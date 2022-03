El sustituto perfecto de Mercadona para el café: te ayuda a perder barriga y a adelgazar

En España somos más de café que de té y, de hecho, muchos de nosotros tenemos una relación de dependencia con él. "Hasta que no me tomo mi café no soy persona" es una de las frases que más escuchamos cuando le preguntamos a alguien por su morning routine. Generalmente, en el café buscamos precisamente eso, que nos saque del estado de aletargamiento y haga de nosotros personas funcionales. Sin embargo, el té también es capaz de activarnos y también contiene otras sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo, al igual que pasa con el café.

Según este artículo de EL ESPAÑOL, el té aporta a quien lo bebe una gran cantidad de antioxidantes. Estas sustancias son muy saludables, pero en muchas ocasiones se han exagerado sus propiedades saludables. Los antioxidantes son importantes para combatir el daño oxidativo de los radicales libres sobre las células y, por eso, se suele decir que tomar una buena cantidad de estas sustancias puede paralizar el envejecimiento o, incluso, combatir el cáncer. Si bien esto no es del todo cierto, ciertos estudios científicos han encontrado una menor incidencia de cáncer y de enfermedades cardiovasculares entre quienes toman a menudo té.

Dentro de los tés, probablemente los más populares sean el té verde y el té rojo o, actualmente, el rooibos o el matcha. Sin embargo, existen otros menos consumidos y más tradicionales que contienen beneficios muy importantes para la salud. Uno de ellos es el té negro que en Mercadona se puede encontrar de la marca PG tips, una de las empresas del Reino Unido de tés más populares. Si quieres empezar a tomar menos café y aprovechar también los beneficios del té, la mezcla de esta infusión con leche es muy popular y tiene muchos seguidores a lo largo y ancho del planeta.

Un precio bajo

El té negro de PG tips que se vende en Mercadona se comercializa en cajas que contienen 40 bolsitas que, además, son orgánicas. Los tés son productos muy baratos y, en este caso tampoco es una excepción, la caja de 116 gramos tiene un precio de 1,75 euros. De todas formas, la marca blanca de Mercadona, Hacendado, también cuenta con su propio té negro que es más económico. Una caja de 20 bolsitas de té tiene un precio de 0,60 euros y la calidad de estos tés es muy buena, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL.

Los tés son bebidas que tiene una cantidad muy escasa de nutrientes y de kilocalorías y, por tanto, son muy positivos a la hora de perder peso. De todas formas, no debemos considerar que un té es solamente agua: los tés son ricos en micronutrientes y tienen efectos positivos sobre la salud. En el caso del té negro, en concreto, un estudio publicado en la revista científica Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition demostró que tenía la capacidad de reducir el azúcar en sangre tras haber ingerido comidas con un alto contenido en sacarosa. Por tanto, previene frente a la diabetes.

Sigue los temas que te interesan