Puleva Omega 3 entra en la élite de Kantar tras recibir la calificación 'Iconic'

Se trata de un nivel alcanzado solo por el 3% de las marcas que lideran su categoría en relevancia, diferenciación y conexión con el consumidor.

Las claves

Las claves Generado con IA Puleva Omega 3 ha sido reconocida por Kantar como marca 'Iconic', distinción reservada a solo el 3% de las firmas más relevantes, singulares y notorias del mercado. La marca lidera el segmento de leches enriquecidas cardiosaludables en España con una cuota de mercado superior al 65% y una amplia penetración en hogares. Kantar destaca su relevancia, diferenciación y notoriedad, así como su capacidad de establecer una fuerte conexión emocional con los consumidores. Puleva Omega 3 pertenece a Lactalis España y mantiene una tasa de repetición superior al 50%, consolidándose como referente de confianza en el mercado funcional de marca.

Puleva Omega 3, absoluta referencia en lácteos para la salud cardiovascular en España ha obtenido la distinción de marca 'Iconic' por parte de Kantar(*). Este sello, reservado a solo el 3% de las firmas, valida su capacidad para sobresalir en relevancia, singularidad y notoriedad dentro de su sector.

Dicho estatus coloca a Puleva Omega 3 en la élite del mercado; un grupo selecto de marcas que consiguen forjar una relación perdurable con los consumidores y que establecen las pautas y el estándar competitivo en su sector.

Puleva Omega 3 ostenta un liderazgo histórico en el segmento de leches enriquecidas cardiosaludables, con una cuota de mercado que supera el 65%(2). Su solidez se apoya en tres ejes fundamentales valorados por Kantar:

Relevancia (Meaningful) : una propuesta integral que combina salud, nutrición y bienestar, con un beneficio emocional claro: sentirse bien y disfrutar la vida.

: una propuesta integral que combina salud, nutrición y bienestar, con un beneficio emocional claro: sentirse bien y disfrutar la vida. Diferenciación (Different) : una fórmula pionera y un posicionamiento cardiosaludable que ha evolucionado sin perder autenticidad ni reconocimiento.

: una fórmula pionera y un posicionamiento cardiosaludable que ha evolucionado sin perder autenticidad ni reconocimiento. Notoriedad (Salient): la mayor visibilidad y recuerdo publicitario de toda la categoría, reforzado por la campaña Tamborada.

El resultado es un funnel comercial envidiable, consolidándose como sinónimo de prestigio, conocimiento técnico e innovación.

El valor de ser una marca Iconic

La calificación de Kantar se otorga exclusivamente a aquellas marcas que conjugan:

Preeminencia y liderazgo en Meaningful, Different y Salient.

Capacidad para respaldar su política de valor y precio.

Un elevado potencial de crecimiento a futuro (Future Power)(1).

En un entorno de alta competencia y sensibilidad al coste, este sello certifica a Puleva Omega 3 como una marca robusta, capaz de ofrecer una propuesta de valor diferencial y un lazo emocional creciente con su público.

Sobre este hito, desde la división de Marketing de Lactalis Puleva —bajo la dirección de Miguel García Cuesta y con el desarrollo del equipo de la submarca, formado por Lourdes Ortega y Antonio Santalla— afirman que el reconocimiento “refleja la importancia de la conexión emocional con el consumidor para la construcción de la marca tanto en el corto como en el largo plazo, incluso con beneficios tan racionales como la salud cardiovascular”. Asimismo, destacan que esto supone un catalizador para seguir generando valor como motor principal para afianzar el dominio en este nicho..

Una referencia también en gran consumo

Gama de productos de Puleva Omega 3

Puleva Omega 3 representa un activo estratégico de gran peso para la distribución, avalado por un liderazgo incontestable, con más del 65% de cuota(2) y una penetración en hogares que la eleva como el referente absoluto del mercado funcional de marca.

Su propuesta garantiza no solo rentabilidad, sino también el respaldo de la evidencia científica y una calidad superior que genera confianza plena en un consumidor cada vez más riguroso.

Esta fortaleza se ve amplificada al integrarse en Lactalis España, la compañía láctea líder global, cuya solvencia e impulso innovador sustentan cada propuesta.

En el mercado nacional, esta garantía de éxito se traduce en una presencia masiva en más de 12 millones de hogares, donde la lealtad hacia su oferta láctea queda probada por una tasa de repetición superior al 50%(3), asegurando así una rotación continua y una conexión emocional inquebrantable con las familias españolas.

(1) Future Power» es una métrica propietaria de Kantar describe la probabilidad de que una marca aumente su Value share en los próximos 12 meses.

(2) Nielsen

(3) Numerator

(*) Sobre el estudio Brand Tracking de Kantar

El estatus de marca «Iconic» otorgado a Puleva Omega 3 se basa en el estudio Brand Tracking de Kantar. Detalles del estudio: Puleva Brand Tracker, trabajo de campo realizado de forma anual, n = 400, en España. Las marcas se evalúan en tres dimensiones — Meaningful (relevancia y conexión emocional), Different (diferenciación e innovación) y Salient (visibilidad y notoriedad inmediata) — y se clasifican como «Iconic» cuando se sitúan en el top 3% de las marcas evaluadas dentro de su categoría en un índice combinado.