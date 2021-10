Uno de cada cuatro españoles reconoce que la pandemia le preocupa entre "poco y nada"

Un 27% de los españoles reconoce que la Covid-19 le preocupa entre poco y nada, según el estudio COSMO-Spain, que evalúa la actitud de los españoles ante la pandemia. En la octava ronda de esta encuesta, impulsada por la Organización Mundial de la Salud y realizada en España por el Instituto de Salud Carlos III, sigue habiendo un 5% de personas que se niegan a vacunarse, y un 11% que rechaza la tercera dosis.

Frente ese 27% hay un 39% que sigue muy preocupado por la enfermedad. No obstante, es el menor porcentaje con diferencia en todas las oleadas de la encuesta: son 10 puntos porcentuales menos que el pasado julio.

Un 80% de los españoles cree que lo peor de la pandemia ya ha pasado, frente al 54% que lo creía en julio, en pleno auge de la quinta ola del coronavirus. En general, la percepción de la población es la más optimista de todas las rondas de esta encuesta. Con todo, un 11% de personas no se fían y creen que lo peor está por venir.

La confianza en la vacuna también registra su nivel más alto, el 94% se vacunaría con toda seguridad si le ofrecen la inmunización. Baja el número de indecisos: ya es un 1%. Sin embargo, hay un 5% recalcitrante que sigue negándose a ser vacunado. El rechazo a la vacuna se ha ido reduciendo con cada ronda de la encuesta (se realiza cada dos meses), pero parece haber llegado a un tope: en julio también había un 5% que no quiere vacunarse.

Preocupación por el coronavirus a lo lago de las últimas rondas de COSMO-Spain. Instituto de Salud Carlos III

Los motivos para no hacerlo, eso sí, han cambiado. El principal es el de que la persona piensa que puede tener riesgos para su salud: el 51% de los que lo rechaza así lo opina. Gana peso la idea de que creen que no será eficaz (36% frente al 27% de la encuesta de julio y el 15% de la de mayo). Motivos que ya no pesan tanto son la falta de información y el esperarse un tiempo antes de decidir.

En esta última ronda de COSMO-Spain se ha preguntado por primera vez la disposición a recibir una tercera dosis. La aceptación es masiva: el 89% no dudaría en hacerlo. En cambio, hay un 11% que no lo tiene tan seguro.

La institución más valorada por la sociedad española sigue siendo el gremio científico, le otorgan una confianza de 3,8 sobre 5. Hospitales y centros de salud le siguen. La confianza en el Ministerio de Sanidad, que tuvo su puntuación más baja el pasado enero, ha ido creciendo poco a poco y ahora tiene un 3,1.

Esto se refleja en que el porcentaje que piensa que las decisiones tomadas en España a lo largo de la pandemia no han sido las adecuadas es el menor de todas las rondas de la encuesta, el 29%, frente a un 33% que cree que sí lo han sido. En cambio, hay un 16% que opina que las decisiones han sido exageradas, un porcentaje que se ha ido manteniendo desde el final del invierno.

A destacar también el aumento del ánimo entre los españoles encuestados. Aunque tímidamente, las preguntas sobre salud mental ('me he sentido alegre y de buen humor', 'me he sentido tranquilo/a y relajado/a', 'mi vida cotidiana ha estado llena de cosas que me interesan') van registrando una mejoría de la población.

Sigue los temas que te interesan