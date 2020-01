La cuarentena que pasarán los 20 españoles de Wuhan cuando lleguen a Madrid: el protocolo

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este martes que la veintena de españoles atrapados en Wuhan, ciudad china epicentro del brote de coronavirus, probablemente serán repatriados en un avión fletado por el Gobierno francés para sus ciudadanos, que son más de medio millar en territorio chino. A partir de ese momento entrará en marcha un protocolo, todavía no desvelado por España, para asegurar que el traslado se produce bajo "amplias condiciones de seguridad" y que no se producen contagios.

Por su parte, el secretario francés de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, ha dicho en una entrevista al canal CNews que este miércoles se enviará un primer avión a China. En este viajarán personas sin síntomas de enfermedad que a su llegada a territorio francés serán puestas en cuarentena durante 14 días, el periodo máximo de incubación del virus, para evitar contagios.

En un segundo vuelo se trasladará a las personas que tengan síntomas y serán inmediatamente hospitalizados al aterrizar en Francia, en un centro de París. El objetivo de esta separación es que no mezclar a individuos sanos con los potencialmente infectados.

Mientras, el ministerio de Sanidad español en la tarde de este martes todavía no ha confirmado si los españoles repatriados serán puestos en cuarentena antes de poder volver a sus respectivos hogares y, en caso de hacerlo, a qué centro hospitalario serán conducidos. La institución no ha contestado a EL ESPAÑOL qué medidas concretas pondrá en marcha.

Prevención y control

No obstante, todo apunta que sí habrá un periodo de cuarentena según se desprende del documento Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus colgado en la web de Sanidad. "Los pacientes que se identifiquen como casos en investigación deberán separarse de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica y serán conducidos de forma inmediata a una zona de aislamiento", dice el informe.

El texto añade que Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III es el organismo que tiene la capacidad para realizar la confirmación diagnóstica del coronavirus.

También apunta que el personal sanitario que atienda los casos en investigación o confirmados por infección junto a las personas que entren en la habitación de aislamiento, como familiares o personal de limpieza, deben llevar un equipo de protección individual para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya "bata impermeable, mascarilla, guantes y protección ocular de montura integral".

A Francia y España se suman otros países, como Japón o Estados Unidos, que ultiman sus planes para repatriar a sus nacionales. No obstante, China recomienda que no se evacue a los nacionales de otros países para evitar que se agrave la crisis. No obstante, el país no impondrá ninguna prohibición. El brote de coronavirus destacado en Wuhan, ciudad en cuarentena desde el pasado jueves, ha dejado ya 106 muertos y 4.500 casos confirmados.