoce haber consumido alcohol alguna vez en su vida; un 30,6% reconoce algún consumo en el último año; y un 21,5% en el último mes", recoge el Ministerio de Sanidad, que acaba de publicar el documento Monografía sobre alcohol 2024.

Alto consumo en menores

En este documento, se aportan otros datos preocupantes como que el 8,3% de los menores de esas edades han hecho botellón y el 5,8% confiesa haberse emborrachado. Los datos empeoran según aumenta la edad: "En España, tres de cada cuatro estudiantes de 14 a 18 años reconocen haber tomado alcohol al menos una vez en el último año, y más de la mitad declara un consumo reciente de alcohol (en el último mes)", explica Sanidad. En el último mes, el 19,7% de los jóvenes encuestados habían hecho botellón, el 20,8% afirmó haberse emborrachado y un 28,2% reconoció algún episodio de consumo intensivo.

Pero, ¿por qué prohibir la publicidad de las bebidas sin alcohol 0,0 puede ser de ayuda para reducir estas cifras? Según Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, cuando se hace publicidad de uno de estos productos también se promociona la misma marca alcohólica. "La marca que hace productos 0,0 es la misma que hace la versión alcohólica. Por supuesto, la industria del alcohol te dirá que el producto no está pensado para menores, pero el consumo de alcohol es cultural, gestual, y con estos anuncios ya están diciendo lo que quieren que beban los niños cuando sean adultos", explica Pascual.

El presidente de Socidrogalcohol explica que, a pesar de que en la televisión no se ven anuncios de alcohol de alta graduación, los menores están expuestos a la publicidad de este producto. "Sí hay anuncios de cerveza y vino, también ven el consumo de alcohol en películas y series e, incluso, los influencers en redes sociales promocionan estas bebidas. Yo siento vergüenza cuando veo que una cerveza patrocina a la selección española de fútbol, no puedo creer que se asocie al deporte", denuncia el experto.

El mito del alcohol

De esta manera, considera que la publicidad de las bebidas sin alcohol 0’0 "son lo que los vapeadores al tabaco", es decir, una puerta de entrada a un consumo dañino. "Son lo mismo. Al final, las industrias del alcohol y del tabaco se copian la una a la otra en sus estrategias", asegura el presidente de Socidrogalcohol. Pascual considera que existe una publicidad subliminal muy extendida del alcohol que no pasa desapercibida a los niños.

"Al final, ver el hábito de beber alcohol te lo recuerda. En España se considera que beber no es malo, sólo es malo emborracharse y esto no es así. El alcohol es un tóxico", zanja Pascual. ¿Qué opina este médico sobre sus compañeros de profesión que aconsejan todavía el alcohol en bajas dosis para el corazón? "Ignorantes hay en todos lados y personas interesadas, también. Yo no te puedo decir que una copa de alcohol en un momento sea mala o no para una persona, porque cada uno responde diferente. Pero de ahí a que sea bueno… ¡venga, por favor!".

Si bien los peligros del tabaco son bien conocidos, los del alcohol son todavía, según Pascual, muy desconocidos. En la población general de 15 a 64 años, el 93,2% de la población ha probado el alcohol en alguna ocasión, el 76,4% reconoce haber bebido en el último año y el 64,5% en el último mes. Finalmente, el 9% de los españoles entre esas edades confiesa beber alcohol todos los días.