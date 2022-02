Estos son los efectos secundarios del Enantyum, según la Aemps: los riesgos de este antiinflamatorio

Para las personas que no pueden tomar ibuprofeno o, simplemente, lo prefieren, el antiinflamatorio Enantyum es uno de los productos imprescindibles en el botiquín de la casa. Se trata de una ayuda eficaz cuando los dolores menstruales aparecen y también se usa cuando duelen los dientes o los músculos. Se trata de un medicamento muy seguro y, por esta razón, tendemos a usarlo sin ningún tipo de consejo médico previo. Aunque no deberíamos.

La Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario (Aemps) recomienda que, antes de comenzar a tomarlo, consultemos a un especialista sobre cómo debemos hacerlo. Si bien sus efectos secundarios no son muy frecuentes, no conviene tomar los medicamentos a la ligera. Este, en concreto, es un antiinflamatorio no esteroideo —un tipo de fármacos que se conocen con las siglas AINE—.

Este grupo de medicamentos combaten la inflamación y reducen el dolor inhibiendo cualquiera de las enzimas que aparecen en abundancia en los lugares biológicos de la inflamación: estas son la ciclooxigenasa-1 y la ciclooxigenasa-2. En concreto, no deberían tomar Enantyum aquellas personas que sean alérgicas a su principio activo, el dexketoprofeno, ni al ácido acetilsalicílico, ni a otros AINE.

Efectos secundarios

Tampoco en caso de asma, rinitis alérgica aguda, pólipos nasales, urticaria, angioedema o sibilancias en el pecho tras haber tomado ácido acetilsalicílico u otros AINE. Enantyum tiene varios efectos secundarios, a pesar de ser un medicamento seguro, y estos se clasifican según cómo de frecuentes son. Los más frecuentes —que pueden afectar a 1 de cada 10 consumidores— son el dolor en el cuadrante abdominal superior, las náuseas o los trastornos digestivos.

La Aemps calcula que 1 de cada 100 consumidores de Enantyum puede sentir vértigo, mareos, somnolencia o trastornos del sueño después de tomarlo. En el prospecto de este medicamento se enumeran los siguientes posibles efectos secundarios: inflamación de la pared del estómago, dolor de cabeza, palpitaciones, sofocos, sequedad de boca, estreñimiento, fatiga y sensación febril o malestar general.

Por esta razón, aunque el consumo de un comprimido cada 8 horas sin sobrepasar los tres comprimidos diarios es seguro, los expertos recomiendan que no tomemos Enantyum sin un consejo sanitario previo.

