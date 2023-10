La especia desconocida en España que es mejor que el ajo: baja el azúcar en sangre y la hipertensión

La asafétida (Ferula asafoetida) es la resina seca o goma obtenida de las raíces de la especie ferula. Para su consumo, por lo general, se seca y se muele en un polvo amarillo grueso que se utiliza con fines culinarios o medicinales. Para encontrar su origen, tenemos que irnos a Oriente Medio, en concreto, Afganistán e Irán, y es muy común en India, donde se conoce como hing.

Como condimento, la asafétida es conocida por su fuerte y penetrante olor, que se debe a su alta concentración de compuestos de azufre. Tanto es así que la planta de la que se extrae es conocida como “estiércol del diablo" en España o “merde du diable" en Francia.

Sin embargo, cuando se cocina, su sabor y olor se vuelven mucho más agradables y a menudo se describen como similares a los de los puerros o el ajo. De hecho, puede utilizarse perfectamente como sustituto de este último.

[La "súper especia" que reduce la inflamación y el riesgo de cáncer e infarto: causa furor en España]

Durante la Edad Media, algunas personas llevaban esta resina seca alrededor del cuello para ayudar a protegerse contra infecciones y enfermedades. Sin embargo, muchas de las aplicaciones tradicionales de la asafétida no han sido probadas por la ciencia moderna. Eso, no obstante, no quiere decir que sí posea algunas propiedades bastante interesantes.

Buena fuente de antioxidantes

Se ha encontrado que la asafétida es una buena fuente de antioxidantes, como, por ejemplo, el ácido ferúlico, taninos y flavonoides. Estos compuestos ayudan a proteger tus células contra el posible daño causado por moléculas inestables llamadas radicales libres. Como resultado, los antioxidantes también pueden ayudar a proteger contra la inflamación crónica, enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes tipo 2.

Mejora la digestión

Uno de los usos más comunes de la asafétida es como ayuda para la indigestión. En un estudio que incluyó a 43 adultos con indigestión moderada a severa, aquellos que tomaban cápsulas de 250 mg que contenían asafétida dos veces al día informaron mejoras significativas en la hinchazón, la digestión y la calidad de vida en general en comparación con un grupo placebo.

Una de las causas de este beneficio es que su la asafétida ayuda a mejorar la digestión al aumentar la actividad de las enzimas digestivas.

Por su olor, a la planta de la que se extrae la asafétida, se le conoce como “estiércol del diablo”. Wikimedia Commons

Alivia el intestino irritable

El síndrome del intestino irritable (SII) es una afección digestiva crónica que se caracteriza por dolor o malestar abdominal, hinchazón y gases, así como estreñimiento, diarrea o ambos. Debido a sus posibles efectos en la digestión, se cree que la asafétida ayuda a reducir los síntomas asociados con el SII.

Dos estudios en adultos con SII encontraron una mejora significativa en los síntomas informados de SII después de dos semanas de tomar suplementos de asafétida.

Alivio del asma

Como estimulante respiratorio potente y expectorante, la asafétida puede ayudar a liberar la flema y aliviar la congestión en el pecho. En la medicina tradicional se ha utilizado mucho este ingrediente para tratar el asma, la tos ferina y la bronquitis. Este beneficio se debe en gran medida al hecho de que el aceite volátil contenido en la goma de asafoetida se elimina a través de los pulmones.

Cuando se padece asma, a menudo se experimenta una acumulación de flema y mucosidad en las vías respiratorias. En estos casos, actúa como un estimulante respiratorio, lo que significa que puede ayudar a abrir las vías respiratorias y facilitar la eliminación de la flema.

Reducir la presión arterial

Aunque todavía no hay resultados concluyentes sobre ello, algunos estudios apuntan a que la asafoetida podría contribuir a la reducción de la presión arterial al relajar los vasos sanguíneos.

La asafétida contiene compuestos que tienen propiedades vasodilatadoras, lo que significa que pueden relajar y ensanchar los vasos sanguíneos. Esta acción de relajación de los vasos sanguíneos puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo y, potencialmente, reducir la presión arterial.

Sigue los temas que te interesan