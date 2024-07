El aviso del nutricionista Pablo Ojeda sobre este 'falso pescado' en España: "Es una porquería"

Los palitos de surimi, también conocidos como palitos de cangrejo son un elemento archiconocido y muy presentes en las neveras españolas desde hace años. Se pueden encontrar en cualquier supermercado y se publicitan como alimento saludable o como una opción para consumir pescado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El conocido nutricionista Pablo Ojeda, colaborador del programa Las mañanas Kiss de Kiss FM, ha advertido sobre este producto: "Es una porquería".

Este alimento es un ingrediente muy habitual al elaborar ensaladas y una gran variedad de aperitivos. Se suele vender en porciones individuales asequible, versátil y fácil de preparar. De hecho, ni siquiera hace falta cocinarlo. Para consumirlo solo hay que abrir el paquete en el que van. Sin embargo, a pesar de su nombre, no contienen ni una mínima parte de cangrejo entre sus ingredientes. Lo más cerca que están de ello es el color rojizo que los recubre.

Los archiconocidos palitos se elaboran con pescado, aunque no se suele especificar cuál, agua, almidón y aceites vegetales (entre ellos el de coco). Además, se suelen utilizar las partes de peor calidad del pez El pasado junio, el propio Ojeda hablaba también del tema en el programa laSexta Xplica de La Sexta. En su intervención, el experto ya advertía de que, normalmente, cuando no se especifica qué tipo de aceite vegetal se ha empleado: "Suele haber palma por ahí metido". Este último elemento es muy rico en grasas saturadas, por lo que no se aconseja su consumo y, mucho menos su abuso.

Surimi es el nombre de la pasta que se utiliza para elaborar estas barritas. Este preparado nace en Japón, aunque la receta original tiene un valor nutricional mayor. Para elaborarla se pica el músculo del animal (normalmente Abadejo de Alaska), se mezcla del agua y se cocina hasta conseguir la pasta que todo el mundo conoce. Sin embargo, lo que se puede encontrar en los supermercados es más bien un derivado de bastante peor calidad.

Aunque el pescado es un alimento con bastantes proteínas, con un contendio en torno al 18% o el 20%, este derivado sólo tiene alrededor de un 8% de este nutriente. También incorpora bastantes hidratos de carbono. La parte buena de este producto es que suele tener un contenido en grasa bastante bajo.

En su intervención en laSexta Xplica, Ojeda lo dejaba bastante claro: es mejor sustituir estas barritas por otras opciones más altas en proteínas y más saludables. Por ejemplo, en el huevo y el yogur se puede encontrar este macronutriente y son mucho más naturales.