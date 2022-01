El bandazo de la OMS en sólo 7 días: las 3 razones por las que ómicron no es el final de la pandemia

Pese a que parece el pico de la sexta ola parece haber llegado, Ómicron sigue pisando fuerte en nuestro país. Desde que en octubre se detectó el primer caso de esta variante, se han vuelto a reinfectar casi 100.000 personas y los nuevos contagios diarios se han mantenido en una media de unos 126.000 en la última semana. Entre estas cifras, se cuelan declaraciones como las realizadas este domingo por Hans Kluge, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa, que aseguró que "es plausible que la región se esté acercando al final de la pandemia".

En opinión de Kluge, la inmunidad global en el continente europeo está cada vez más cerca. Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguraba hace sólo una semana en rueda de prensa lo contrario: "Esta pandemia está lejos de terminar y con el increíble crecimiento de ómicron a nivel mundial es probable que surjan nuevas variantes, por lo que el seguimiento y la evaluación siguen siendo fundamentales".

Lo cierto es que entre reinfectados, primeros contagios o nuevos casos en pacientes vacunados, países como España se enfrentan a meses en los que la población contará con distintos tipos de inmunidades frente al coronavirus. Y aunque aún es pronto para predecir cómo evolucionará la situación, hay expertos que ya apuntan a una primavera tranquila en nuestro país, con apenas algunos casos de covid.

Jeffrey Lazarus, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona con 11 años de experiencia como asesor de la OMS, asegura que si hay algo seguro, es que todavía no se puede hablar de gripalizar la Covid-19. "Lamento que el director de la OMS [en Europa] haya dicho esto. Se ha dado mucha esperanza, pero aún hay mucha gente enferma y, lamentablemente, no es así".

Desde que ómicron irrumpió en España, la velocidad de transmisión ha superado la de olas anteriores. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, esta variante ya está detrás del 83,9% de las muestras secuenciadas, lo que deja apenas un 15% de casos de delta. Su paso acelerado ha dejado, además, un reguero de infecciones que han marcado récords de contagios en esta sexta ola.

En este sentido, el experto asegura que ómicron no va a marcar un final de pandemia, pero sí puede cambiarla y es que "nunca antes habíamos tenido tanta gente infectada". Por este motivo, Lazarus considera que desde abril hasta verano habrá "un periodo muy tranquilo en España", porque "vamos a tener una superinmunidad con gente infectada, gente con terceras dosis, y una población bastante protegida ante una nueva vuelta de ómicron, delta u otras variantes".

William Hanage, epidemiólogo de la Universidad de Harvard, apunta en la misma dirección. En una tribuna publicada en The New York Times, el experto señalaba que "la inmunidad generada por ómicron no conducirá a la extinción del virus. Las pandemias no terminan con la aniquilación del virus, un desfile festivo y una pancarta que proclama misión cumplida".

Lo que posiblemente sí pueda contemplarse es que, cada vez, en cada ola sucesiva, haya menos personas que presenten un cuadro de Covid-19 grave. Como apunta Hanage, al infectar a grandes cantidades de personas con rapidez, también genera inmunidad generalizada con rapidez. Esto contribuye a hacer que la enfermedad sea más manejable, porque las capas de inmunidad podrían brindar protección contra olas y variantes futuras.

"No sabemos si vamos a tener otra ola"

Para Lazarus, la clave está en tres cuestiones: la vacunación, la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes y la duración de la inmunidad. Son tres factores que llenan de incertidumbre el escenario futuro en los próximos meses.

En España, ya hay un 90,6% de personas mayores de 12 años vacunadas completamente, según datos del Ministerio de Sanidad. En las últimas semanas, además, más de la mitad de la población mayor de 50 años ya cuenta con una dosis de recuerdo. Como apuntan varios estudios, esta inyección de refuerzo contra la Covid-19, genera un nuevo impulso en los anticuerpos neutralizantes encargados de combatir al virus.

Uno de ellos es el publicado en la revista Nature por científicos alemanes. En sus resultados, demostraron que además de existir una marcada resistencia a la variante tras dos dosis de la vacuna de Pfizer o una infección previa, la dosis de refuerzo "indujo un aumento sustancial en la neutralización del suero contra ómicron".

No obstante, según Lazarus, es imposible predecir qué va a ocurrir. Recuerda que después de delta tampoco se esperaba una variante tan transmisible como ómicron. "En España nunca hemos tenido ningún momento sin casos", prosigue el experto, y "con una variante tan transmisible como ómicron y una posibilidad alta de reinfección, no sabemos si vamos a tener otra ola. Eso depende también de si ponemos una cuarta dosis o una vacuna nueva que funcione mejor con ómicron".

La posibilidad de que se desarrollen nuevas variantes está, sin lugar a dudas, sobre la mesa. Entre otras cosas, porque aún hay países con un porcentaje de vacunación muy bajo. La cuestión es si son de interés o de preocupación. Es decir, si son más letales, más transmisibles o ambas cosas. Además, "una variante que pueda evitar la vacuna también puede plantear un gran problema". Por ello, el investigador incide en que, ahora, "hay que prepararse para ello y hacer todo lo posible para prevenirlo".

"Lo que vamos a ver ahora es un regalo: un período en el que tendremos muy pocos casos para prepararnos bien ante una situación impredecible", asegura Lazarus. Considera que, al menos lo que pueda durar la inmunidad -ya sea por vacunas o por previa infección-, creará una suerte de vaguada en la que se pueden tomar medidas para controlar la situación que puede originarse a la vuelta del verano.

De acuerdo con Lazarus, "el buen momento que vamos a tener esta primavera, no tiene por qué seguir necesariamente". Con gran experiencia en el campo de la epidemiología, el experto explica que de lo que sí que se habla es de que la Covid-19 puede llegar a ser endémica, con tan sólo algunos casos en cada ola. "Eso quiere decir que durante muchos años, seguiremos con el covid, pero quizás con mejores vacunas y más protegidos".

