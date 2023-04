El innovador atún sano que triunfa en Mercadona: cargado de proteínas y omega 3

Seguro que si te dicen "atún", una de las primeras imágenes que se te venga a la mente sea la de una lata. Y es que, pese a que también se puede tomar fresco, la mayoría de las veces este producto se consume de esta forma. Para que se haga una idea, en 2022 se vendieron un total de 27 millones de latas de atún, según los datos de la organización Opagac, que agrupa a la flota atunera española. Sin embargo, hay algunas marcas que se han propuesto innovar en una cuestión que parece tan arraigada en nuestro país.

Así, la histórica empresa de conservas Isabel ha lanzado al mercado atún en aceite de oliva pero en un formato que tal vez no te esperes. Dejando a un lado la mítica lata, se trata de un envase que bien podría recordar a un sobre de caldo. Tal y como ha leído. Bajo el nombre de "mini pouch", Isabel ha elaborado un producto en un formato individual, que conserva la frescura propia del atún.

Este nuevo producto es mucho más fácil de llevar y abrir que una lata. Además, en el envase nos encontramos con un "menos aceite, menos desperdicio", pues suele ocurrir en varias ocasiones que al abrir una lata de atún terminamos desperdiciendo más aceite de lo que nos gustaría.

Eso sí, que haya cambiado en su formato no significa que vayamos a consumir menos cantidad de atún. El mini pouch de atún tiene un total de 65 gramos; prácticamente lo mismo que una lata pequeña de la misma marca. En supermercados como Mercadona ya se puede encontrar por un precio de 1,35 euros.

El atún más saludable

Como se ha mencionado antes, el atún en lata es la conserva que más se vende en España. Pero no debemos abusar de este producto y es importante además saber elegir la mejor lata de atún, porque no todas son igual de saludables.

"Lo mejor del atún en lata es su alto contenido en proteínas. En una lata, podemos obtener unos 10-12 gramos de proteína, lo que viene a ser 25 gramos de proteínas por 100 gramos de producto, algo nada despreciable. No nos vamos a encontrar ninguna cantidad de hidratos de carbono y el contenido en grasa va a depender del tipo de conserva que escojamos", así lo explicaba la nutricionsita Leticia Garnica en este artículo de EL ESPAÑOL.

Ahora bien, la opción más saludable de todas es escoger atún al natural. El motivo de esta elección es porque "el líquido de gobierno es agua y sal, con lo que no estamos aportando calorías extra, mantiene el sabor, y aprovechamos todos los beneficios del atún aunque es menos jugoso", señaló Garnica.

El atún en lata más saludable sería el que está en aceite de virgen extra, ya que le va a aportar jugosidad y sabor pero también un aumento de las calorías. Y por último, "las opciones menos recomendables serían, en escabeche y en aceite de girasol", según la nutricionista.

Aunque el atún en lata nos salve de muchos apuros, no debemos abusar tampoco de él, sobre todo por su contenido en sal, y teniendo en cuenta además su contenido en metales tal como explicamos en este artículo. Debido a su contenido en mercurio, no deberíamos tomar más de 2- 3 latas a la semana —siempre debemos tener en cuenta la edad, peso y altura para hacer el cálculo— pero sin pasarnos de 3 latas por semana", concluye Garnica.

