Una veintena de muertes por estreptococo A en Europa: así es el perfil de los niños con más riesgo

El estreptococo A, una bacteria que causa generalmente infecciones leves, ha provocado la muerte de varios niños en toda Europa. El suceso ha hecho saltar las alarmas en los países del entorno y, aunque en nuestro país todavía no se ha emitido ninguna alerta oficial, la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) ha publicado un comunicado en el que avisa de que ya se están investigando los casos en España.

De momento, en nuestro país, la Comunidad de Madrid ha reportado dos muertes y 16 casos graves, desde el 19 de octubre. El Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, explica por su parte que están recabando datos de las últimas semanas de todas las comunidades y ciudades autónomas para hacer un análisis de la situación.

El problema es que las infecciones graves por estreptococo A no son de declaración obligatoria, por lo que no hay datos exactos de la incidencia en nuestro país. Según una investigación publicada en Anales de pediatría, cabecera de la Asociación Española de Pediatría (AEP), se estima una tasa de entre dos y cuatro casos por cada 100.000, en países desarrollados.

"El estreptococo A o Streptococcus pyogenes es una bacteria conocida que normalmente produce infección en la garganta, escarlatina o lesiones en la piel, como el impétigo", detalla a EL ESPAÑOL Leticia Martínez, pediatra y secretaria de la SEIP, organismo dependiente de la Asociación Española de Pediatría.

No son cepas nuevas

"Es cierto que, en un porcentaje de casos, causa infecciones que llamamos 'invasivas' y que son las que están preocupando en Reino Unido, pero no es algo nuevo, esto es algo que conocemos desde hace tiempo todos los pediatras", prosigue la experta.

Una infección invasiva se produce cuando la bacteria consigue llegar hasta partes del cuerpo que, normalmente, están libres de esa bacteria, como la sangre o las vías respiratorias. Los dos problemas más preocupantes en los que puede derivar esta situación son la fascitis necrotizante, que se da cuando hay una infección en los tejidos grasos y muscular; y el síndrome shock tóxico estreptocócico, que ataca a los órganos.

En los casos más graves, estas complicaciones pueden llegar a causar la muerte, aunque, como confirma la infectóloga, no suele ser lo habitual: "Tenemos nuestros protocolos para tratarlos y sabemos cómo actuar, lo que pasa es que a veces las infecciones son tan sumamente aguados que no da tiempo a actuar".

En un estudio realizado en España y publicado por la Revista Europea de Pediatría, se observó una mortalidad pediátrica en pacientes con síndrome shock tóxico del 34,2%. Si bien, como matiza la pediatra, es poco frecuente que el estreptococo A llegue a cursar problemas tan graves como este.

Bronquiolitis y gripe

"Los problemas de las infecciones invasivas se producen cuando vienen precedidas de una enfermedad viral previa, que deja las defensas un poco tocadas", expone Martínez, que indica que los niños que hayan estado expuestos a bronquiolitis o gripe se convierten en el sector más vulnerable de cara esta enfermedad. "Es lo que conocemos como sobreinfecciones".

Ambos problemas, además, están en su momento más álgido del año, al punto de que profesionales han denunciado la saturación de las urgencias pediátricas, sobre todo por el virus respiratorio sincitial (responsable de la mayoría de las bronquiolitis). "Si hay más enfermedades virales, es lógico que haya más complicaciones por la bacteria", razona la pediatra.

De momento, a pesar de las dos muertes en Madrid y los casos graves notificados, no se puede hablar de alerta sanitaria en España. "Tenemos que analizarlo todo para ver si realmente estamos ante un aumento o no. Otros años también ha habido muertes, pero no han saltado a la presa", sentencia Martínez.

Desde hace cuatro años, la SEIP cuenta con una red nacional de estudio de las infecciones invasivas por estreptococo A (PedGAS-net). Si bien, como explica el pediatra infectólogo Jesús Saavedra en un comunicado facilitado a este medio, todavía faltan analizar algunos grupos e instituciones. "No podemos estar seguros sobre si la incidencia de la enfermedad invasiva ha aumentado en España o no". Lo que sí puede adelantar el experto es que se espera que, aunque aumente el número de casos, la incidencia general siga siendo baja.

Llamamiento a la calma

Esto es un llamamiento a la calma para evitar que la situación derive en un mayor caos en las urgencias pediátricas del que ya se está viviendo. Las recomendaciones para niños infectados son hidratación, vigilancia y descenso de la fiebre con antibiótico.

¿Cuándo tiene que saltar la alarma? Si la fiebre persiste durante tres o cuatro días, aparece una fiebre muy elevada de repente después de haber estado baja, si hay dificultades para respirar o si el niño tiene muchos vómitos o está decaído.

Como medidas preventivas, la única recomendación que pueden emitir los expertos es que se vacune a los menores de la gripe, algo en lo que insisten tanto Martínez como Saavedra: "Creemos que la gripe puede tener alguna relación con este aumento de casos, con lo cual, como ya recomienda la AEP, debería aplicarse a los niños entre seis meses y seis años".

