Alerta sanitaria: relacionan este fármaco para la diabetes con malformaciones en bebés

Durante un embarazo se suele exigir únicamente a la gestante que realice sacrificios en su estilo de vida —que no fume, que no beba alcohol, que no coma ciertos alimentos—, pero en los últimos años los científicos están extendiendo estas recomendaciones a los hombres. En este sentido, la revista Annals of Internal Medicine ha relacionado el consumo de un conocido medicamento contra la diabetes tipo 2 con embarazos de riesgo cuando el consumidor es el hombre implicado en la fecundación.

En concreto, este medicamento es la metformina que se receta con regularidad y que, hasta ahora, se consideraba seguro. Los investigadores observaron datos de más de un millón de nacimientos en Dinamarca entre los años 1997 y 2016 y compararon la incidencia de defectos congénitos importantes con la exposición paterna a medicamentos contra la diabetes. Para el estudio contaron con todos los niños que cuyo padre tuviera una receta en los tres meses anteriores de la concepción de estos medicamentos para la diabetes: metformina, insulina y sulfonilurea.

Si algún niño tenía a sus dos padres tomando estos medicamentos, lo excluían. De los 1.116.779 hijos incluidos en el estudio, se encontró que el 3,3% tenía uno o más defectos congénitos importantes. En los casos en los que el padre había estado expuesto a la metformina, el porcentaje era mayor; un 5,2%. Hubo un aumento particular en los defectos genitales, pero sólo en los hijos varones. Estas mayores probabilidades de defectos congénitos no se observaron en los bebés expuestos a otros medicamentos, y sus hermanos no expuestos no se vieron afectados.

Una posible explicación

"Si los pacientes desean cambiar a una alternativa [a la metformina], deben contactar con su médico", dijo Maarten Wensink, coautor del estudio. En este sentido, la dieta y el ejercicio siguen siendo las mejores intervenciones para la diabetes tipo 2, por lo que el estudio "podría ser una razón adicional para dar más prioridad a la salud paterna", agregó.

Como con todos los estudios de esta naturaleza, es importante ser consciente de las limitaciones que contiene. Los investigadores incluyeron a los hijos de padres que tenían una receta de estos medicamentos, pero no tenían información sobre si esas recetas se tomaron correctamente o cómo de bien controlaban su diabetes. El equipo también notificó que los padres que tomaban metformina eran mayores y de un nivel socioeconómico más bajo que la media de los participantes. Estos aspectos podrían haber influido en el resultado.

Sin embargo, existe una posible explicación para el mayor riesgo de defectos de nacimiento. En un editorial que acompaña al artículo, el epidemiólogo reproductivo y perinatal Germain Buck Louis, que no participó en la investigación, señaló que la metformina funciona alterando los niveles de testosterona de quienes la toman.

Ese "puede ser un mecanismo subyacente que genera preocupación sobre la actividad antiandrogénica de los agentes farmacológicos orales para la diabetes, incluida la metformina", escribió Louis. "Se necesita orientación clínica para ayudar a las parejas que planean un embarazo a sopesar los riesgos y beneficios del uso paterno de metformina en relación con otros medicamentos.

Pero Channa Jayasena, jefe de Andrología en el Imperial College London, que no participó en el trabajo, ha explicado que los resultados son "incitadores a la reflexión, pero no concluyentes", dijo a Reuters. "No se debe disuadir a los hombres con diabetes de tomar metformina, pero vale la pena analizarlo más de cerca".

