Cuatro alimentos desconocidos de Mercadona que te ayudan a perder barriga

Ahora que se acaba el invierno, la operación bikini se intensifica en España. En cuestión de un par de meses nos iremos desprendiendo de las capas de abrigo y, por tanto, muchas personas querrán verse bien con poca ropa. Aunque puede parecer un objetivo frívolo, perder grasa también puede mejorar nuestra salud: la acumulación de grasa en el abdomen se relaciona con enfermedades cardiovasculares y adelgazar reduce este riesgo.

Eso sí, en nuestro proceso de adelgazamiento no deberíamos perder el aporte de nutrientes saludables. Por ejemplo, las legumbres o los frutos secos son alimentos muy calóricos que se suelen evitar cuando realizamos un régimen, aunque no deberíamos hacerlo. Estos productos son fuentes muy importantes de grasas saludables, proteínas vegetales y micronutrientes importantes para la salud que, además, no se relacionan con la obesidad.

Por tanto, las dietas de adelgazamiento deberían seguir las mismas reglas que las que se utilizan para planificar una dieta saludable: que esté basada en alimentos vegetales y que se reduzcan al mínimo los productos procesados. Ahora bien, no todos los procesados tienen por qué afectar a nuestra salud: algunos de ellos contienen los beneficios de los productos a partir de los cuales están elaborados.

En los supermercados Mercadona pueden encontrarse algunos productos saludables que no ayudan a perder barriga:

El asadillo manchego

Se puede perder peso sin recurrir constantemente al pollo a la plancha y la lechuga. De hecho, también se puede hacer con ciertas recetas típicas de las abuelas de nuestro país. Este es el caso del asadillo manchego que elabora Conservas Manchegas Antonio en Ciudad Real para los supermercados Mercadona: un producto con un 92% de vegetales saludables.

Pimientos rojos de temporada, tomate, aceite de oliva virgen extra y tan sólo un 3% de azúcar, sal, comino y ajo. Es decir, un gran aporte de verduras y grasas cardiosaludables que sólo aporta 85 kilocalorías por cada 100 gramos. El porcentaje de azúcar añadido y de sal es muy bajo y, por tanto, no supone un problema para la salud. Un bote de 350 gramos sólo cuesta 1,85 euros.

El tahini

Aunque hace unos años eran productos completamente desconocidos en España, las cremas de frutos secos y de semillas se han ido haciendo cada vez más populares en nuestras cestas de la compra. El tahini se ha hecho popular por ser un ingrediente fundamental del hummus, pero también se puede utilizar sólo para untar y aportar un chute de proteínas y minerales a nuestra dieta.

El tahini es un producto muy calórico: contiene 614 kilocalorías por cada 100 gramos. De todas formas, toda esa energía procede de nutrientes tan saludables como las grasas cardiosaludables y las proteínas vegetales. Esta crema de semillas de sésamo se vende en Mercadona en botes de 200 gramos y tiene un precio de 2,80 euros.

+Proteínas de arándanos

En los supermercados Mercadona existe toda una gama de productos lácteos con un extra de proteínas procedente de la propia leche. Aunque algunos de ellos recuerdan a los yogures por su textura, sus ingredientes e, incluso, su sabor, reciben el nombre de "postre lácteo". Además de su aporte de proteínas, estos lácteos se caracterizan por no contener azúcares añadidos.

En estas últimas se han popularizado los yogures de +Proteínas que contienen arándanos. Se trata de una opción cómoda para aportar una buena proporción de proteínas después de entrenar, aunque también son una buena opción para las personas que necesitan aumentar sus proteínas pero tienen dificultades para comer. Cada yogur tiene 64 kilocalorías y 10 gramos de proteína.

El té negro

El café es una de las bebidas más apreciadas en España y, de hecho, muchos de nosotros admitimos tener una relación de dependencia con él. Aunque el café es muy saludable, combinar tazas de café con otras de té puede ayudarnos a alcanzar un aporte más variado de antioxidantes. En las últimas semanas se ha popularizado el té negro de la marca PG tips que se vende en Mercadona.

Las cajas de estos tés contienen 40 bolsitas y tienen un precio de 1,75 euros. Los tés no tienen prácticamente kilocalorías, pero contienen ciertos micronutrientes como minerales y vitaminas que pueden tener un efecto similar a la cafeína del café. Además, un estudio de Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition relaciona el consumo de té negro con una mayor reducción de los niveles de azúcar en sangre.

