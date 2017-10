Pàmies confiesa: "Las terapias naturales quizás no curan, pero no matan"

Josep Pàmies, el embaucador que promete en su web acabar con el cáncer, el ébola y el sida -entre otras enfermedades- con hierbas y lejía, ha escrito ahora en su Facebook que "las terapias naturales de toda la vida [...] quizás no curan pero al menos no matan".

Lo ha hecho en un post en el que compartía una publicación de la revista Discovery Salud, conocida por avalar todo tipo de pseudociencias y, como el propio Pàmies, criticar el uso de la quimioterapia contra el cáncer.

A pesar de ello, al agricultor y pseudocientífico se le ha escapado este pequeño detalle que no suele contar a sus clientes, que la medicina natural "de toda la vida" a la que "hay que abrirse" no cura ("quizás") aunque no sea lesiva.

De hecho, en el mismo post donde hace esta afirmación incluye también la contradictoria frase siguiente: "Desde Dolça Revolució -su empresa- compartimos experiencia maravillosas de curación, con terapias naturales o combinadas con tratamientos químicos oficiales".