El error típico en España al comer arroz del que alerta la nutricionista Gabriela Retana: es un riesgo para la salud

Llevar una alimentación equilibrada no es una tarea fácil. Sin embargo, hay una serie de pasos por los que debemos pasar para poder andar este camino tan complejo. Uno de ellos, seguramente el más importante, sea elegir bien los alimentos que tomamos cada día. Estructurando un plan que sea sano y variado podremos obtener muchos beneficios para nuestro organismo, especialmente para áreas como el corazón o nuestro cerebro.

Sin embargo, una vía muy fácil de intentar encontrar un plan que ayude a nuestro organismo es apostar por alimentos que sepamos seguro van a ser beneficiosos. Un campo en el que minimizamos los riesgos es el de los cereales, especialmente si apostamos por productos tan conocidos como el arroz.

No obstante, hasta en campos que consideramos seguros, podemos cometer algunos fallos. O simplemente, no aprovechar todo el potencial que tienen estos alimentos tan sanos y beneficiosos. Y con el arroz, la mayoría de personas en España cometemos un error que es fácil de subsanar, pero que de no hacerlo, puede tener graves consecuencias a la larga.

Como todos sabemos, el arroz es uno de los cereales más populares en todo el mundo. Y también uno de los productos más consumidos en el planeta. Su bajo coste y la facilidad que implica usarlo en la cocina nos asegura un alimento con un gran valor nutricional a cambio de muy poco. Sin embargo, todo se puede mejorar. Y es que es muy habitual cometer un fallo cuando tomamos arroz.

Así lo advierte la nutricionista Gabriela Renata, muy conocida por ser la dietista de la selección española femenina de fútbol. Esta experta nos da un consejo muy útil para tomar arroz de manera correcta y, sobre todo, para evitar que nos aumenten los niveles de glucosa en el cuerpo. Un truco que además sorprende y mucho.

¿Qué error cometemos al cocinar arroz?

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. De hecho, es propio de diferentes zonas del planeta donde se prepara y se come siguiendo recetas muy diversas. De hecho, no hace falta salir de España para comer arroz de mil y una formas diferentes.

Sin embargo, hay un error que cometemos en España de manera frecuente del que ahora advierten los expertos. Concretamente, la especialista que ha levantado la voz ha sido Gabriela Retana, nutricionista, experta en dietética y farmacéutica.

Esta profesional de la alimentación es la encargada de decidir cómo, cuándo y qué comen las futbolistas de la selección española. Y ahora también advierte a la sociedad de un mal que se repite sistemáticamente. Se trata del fallo que cometemos al cocinar y comernos el arroz. En una entrevista con La voz de Galicia, esta nutricionista desvela cuál es nuestro mayor error a la hora de ponernos al frente de este alimento.

El arroz es una de las fuentes principales de hidratos de carbono complejos, los cuales siempre tienen que estar presentes todos los días en nuestra alimentación. Sin embargo, para optimizar su consumo, esta especialista asegura que deberíamos consumir arroz del día anterior y no del mismo día que se cocina. De hecho, en contra de lo que se podría pensar, lo ideal es que pase un tiempo en la nevera.

El motivo es que ese enfriado en la nevera puede ser clave y marcar la diferencia a nuestro favor. Lo que hay que perseguir con el arroz recién cocinado es mantener estables los niveles de glucosa en nuestro organismo. Así conservaremos nuestra salud y nuestro metabolismo en buen estado.

El arroz recién cocido y pasado ligeramente de cocción puede ser nuestro mayor enemigo, ya que puede elevar en mayor medida la glucosa. Esto quiere decir que tiene un índice glucémico más alto. Sin embargo, aquel que ha pasado por el frigorífico posee más almidón resistente y por lo tanto se digiere más lentamente. Esto se traduce en un índice glucémico más bajo.

La nutricionista Gabriela Retana explica que por esta cuestión es mejor cocinar los cereales al dente y combinarlos con otras fuentes de fibra y proteínas. Pero para estar del todo seguros, lo mejor es cocinarlos con antelación y conservarlos en frío antes de consumirlos.

Con este simple truco pondremos fin a nuestro error y respaldaremos nuestra salud. Por ello, siempre recomienda para la mayoría de los casos consumirlo un día después de haberlo cocinado y así darle tiempo a pasar por la nevera. Y además, combinarlo con ingredientes como pollo o verduras, lo que también ayuda a reducir el índice glucémico de este cereal.