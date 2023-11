La semilla desconocida en España con más omega 3 que el salmón y más proteínas que la carne

Cada vez son más las personas que son conscientes de los numerosos beneficios nutricionales que se pueden encontrar en algunas semillas. Entre todas ellas, hay una que es desconocida en España, pero que tiene cinco veces más omega 3 que el salmón y más proteína que la carne, lo que hace que sea especialmente recomendable introducirla en nuestra dieta.

Hablamos de las semillas de cáñamo, también conocidas como cañamones. Se trata de un "superalimento" muy popular tanto en China como en otros países asiáticos, donde se consumen desde hace siglos atrás, tanto para la propia alimentación como para que sean parte de diferentes remedios terapéuticos, tal y como se refleja en diferentes tratados de la medicina china. Además, también tienen una gran aceptación en los Estados Unidos, donde siempre han sido valoradas por su excelente valor gastronómico.

Provenientes de la planta del cáñamo, que es la misma especie de la que se extrae la marihuana y el cannabis, son totalmente legales y carecen de componentes tóxicos o cannabioles y residuos de THC - Delta-9-tetrahidrocannabinol-, componente fundamental de la marihuana. Además, aportan una amplia cantidad de propiedades beneficiosas para nuestro organismo.

Una gran riqueza nutricional

Las semillas de cáñamo son muy apreciadas desde el punto de vista nutricional, destacando especialmente por su alto contenido en proteínas, aportando 32,26 gramos por cada 100 gramos de producto, es decir, un 23% de su composición. Estas cualidades las sitúan por encima de otras opciones mucho más populares en nuestro país como las semillas de chía o de lino. Asimismo, cabe destacar que poseen todos los aminoácidos esenciales, siendo de esta manera un superalimento que consigue cubrir las necesidades de las personas, algo especialmente importante para quienes siguen dietas veganas o buscan fuentes más ligeras.

[El fruto seco que tiene 6 veces más omega 3 que el salmón y recomiendan los médicos en España]

Tampoco hay que olvidar su alto contenido de fibra, que representa un 43% de su composición, siendo una sustancia saciante que ayuda a la pérdida de peso, y que además es coadyuvante de la regulación de la función intestinal. De esta manera, son de gran ayuda para aquellos que padecen de estreñimiento u otros trastornos intestinales.

En lo que respecta a las vitaminas, los cañamones superan ampliamente la cantidad diaria recomendada (CDR) de magnesio y manganeso, e incluyen unas notables cantidades de fósforo y zinc. También son ricas en ácidos grasos esenciales omega 3 y omega-6, que son imprescindibles para el correcto funcionamiento del organismo y la salud cardiovascular. A ello hay que sumar su acción vasodilatadora y antiagregante, así como el efecto que tienen para reducir la presión arterial y la trombosis. De esta manera, se ha podido demostrar que ayudan a reducir las enfermedades cardiovasculares, arritmia y la muerte súbita, pero también ayudan a disminuir el nivel de colesterol malo (LDL) y aumentar el bueno (HDL).

En estas semillas también encontramos la arginina, un aminoácido fundamental para formar las proteínas y, además, promueve la producción de óxido nítrico, una sustancia que contribuye a favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos, de manera que se relajan y minimizan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

Cómo utilizar las semillas de cáñamo en la cocina

Las semillas de cáñamo, que tienen un color verdoso y un pequeño tamaño, poseen una textura mantecosa y un sabor que se encuentra a medio camino entre la almendra y la nuez. En el mercado se pueden encontrar tanto con piel como peladas, siendo perfectas para ser consumidas en forma de snack o para usarlas como ingrediente en panes, ensaladas y productos de repostería. De igual manera, también combinan a la perfección con cremas, sopas y lácteos, que hacen que sean más digestivas, si bien también se pueden triturar y usar como condimento en helados, arroces, platos de pasta y mantequillas.

[La milenaria semilla desconocida en España con efecto antioxidante y que regula el azúcar en sangre]



Sin embargo, también hay que recalcar que se usan para la elaboración de aceite, aportando un sabor suave y ayudando a conservar todas las propiedades de las semillas, por lo que se trata de una excelente alternativa a otros aceites que podemos encontrar en el mercado. De hecho, un estudio publicado en la conocida American Chemical Society ha llegado a la conclusión de que posee una amplia variedad de sustancias interesantes, como alcoholes alifáticos, ácidos linolénicos y los esteroles, que ayudan a promover una buena salud.

Por otro lado, las semillas de cáñamo se utilizan habitualmente para la elaboración de harina, que tiene más propiedades que la refinada y que posee un gusto más natural, lo que hace que sea perfecta para la creación de rebozados, tartas, bases de pizzas o pasteles. También es un ingrediente perfecto para hacer leche vegetal.

¿Tienen efectos secundarios?

Al proceder de la misma planta de la que se extrae el cannabis y la marihuana, son muchos los escépticos con respecto a las propiedades beneficiosas de las semillas de cáñamo, que son aptas para vegetarianos y veganos. Por ello, conviene destacar que su ingesta no producirá ningún efecto similar al de las drogas, ya que no son narcóticas al no contener prácticamente cannabioles ni tampoco el principal componente narcótico de la marihuana, el mencionado THC. Ni son una droga ni producen los efectos hipnóticos de la marihuana.

[Esto es lo que esconden realmente las 'pepitas' de las fresas en España: ni bayas ni semillas]

No obstante, como sucede con otros muchos alimentos, y en este caso al ser elevados en grasa, no se recomienda comer grandes cantidades, ya que podrían llegar a provocar una diarrea leve. No contienen gluten, por lo que puede ser consumido por personas con celiaquía, pero sí hay que saber que puede tener contraindicaciones para personas con problemas de alergia a los frutos secos, puesto que con las semillas podría haber trazas de soja, cacahuetes, nueces u otras semillas.

Sigue los temas que te interesan